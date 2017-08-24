 Наемники на Донбассе прячут запрещенное вооружение от наблюдателей ОБСЕ, - разведка

"По приказу командования российских оккупационных войск продолжается сокрытие вблизи линии соприкосновения запрещенного минского договоренностями вооружения и военной техники, с использованием инфраструктуры гражданских предприятий как баз сосредоточения и хранения. С целью недопущения его обнаружения противник передислоцирует технику или пытается блокировать или ограничить работу представителей ОБСЕ во время проведения проверок указанных объектов. В частности, запрещенные вооружение и военная техника находятся на территориях: з авода металлургического машинного строительства (Дебальцево) - подразделений

7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ; бывшего автотранспортного предприятия (Докучаевск) - подразделений 5 отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) 1 АК (Донецк) ВС РФ; сельскохозяйственного предприятия (Бойкивске) - подразделений 1 отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) 1 АК", - сказано в сообщении.

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