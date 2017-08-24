 В Симферополе задержали двух девушек из Украинского культурного центра, - журналист

По информации журналиста, девушкам заявили, что на них есть ориентировка, согласно которой они "занимаются незаконной деятельностью". Задержанных увезли в Железнодорожный РОВД для беседы.
"Думаю, что продержат часа три, предъявят очередное предупреждение об ответственности за ведение незаконной деятельности, и отпустят. Участников Украинского культурного центра регулярно задерживают перед или во время украинских национальных праздников, чтобы они не проявляли публичную активность. Ну вот как сегодня. Когда были первые задержания "диверсантов" и инцидент в Армянске, участников центра допрашивали, не были ли они с ними как-то связаны. Так что надеюсь, ничего серьёзного, но все же обратите внимание",. - оценил ситуацию Наумлюк.
Через некоторое время журналист сообщил об освобождении женщин.
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https://charter97.org/ru/news/2014/5/6/97515/
Почерк узнаваем?
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читайте подробнее на сайте "Диалог.UA":https://www.dialog.ua/news/128735_1503564128
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и - московия:
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Людских культур не просыхала плесень -
Простор столетий был для жизни тесен,
Покамест мы - рассея - не пришли.
За полтораста лет - с Екатерины -
Мы вытоптали мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли;
По скатам выкорчеваны сады.
Народ ушел. Источники иссякли.
Нет в море рыб. В фонтанах нет воды.
М. Волошин, Дом поэта.
Из его же письма в 1918 г.
«Крым слишком мало россия, и в сущности почти ничего, кроме зла, от русского завоевания не видел за истекшие полтора века…»
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Смерть москальським окупантам! СМЕРТЬ МОСКОВII-паРАШI !
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