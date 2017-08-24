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 Политика Украины
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 Украина празднует День Независимости

одесса флаг

Сегодня в столице пройдет парад, праздничные и памятные мероприятия.

Сегодня, 24 августа, Украина празднует День Независимости, сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, что в этот день 26 лет назад Верховная Рада УССР одобрила Акт провозглашения независимости Украины, за который в декабре 1991 года проголосовали украинцы на Всеукраинском референдуме. А до этого, 16 июля 1990 года, ВР УССР приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко поблагодарил министров обороны Литвы, Латвии,Эстонии и Черногории за участие их подразделений в параде на День Независимости в Киеве

В 10 часов по киевскому времени в столице начнется праздничный военный парад. В целом в параде в этом году принимают участие 4,5 тыс. военнослужащих, из них более тысячи - те, кто в разное время принимал участие в проведении АТО, в боевых действиях. Среди участников парада - более 200 человек, имеющие государственные награды за проявленные особое мужество и героизм. В параде будут участвовать также более 200 военных стран НАТО, а принимать его вместе с руководством Украины будут 9 министров обороны стран Альянса, в том числе глава Пентагона Джеймс Мэттис. Будет в Киеве и специальный представитель США по Украине Волкер.

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Зi св'ятом украйинцi! За волю! За щасливу долю!
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Я бы в этот праздник ,сделал выводы,чего Украина достигла за 26 лет
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От лише святкового настрою "чомусь" ні в кого не помітно.................
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Какая независимость,когда в стране правят Ахметов,Фирташ и их кукла Порошенко
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а порохло в гундяйской конторе молится. позорище.
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А в твоей Хуйло правит.. Ты уже украинский с английским учишь? А то скоро на цепи вас будут пускать в цивилизацию. Хоть бы ники, козломордые, меняли, а то палитесь. Посмотрел твоих друзей.. Кацап.. Иди бояришник накатывай и не лезь в чужое государство..
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Прожити життя треба так, щоб москалі і через сто років здригалися почувши твоє ім'я ! Слава Україні !!!
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Україно !
Ненька наша мила, живи, процвітай, перемагай !
Правда і Добро на нашій стороні.
Ми розкидані по всьому світу, але живемо з тобою в серці !
Віримо, молимося, допомагаємо.
Вітаю тебе, Батьківщино !
Пишаюся тим, що я є українкою і завжди з гордістю то кажу !
Обіймаю вас, українці !
Ми обов*язково ПЕРЕМОЖЕМО !
Схиляю голову у скорботі за полеглими за нашу Незалежніть.
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ПРО УКРАЇНСЬКИЙ ПРАПОР
1. Вперше поєднання синього і жовтого з'явилося на гербі Львова: Данило Галицький подарував місту, заснованому у 1256 році, герб із зображенням жовтого лева на блакитному тлі.
2. Золотий і синій колір використовувалися в гербі Руського королівства офіційно з XIV століття. Також ці кольори присутні і на гербах місцевої знаті, князів, шляхтичів.
3. Прапори козаків Запорізької Січі також часто мали поєднання синьо-жовтого, особливо починаючи з XVIII століття. Як правило, на прапорі було і зображення козака в одязі золотого або червоного кольорів.
4. Цікаво, що спочатку синьо-жовті прапори були трикутної форми.
5. У 1917 році відбулася українська революція, з'явилася УНР. У битвах за свою свободу українські воїни йшли в бій під синьо-жовтими прапорами. Так, у битві під Крутами над захисниками української свободи майорів саме такий стяг.
6. Перший Президент України Михайло Грушевський затвердив таке поєднання кольорів як офіційний прапор країни. Цікаво, що тоді жовтий колір розташовувався зверху, а синій - знизу.
7. Досі експерти сперечаються, який колір повинен розташовуватися вгорі, а який - внизу. Така плутанина виникла ще під час УНР: тоді застосовували обидва варіанти. Символіка кольорів набагато глибша, ніж просто уособлення неба і поля пшениці. Золоте, жовте символізує Творця, Бога-Отця і взагалі, духовне начало. Синє ж - це все земне, а також свобода вибору, якою Творець наділив свої творіння в надії, що вони нею не зловживатимуть.
8. Після завоювання України більшовиками та утворення УРСР Володимир Ленін затвердив прапор республіки: червоне поле, а у верхньому кутку - синьо-жовтий прапорець. Але з ідеологічних міркувань вже в 1919 синьо-жовтий колір зник з прапора.
9. 22 липня 1976 року на Олімпійських іграх в Монреалі один канадський студент українського походження розгорнув синьо-жовтий прапор під час змагань з гандболу. Тоді його швиденько видалили з трибун: у цьому побачили небезпеку. А 26 квітня 1989 року, в річницю Чорнобильської трагедії, активіст Юрко Волощак розгорнув синьо-жовтий прапор на площі Ринок у Львові. Це був І випадок вживання національного прапора за весь радянський період.
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Серпень нам дарує
Незабутні миті:
Стяги українські
В сонячній блакиті
Майорять крилато
На держави свято.
Тож давайте, друзі,
З нами святкувати!
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Хочется, чтобы считалось, что гнобление симпатиков русского мира в Украине не считалось сеянием межнациональной розни. Русская армия под руководством сумасшедших имперцев из кремля и радостного одобрения населения россии напала на Украину. Аннексировала и оккупировала часть территорий, принесла разруху и, что самое страшное - убивает лучших сынов украинского народа. И когда я скажу, что кацапы мрази, что нужен визовый режим, кацапы в Украине должны быть поражены в правах, как в странах Балтии - я, мол, сею межнациональную рознь!!! Мол, будет раскол в обществе! Это точно я? Не кацапы, не? Нах за поребрик, кацапьё!!! Вот на это должна быть заточена пропагандистская машина минстеця!
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Сейчас они начнут писать "что мы достигли за 26 лет", "что-то как-то не празднично" и так далее. Они же дураки не могут понять, что украинцы их за километр вычисляют.
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Не думаю, що визначення кацап-некацап буде коректним. Треба, щоб КОЖЕН українець, незалежно від походження і часу проживання в Україні, склав іспити української, тести на лояльність і пройшов співбесіду з комісією департамента паспортизації. Результат і буде впливати на право обирати, бути обраним, та займати керівні державні посади.
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Так, цiлком згоден. Але описана вами процедура й йе визначенням кацап - не кацап. Мiзерний вiдсоток iнших не враховуйеться. Тому що афроукрайiнцi, латиноукрайiнцi та арабоукрайiнцi, сподiваюсь, складуть iспити без проблем)
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Граждане РФ должны будут заранее заполнять электронный запрос на въезд и смогут въезжать только по биометрическим паспортам, если получат разрешение на свой запрос

