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 Политика Украины
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Все про:Герой_Украины (249) награда (1230) Порошенко (13626) герой (214)

 Порошенко присвоил звание Героя Украины лейтенанту Тарасюку с вручением ордена и капитану Лоскоту посмертно

герой

Президент присвоил звание Героя Украины двум воинам ВСУ.

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" лейтенанту Василию Тарасюк и капитану Евгению Лоскоту посмертно за мужество, героизм и самопожертвование, проявленные в защите территориальной целостности и суверенитета государства. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Героя Украины, сейчас я могу назвать 43-го и 44-го. 23-летний лейтенант Василий Тарасюк, мужественный защитник Авдеевской промзоны, одной из самых горячих точек на сегодняшней линии соприкосновения. И капитан Евгений Лоскот, который в 2014 году остановил движение колонны российских войск в сторону Счастья. Попав в окружение, последней гранатой он подорвал себя, воскликнув при этом "Слава Украине". Указы о присвоении им почетного звания подписаны мной сегодня", - сказал Президент.

Награду Евгения Лоскота получили члены его семьи.

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а сыну ключи от нового Мерседеса!
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мертвым не надо ничего! это цинизм , а не награждение! а что там с тысячами убитыми по подлому под Дебальцевом и Иловайском? они не герои? только идиоты радуются побрякушкам на грудь! рабы!
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Льготы для Героев Украины и членов их семей.
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смотрела это вручение.. Слезы душили. Кто хоть на секунду пожалеет даунецко-лоханское быдло - тот тварь из тварей.
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Героям слава та подяка.
Побачив на параді молодих, десь до 35 років, полковників.
А поруч з ними типових та мордатих.
Майбутнє та минуле.
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"с какой целью інтєрєсуєтесь?" для свинособак списки складаєш?
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Чому головна нагорода України в вигляді зірки? Може я чогось не знаю?
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Для Independent. Герои Украины, участники АТО http://nv.ua/ukraine/events/v-ukraine-otmechayut-den-geroev-21-ukrainec-poluchivshiy-zvanie-geroy-ukrainy-za-vremya-ato-50061.html.
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Надо формировать своё поколение Героев,то есть не забывая мёртвые,давать звания ,ордена и медали живым,тем самим формируя восхищение у молодёжи,считаю это серьёзным упущением министерства информатики,да и всего государства...,в школе надо работу вести,ведь понятно,что мы уже не успеем пожить по людски,лично я надеюсь на внуков,ему 7 годочков
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Хлопчик на все життя запам'ятає цей день, і нагорода не дозволить забути, хто винен смерті його батька. Діти, батьки яких загинули в цій війні, не повинні забувати і пробачати, а й своїм дітям передати.
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Орда должна быть уничтожена на все времена....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко присвоил звание Героя Украины лейтенанту Тарасюку с вручением ордена и капитану Лоскоту посмертно
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