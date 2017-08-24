 "Через кровь, страдания, в боях за родную землю родилась украинская нация!" - поздравление Турчинова с Днем Независимости

Как передает Цензор.НЕТ, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов опубликовал поздравление с Днем Независимости:
"Поздравляю с праздником - двадцать шестой годовщиной Независимости Украины! По сравнению со многими странами, которые ведут счет истории своей независимости веками, 26 лет - это не так и много. Если сравнивать этот срок со средней продолжительностью человеческой жизни, то 26 лет могут быть третью жизненного пути - не так уж и мало? За это время Украина перенесла экономические и политические кризисы, серые "застойные" времена и смертельную опасность задохнуться в петле Российской неоимперии. Но несмотря на все эти вызовы, наше Государство устояло. И главное - в результате этих огромных испытаний, через кровь, страдания, в боях за родную землю родилась украинская нация! Нация, которая способна защитить себя, способна бороться победу. Нация, которая способна заставить считаться со своими интересами и планами", - пишет Турчинов.
По его словам в стране по прежнему есть множество нерешенных проблем.
"Есть много ошибок и недоработок, но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Историю не пишут те, кто способен только злорадствовать, критиковать и рассказывать о чужих ошибках. Историю не пишут те, кто не способен к борьбе и самопожертвованию, - продолжает Турчинов - сегодняшнюю историю Украины и ее будущее создают те, кто способен упорно работать, воевать и творить. Именно решительные, мужественные, трудолюбивые украинцы пишут историю своего государства и создают будущее Украины! Это наш общий праздник, праздник независимой Украины, которую мы вместе завоевали и которую строим вместе! Пусть Господь хранит Украину и каждого из вас! С праздником!"
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Слава нації! Смерть ворогам!
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ти курво і нік на рідному свойому "язіку" пишеш...і як завжди ти тут щоб "утончоно" посабачитися.......
почуваєш себе штірліцом?
і в Талди -Кургане перед компом мугикаєш "не думай о секундах свысока,наступит время сам поймёшь наверное.........."
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Как ты тогда можешь узнать истинно зрадные посты, если не читаешь сРу весну?
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Этого добра им не жалко...
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