 "На 26-м году независимости мы вышли из глубокого шока и боли", - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на военном параде ко Дню независимости Украины отметил, что на 26-м году мы вышли из глубокого шока и боли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
"На 26-м году мы вышли из глубокого шока и боли, испытаний, которые повлекла для украинской экономики российская агрессия. Мы возобновили рост ВВП и дальнейшие прогнозы положительные", - сказал он.
По его мнению, этот год очень важен для страны:
"Сегодня вроде бы и не круглая дата, но 26 год независимости стал особенным. Он оказался щедрым на несколько позитивных событий. Они оставят свой след в нашей истории и повлияют на наше будущее. На 26-м году независимости мы успешно завершили борьбу за ратификацию соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Чтобы заблокировать этот процесс, Москва приложила еще больше усилий", - сказал Порошенко.
Он подчеркнул, что именно на 26-ом году независимости разрушен "визовый занавес".
"На 26-ом году мы вышли из глубокого шока и боли, испытаний, которые повлекла для украинской экономики российская агрессия. Мы возобновили рост ВВП, и грядущие прогнозы положительные", - отметил президент.
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