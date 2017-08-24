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 Политика Украины
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 "На 26-м году независимости мы вышли из глубокого шока и боли", - Порошенко

порошенко

По словам Президента, дальнейшие прогнозы экономики являются положительными.

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на военном параде ко Дню независимости Украины отметил, что на 26-м году мы вышли из глубокого шока и боли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

"На 26-м году мы вышли из глубокого шока и боли, испытаний, которые повлекла для украинской экономики российская агрессия. Мы возобновили рост ВВП и дальнейшие прогнозы положительные", - сказал он.

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По его мнению, этот год очень важен для страны:

"Сегодня вроде бы и не круглая дата, но 26 год независимости стал особенным. Он оказался щедрым на несколько позитивных событий. Они оставят свой след в нашей истории и повлияют на наше будущее. На 26-м году независимости мы успешно завершили борьбу за ратификацию соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Чтобы заблокировать этот процесс, Москва приложила еще больше усилий", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что именно на 26-ом году независимости разрушен "визовый занавес".

"На 26-ом году мы вышли из глубокого шока и боли, испытаний, которые повлекла для украинской экономики российская агрессия. Мы возобновили рост ВВП, и грядущие прогнозы положительные", - отметил президент.



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Ви може і вийшли........................ а от український народ - ні................ І - чому???!
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Кто-то да вышел, а большинство погрузились . Особенно больно, когда ты, лицимерное лживое продажное существо, пришедшее на крови украинцев, продолжаешь торговать жизнями людей
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"На 26-м году независимости мы вышли из глубокого шока и боли", - Порошенко
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