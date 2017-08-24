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 Общество
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Все про:Красный Крест (167) Донецкая область (4621) гуманитарная помощь (778)

 Красный Крест отправил в Донецкую область 90 т гуманитарной помощи

крест красный

Через контрольный пункт "Новотроицкое" последовали 8 автомобилей.

Международный комитет Красного Креста отправил 90 т гуманитарной помощи на оккупированные территории Донецкой области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Через контрольный пункт "Новотроицкое" последовали 8 автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета "Красный Крест". Транспортные средства перевозили медицинские и строительные материалы общим весом более 90 тонн. Груз направлялся для жителей Донецкой области на неподконтрольной территории", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия отправила на оккупированный Донбасс 55 грузовиков "гумконвоя"

Также сегодня Россия направила на оккупированные территории Донбасса 56 автомобилей так называемого "гумконвоя".
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якби з голоду здихали уже давно сепарів зкинули, ,а так не все там так погано для них
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с управляемыми минами им отправить нада!
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Замечательно, с одной стороны гумконвой от парашки, с другой -от красного креста.
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Нахлебники из Евросоюза подкармливают кормильцев лугадона.
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Все заинтересованы чтоб этот конфликт продолжался как можно дольше. Сепаров надо кормить, чтоб не обломались. Как же все это задолбало.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКрасный Крест отправил в Донецкую область 90 т гуманитарной помощи
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