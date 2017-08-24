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 Политика Украины
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Все про:граница (3152) пограничники (1318) Донбасс (15840) гуманитарная помощь (778)

 Россия отправила на оккупированный Донбасс 55 грузовиков "гумконвоя"

гумконвой

Грузовые автомобили проедут через пункты пропуска "Изварино" и "Успенка".

В четверг, 24 августа, МЧС России отправил на оккупированные территории Донбасса 55 автомобилей очередного "гумконвоя". Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Последовали 55 автомобилей, это автомобили так называемого "гумконвоя", преимущественно якобы там были продукты питания, однако, так ли это, точно утверждать не можем, потому что наша межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. Характерная особенность - автомобили были заполнены где-то примерно наполовину", - сказал он.

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Отметим, что грузовые автомобили проедут через пункты пропуска "Изварино" и "Успенка".
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Позавчера еще говорил,РАБссия пришлёт Крысам ДАУНбасса подарочек..
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а ты говори, Senator....
есть люди шо тебя слушают.
здоров будь - еще много комментов от тебя хочу прочитать.
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Наверное пришло время холодильники в моргах освобождать и вывозить дохлых винторогих скотов в паРашу.....в родную говень....
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Щоб вони всі повернулись на расію теж повними (з зашквареними іхтамнєтами)!
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Даст Бог, ни один не доедет. Они уже сколько туда сюда мотаются? Як гімно в ополонці!
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Торговые партньоры приехали!
Я когда читаю такое " группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. " злость неймоверная!!
Соевые, как отбелите хозяина своего, что там в методах написано?
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Вот я реально тоже не поняла это" визуальное"? Кто ответит за ввоз на территорию Украины оружия и контрабанды?
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так ни одну колонну тех камазав НИ РАЗУ не досмотрели не на ввоз, ни на вывоз!
КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО????
Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать(((((
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А як ти їх оглянеш, коли вони в`їзджають через неконтрольовані Україною ділянки кордону ?
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Нажми "читать источник" и прочти внимательно
""Последовали 55 автомобилей, это автомобили так называемого "гумконвоя", преимущественно якобы там были продукты питания, однако, так ли это, точно утверждать не можем, потому что наша межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. Характерная особенность - автомобили были заполнены где-то примерно наполовину", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n452859
"
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А уголовное дело завезти слабо? В интерпол подать на розыск водителей?
Как то реагировать надо НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЕ? Или опять азметов в государстве первое лицо?
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Мне вот тоже непонятно. Каких-то певичек наказывают запретом въезда за посещение Крыма не через контролируемые КПП. А тут прямая контрабанда, незаконное пересечение госграницы...
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Но ведь увидели что машины наполовину загружены? В подзорную трубу или как?
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та не трожь ты этих фанатиков-сектантов "Свидетили соевых пэрэмог", не порть себе нервы, т.к. им доказать ничего невозможно
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Так внутри пограничники не смотрели?
Считаю, что за каждую машину без досмотра , пересекающую границу украины со стороны раши, надо заводить уголовное дело. Особенно это касается машин гум конвоя беспрепятственно возящих снаряды на оккупированную территорию.
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Та как их вообще впускать можно? Пусть не война у шыкаладного, пусть он это АТО называет, но как можно пропускать??? Что это вообще такое???
Козлина, независимость оно празднует!
Да в День Независимости это пощечина всем украинцам похлеще американского безвиза для кацапов со всеми вместе взятыми санкциями(((((
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Об этих "гумконвоях" пишут очень мутно. Но происходит так. Там где Украина не контролирует границу с Московией, на российких пропускных пунктах находятся наши пограничники, которые в роли наблюдателей, и это всё, что они могут. Хотелось бы получить ответ от знающих, как это происходит.
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знающие это пэтя и его кодло, а от них правды, как с козла молока((
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Бесполезно там смотреть. Снаряды и танки спокойно по железной дороге ввозятся.
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А железная дорога границу Украины не пересекает? Или вагоны ТЕЛЕПОРТИРУЮТСЯ?
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Значит есть что еще вывозить с Донбасса... Ввозят же и так все, что им угодно, не дожидаясь всяких гумконвоев, благо граница под контролем.
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Вывозить ещё много чего есть в виде "200" ящиков...
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Ну теперь ждем очередного "перемирия"нормандского.Пацанам удачи в бою и сил.
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А може краще шоб ці машини з хрін комвою десь загубились?? Мабуть вірно народе пише,шо по шашлик приїхали чи за м'ясом...))смерть расіянським окупантам !!
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Боєприпаси закінчилися, так зване перемирря дає час на поповнення, тому і йде путлерівський "гумконвой".
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Курт Волкер предупредил в Минске крысу Кремля,будете стрелять,будем вам вава очень больная...
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Минское соглашение, первый пункт:
-Прекращение огня 2014г.
-Прекращение огня 2015г.
-Прекращение огня 2016г.

