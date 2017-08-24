 Россия отправила на оккупированный Донбасс 55 грузовиков "гумконвоя"

В четверг, 24 августа, МЧС России отправил на оккупированные территории Донбасса 55 автомобилей очередного "гумконвоя". Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Последовали 55 автомобилей, это автомобили так называемого "гумконвоя", преимущественно якобы там были продукты питания, однако, так ли это, точно утверждать не можем, потому что наша межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. Характерная особенность - автомобили были заполнены где-то примерно наполовину", - сказал он.
Отметим, что грузовые автомобили проедут через пункты пропуска "Изварино" и "Успенка".
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есть люди шо тебя слушают.
здоров будь - еще много комментов от тебя хочу прочитать.
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Я когда читаю такое " группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. " злость неймоверная!!
Соевые, как отбелите хозяина своего, что там в методах написано?
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КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО????
Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать(((((
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""Последовали 55 автомобилей, это автомобили так называемого "гумконвоя", преимущественно якобы там были продукты питания, однако, так ли это, точно утверждать не можем, потому что наша межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. Характерная особенность - автомобили были заполнены где-то примерно наполовину", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n452859
"
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Как то реагировать надо НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЕ? Или опять азметов в государстве первое лицо?
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Считаю, что за каждую машину без досмотра , пересекающую границу украины со стороны раши, надо заводить уголовное дело. Особенно это касается машин гум конвоя беспрепятственно возящих снаряды на оккупированную территорию.
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Козлина, независимость оно празднует!
Да в День Независимости это пощечина всем украинцам похлеще американского безвиза для кацапов со всеми вместе взятыми санкциями(((((
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-Прекращение огня 2014г.
-Прекращение огня 2015г.
-Прекращение огня 2016г.
-Прекращение огня 2017г.
-Продолжение следует...(С)
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- Изя, а шо это такое , - гумконвой на Донбасс?
- Сарочка, - это продукты для шахтёров...
- А, поняла, - туда продукты для шахтёров, а обратно уголь.
- Нет, сарочка, обратно они везут органические удобрения для своих полей
- Навоз?
- Нет. Тухлое мясо в российской военной форме )))
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Крысы позорные,Сравните город Грозный 1994 года и ДАУНетск сегодня. ПАСКУДЫ
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а так Світові ю2сообщества не дозволяють
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Та дуже сумно що немає партизанського руху в Донецьку та Луганску... щоб ті фури злетіли на фугасі у небо разок іншій хрін би путлер знайшов бажаючих водіїв їхати в Україну!
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Если РФ сама отправляет "конвои", пробивая чужие границы своей армией?
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