 В Симферополе задержали двух девушек из Украинского культурного центра, - журналист

Симферополе на Железнодорожном вокзале задержали двух девушек из Украинского культурного центра.

По информации журналиста, девушкам заявили, что на них есть ориентировка, согласно которой они "занимаются незаконной деятельностью". Задержанных увезли в Железнодорожный РОВД для беседы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение журналиста Антона Наумлюка, в

"Думаю, что продержат часа три, предъявят очередное предупреждение об ответственности за ведение незаконной деятельности, и отпустят. Участников Украинского культурного центра регулярно задерживают перед или во время украинских национальных праздников, чтобы они не проявляли публичную активность. Ну вот как сегодня. Когда были первые задержания "диверсантов" и инцидент в Армянске, участников центра допрашивали, не были ли они с ними как-то связаны. Так что надеюсь, ничего серьёзного, но все же обратите внимание",. - оценил ситуацию Наумлюк.

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Через некоторое время журналист сообщил об освобождении женщин.