-Прекращение огня 2017г.

-Продолжение следует...(С)
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Россия отправила на оккупированный Донбасс 55 грузовиков "гумконвоя"

- Изя, а шо это такое , - гумконвой на Донбасс?
- Сарочка, - это продукты для шахтёров...
- А, поняла, - туда продукты для шахтёров, а обратно уголь.
- Нет, сарочка, обратно они везут органические удобрения для своих полей
- Навоз?
- Нет. Тухлое мясо в российской военной форме )))
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Летом 2014 через Изварино на глазах у ВСУ заходили боевые колоны противника , по ним было запрещено открывать огонь , сейчас заходят конвои неизвестно чем груженные , тоже провожают взглядом.
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тому що влада в Україні та Сравсії рідна по крові .............
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55 автомобилей. Нищают кацапы под санкциями. Раньше что ни "гумконвой" то 100 и более телег. И смысл гнать "наполовину заполнеными".
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Крысы кремля обвиняют Украину в бомбардировках ДАУНетска.
Крысы позорные,Сравните город Грозный 1994 года и ДАУНетск сегодня. ПАСКУДЫ
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а взад повезуть 200-х їхтамнетов ...... Слава ю2Мордору!!
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поздравить Украину пидоРасцы решили - ждем новых обстрелов и крови от "братушек" гнойных...
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якщо б не ю2влада, то ми Українці вже б давно визволили свою землю........
а так Світові ю2сообщества не дозволяють
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Це вони-орки пулрєрасти готуються для чергового 10000001 припинення вогню від педрошнка та КОдли!!!
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Чому Україна не підіймає галос у ООН???!!! Чому не виказує жорстку позицію по відмові від таких "гуманітарієв"!!!???
Та дуже сумно що немає партизанського руху в Донецьку та Луганску... щоб ті фури злетіли на фугасі у небо разок іншій хрін би путлер знайшов бажаючих водіїв їхати в Україну!
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І чого це ООН весь час волає про те, що окупована частина Донбасу голодує, бідує? Ботоксний карлик стільки жрачки й ліків їм у гімноконвоях регулярно поставляє, а їм усе мало.
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А ОБСЕ и ООН в очередной раз делают вид, что ничего такого не происходит.
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Отправляют рашисты "гумконвоем" продукты питания и промтовары, но после таких конвоев начинаются массовые обстрелы наших позиций. Пока граница не будет под контролем хотя-бы международных наблюдателей, которые бы могли осматривать ""гуманитарную помощь, толку не будет. Будут бесконечно гибнуть наши ребята. А так называемый "минский формат" уже давно показал свою полную импотентность.
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а Китай имеет право отправлять такие же грузовики с оружием и боеприпасами в Омск, Владивосток, Тюмень, Сургут?
Если РФ сама отправляет "конвои", пробивая чужие границы своей армией?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия отправила на оккупированный Донбасс 55 грузовиков "гумконвоя"
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