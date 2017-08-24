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 Наемники на Донбассе прячут запрещенное вооружение от наблюдателей ОБСЕ, - разведка

разведка

Оккупанты продолжают использовать оружие, запрещенное Минскими соглашениями.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки, войска наемников РФ прячут вооружение.

"По приказу командования российских оккупационных войск продолжается сокрытие вблизи линии соприкосновения запрещенного минского договоренностями вооружения и военной техники, с использованием инфраструктуры гражданских предприятий как баз сосредоточения и хранения. С целью недопущения его обнаружения противник передислоцирует технику или пытается блокировать или ограничить работу представителей ОБСЕ во время проведения проверок указанных объектов. В частности, запрещенные вооружение и военная техника находятся на территориях: завода металлургического машинного строительства (Дебальцево) - подразделений
7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ; бывшего автотранспортного предприятия (Докучаевск) - подразделений 5 отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) 1 АК (Донецк) ВС РФ; сельскохозяйственного предприятия (Бойкивске) - подразделений 1 отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) 1 АК", - сказано в сообщении.

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Что, правда они еще и прячут технику от этих Зорких Соколов? Офигеть!
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Брехня - принцип існування Х*йлостана і нинішнього режиму.
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Разведка укажи наблюдателям где спрятано вооружение.
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как же так! А как же 1001 шыкаладное мыролюбное перемирие?
А как же соевый удмурту - адиннарот и мышыбратья?
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От нашей разведки ничего не спрячешь! Ура товарищи!
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Від сліпця? Сховати? Зброю? Та ці дебіли писали - з території Параші зайшла зграя танків невідомої сторони(!) Марсіанські бл. Нахер ващє там ці інваліди? Бойовикам можна робити все, а ми боїмось(синку, ну ти ж старший, маєш бути розумнішим), і то на своїй землі. В Сирії теж вони є? Рознесли Алеппо і всім... наср. "озаботіцца". Плюс ще й "братушек" в тому ОБСЄ "неміряно"
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники на Донбассе прячут запрещенное вооружение от наблюдателей ОБСЕ, - разведка
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