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 Политика Украины
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 В Симферополе задержали двух девушек из Украинского культурного центра, - журналист

крым карта

Задержаны были Галина Балобан и Алёна Попова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение журналиста Антона Наумлюка, в Симферополе на Железнодорожном вокзале задержали двух девушек из Украинского культурного центра.

По информации журналиста, девушкам заявили, что на них есть ориентировка, согласно которой они "занимаются незаконной деятельностью". Задержанных увезли в Железнодорожный РОВД для беседы.

"Думаю, что продержат часа три, предъявят очередное предупреждение об ответственности за ведение незаконной деятельности, и отпустят. Участников Украинского культурного центра регулярно задерживают перед или во время украинских национальных праздников, чтобы они не проявляли публичную активность. Ну вот как сегодня. Когда были первые задержания "диверсантов" и инцидент в Армянске, участников центра допрашивали, не были ли они с ними как-то связаны. Так что надеюсь, ничего серьёзного, но все же обратите внимание",. - оценил ситуацию Наумлюк.


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Через некоторое время журналист сообщил об освобождении женщин.
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Массовые задержания накануне Чемпионата мира по хоккею

https://charter97.org/ru/news/2014/5/6/97515/



Почерк узнаваем?


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Полный текст стихотворения В. Симоненко: Де зараз ви, кати мого народу? Де велич ваша, сила ваша де? На ясні зорі і на тихі води Вже чорна ваша злоба не впаде. Народ росте, і множиться, і діє Без ваших нагаїв і палаша. Під сонцем вічності древніє й молодіє Його жорстока й лагідна душа. Народ мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто не перекреслить мій народ! Пощезнуть всі перевертні й приблуди, І орди завойовників-заброд! Ви, байстрюки катів осатанілих, Не забувайте, виродки, ніде: Народ мій є! В його гарячих жилах Козацька кров пульсує і гуде!
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA":https://www.dialog.ua/news/128735_1503564128
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Более того, даже самые упоротые крысьчане держут у себя дома списки понаехавшей русни. При заходе на остров первой же группы патриотов они с визгами и Украинскими флагами побегут сдавать своих рузьких сородичей.
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по любому простит после прохождения комиссий по этническим вопросам и выбраковке русни.
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це все від безсилої люті, признаки ідентичності багато в кого не випалити навіть кальоним желєзом, тому будуть затримувати, саджати, залякувати, навіть убивати. Кацапам ніколи не зрозуміти українців, недолюдям, всі віки прожившим в рабстві, з молоком матері всотавшими рабську покірність, на генетичному рівні кланяючись своєму царьку, вони ненавидять і не розуміють само слово свобода воно для їхнього інтелекту дуже складне і не зрозуміле, тому від них і йде ненависть, злоба, бажання зробити інших таким же бидлом безсловесним, розрушити все, все поламати, попортити, вбивати і вбивати, і вбивати.
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Ну так - классика же, Светлана! Украина:


и - московия:

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"Диверсанты" с пилками закончились,теперь за девушек принялись.Дебилы казламордые
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Здесь, в этих складках моря и земли,
Людских культур не просыхала плесень -
Простор столетий был для жизни тесен,
Покамест мы - рассея - не пришли.
За полтораста лет - с Екатерины -
Мы вытоптали мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли;
По скатам выкорчеваны сады.
Народ ушел. Источники иссякли.
Нет в море рыб. В фонтанах нет воды.
М. Волошин, Дом поэта.
Из его же письма в 1918 г.
«Крым слишком мало россия, и в сущности почти ничего, кроме зла, от русского завоевания не видел за истекшие полтора века…»





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всiх з Святом! ГЕРОЯМ УКРАЇНИ СЛАВА !

Смерть москальським окупантам! СМЕРТЬ МОСКОВII-паРАШI !﻿





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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Симферополе задержали двух девушек из Украинского культурного центра, - журналист
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