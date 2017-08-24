 Красный Крест отправил в Донецкую область 90 т гуманитарной помощи

Международный комитет Красного Креста отправил 90 т гуманитарной помощи на оккупированные территории Донецкой области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"Через контрольный пункт "Новотроицкое" последовали 8 автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета "Красный Крест". Транспортные средства перевозили медицинские и строительные материалы общим весом более 90 тонн. Груз направлялся для жителей Донецкой области на неподконтрольной территории", - говорится в сообщении.
Также сегодня Россия направила на оккупированные территории Донбасса 56 автомобилей так называемого "гумконвоя".
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