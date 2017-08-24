EN|RU|UK
Темы дня: ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов
 Политика Украины
  1031  35
Все про:День независимости (739) праздник (1591) СНБО (3263) Турчинов (3304)

 "Через кровь, страдания, в боях за родную землю родилась украинская нация!" - поздравление Турчинова с Днем Независимости

турчинов

Секретарь СНБО поздравил украинцев с государственным праздником.

Как передает Цензор.НЕТ, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов опубликовал поздравление с Днем Независимости:

"Поздравляю с праздником - двадцать шестой годовщиной Независимости Украины! По сравнению со многими странами, которые ведут счет истории своей независимости веками, 26 лет - это не так и много. Если сравнивать этот срок со средней продолжительностью человеческой жизни, то 26 лет могут быть третью жизненного пути - не так уж и мало? За это время Украина перенесла экономические и политические кризисы, серые "застойные" времена и смертельную опасность задохнуться в петле Российской неоимперии. Но несмотря на все эти вызовы, наше Государство устояло. И главное - в результате этих огромных испытаний, через кровь, страдания, в боях за родную землю родилась украинская нация! Нация, которая способна защитить себя, способна бороться победу. Нация, которая способна заставить считаться со своими интересами и планами", - пишет Турчинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина празднует День Независимости

По его словам в стране по прежнему есть множество нерешенных проблем.

"Есть много ошибок и недоработок, но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Историю не пишут те, кто способен только злорадствовать, критиковать и рассказывать о чужих ошибках. Историю не пишут те, кто не способен к борьбе и самопожертвованию, - продолжает Турчинов - сегодняшнюю историю Украины и ее будущее создают те, кто способен упорно работать, воевать и творить. Именно решительные, мужественные, трудолюбивые украинцы пишут историю своего государства и создают будущее Украины! Это наш общий праздник, праздник независимой Украины, которую мы вместе завоевали и которую строим вместе! Пусть Господь хранит Украину и каждого из вас! С праздником!"
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да .особенно страдали олигархи и власть имущие ,так вы бедные страдали,что хочется прямо заплакать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Особенно Порошенко пострадал,расперло на посту президента,как после родов,уже костюм XXXL
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А у некоторых во время страданий и доходы возросли...
 показать весь комментарий
Ответить
 
у хуйла например. Но тебя это не парит он же сцарь, ему положено.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Україна була, є і буде.
Слава нації! Смерть ворогам!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да ,СМЕРТЬ,при чём как оккупантам ватным,так и коррумпированным крысам терзающим Украину изнутри .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уточните о какой нации и национальности идет речь... И какой нации "ворогы"?...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Эй, секретарь СНБО, там 55 камазов приехало и привезли то, что прольет кровь и причинит страдания, в боях за родную землю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нема сенсу перевозити зброю камазами якщо працює залізниця.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так чтотв камазах,тебе сообщили кураторы из Москвы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну сходи на мейл сру,почитай завывания и грохот пуканов кацапни,може попустит
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нация включает и элиту,которая "умерла не родившись".Пока нет национальной элиты нация беззащитна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Откуда элита появится?Этот вопрос столетий
 показать весь комментарий
Ответить
 
гыг , мені не подобаються твої улюблені сайти сру........
ти курво і нік на рідному свойому "язіку" пишеш...і як завжди ти тут щоб "утончоно" посабачитися.......
почуваєш себе штірліцом?

і в Талди -Кургане перед компом мугикаєш "не думай о секундах свысока,наступит время сам поймёшь наверное.........."
 показать весь комментарий
Ответить
 
Любимые сайты?
Как ты тогда можешь узнать истинно зрадные посты, если не читаешь сРу весну?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Дожились... здавший Крым, бездельник и паразит плюгавый поздравляет... вместе с вальцманом, гройсманом, климкиным...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трудчинов! Найбільша помилка що не перевішали комуністів и прочих "таваріщєй". Ти б точно не був тим ким є.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Через кровь, страдания, в боях за родную землю родилась украинская нация - а алчность власти имущих в Украине может эту независимость в гроб завести. Люди не могут уже себе надлежащие продукты питания купить, а они себе премии сотнями тысяч выписывают, а то и миллионами как в Нафтогазе и Минюсте......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
соплежуй просравшый Крым ...добавить не чего..порхатый со стаи порхатых и дальше деребанят страну!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что ни праздник, то поток поздравлений...
Этого добра им не жалко...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Через кровь, страдания, в боях за родную землю родилась украинская нация!" - поздравление Турчинова с Днем Независимости
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти