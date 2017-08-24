 Порошенко присвоил звание Героя Украины лейтенанту Тарасюку с вручением ордена и капитану Лоскоту посмертно

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" лейтенанту Василию Тарасюк и капитану Евгению Лоскоту посмертно за мужество, героизм и самопожертвование, проявленные в защите территориальной целостности и суверенитета государства. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Героя Украины, сейчас я могу назвать 43-го и 44-го. 23-летний лейтенант Василий Тарасюк, мужественный защитник Авдеевской промзоны, одной из самых горячих точек на сегодняшней линии соприкосновения. И капитан Евгений Лоскот, который в 2014 году остановил движение колонны российских войск в сторону Счастья. Попав в окружение, последней гранатой он подорвал себя, воскликнув при этом "Слава Украине". Указы о присвоении им почетного звания подписаны мной сегодня", - сказал Президент.
Награду Евгения Лоскота получили члены его семьи.
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Побачив на параді молодих, десь до 35 років, полковників.
А поруч з ними типових та мордатих.
Майбутнє та минуле.
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