Все, що росія сіє у нас, повинно бути вирвано із корінням (З поганої трави - погане й сіно )
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В этот день особая благодарность и поздравления нашим воинам!
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Удачі, везіння, завзяття, взаємоповаги, непримиренності Україні і українцям і всього навпаки, нашим заклятим ворогам рашапоїдам.
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Каждому кацаПсину 5 кг конфет Рошен и билет в Солнечгый Магадан.Пенсия на РАБссии 10 000 долларов.вперёд КРЫСЫ
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Мої вітання,Україно,з Днем Незалежності !!! Слава Нації !!!
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Поздравляю украинцев с праздником! Казахстан с вами! Слава Украине!
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Сьогодні наша кохана матуся святкує своє 26-річчя і її любі діти щиро вітають з Днем Народженням) Незважаючи на всі перешкоди, що виникли у нас на шляху до омріяного кращого майбутнього, ми обов'язково разом з нею подолаємо всі негаразди. Адже справжня мати заради своїх дітей зверне гори. А її любі діти, котрі є нащадками славетних русичів і непереможних козаків, зуміють захистити нашу Україну. Ми є нація працьовитих хліборобів і залізних воїнів. Низький поклін перед всими тими, хто поклав своє життя на вівтар Свободи і Незалежності нашої держави. З Днем Народженням тебе ненько-Україно)Украина празднует День Независимости - Цензор.НЕТ 5373😘
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З Днем незалежності українці!
Щоб хотілося й моглося!
Слава Україні!
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І я хочу привітати всіх зі святом Незалежності !
І побажати успіхів у щоденному житті , щоб було мирне та заможне життя для всіх украінців!
Слава Украіні !
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Вітаю всіх українців(незалежно від походження) за Святом. Вірю, що бариги, шпигуни і корупціонери у владі не зможуть розвалити нашу країну навіть, якщо будуть дуже старатись. Більш того, вірю, що українці об"єднаються, виберуть собі нормального Лідера а бариг відправлять на довічне з конфіскацією. Але для цього треба буде ще попрацювати.
Шануймося, пані і панове!
Ваш Сулима.
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зі святом тебе моя любо Україна! ти найкраща у світі ! і жодна мацкальська потвора тебе більше ніколи не образить! СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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Да,Трамп поздравил уже Украину с праздником,пообещал нам помощь в восстановлении суверенитета. Да,но всплыло,что он активно мешал Конгрессу с голованием по новым санкциям....
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да хрен бы с тем трампом - вот тока сегодня не о нем...
Украину поздрвляем!
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Любі мої українці! Вітаю всіх нас зі святом, Днем Незалежності!
У цей день хочу побажати моїй НЕЗАЛЕЖНІЙ державі ЄДНОСТІ- як на мене, це те єдине, що багато років не давало нам побудувати дійсно Незалежну Українську Державу!
І пропоную шановним форумчанам у таке свято відкласти у сторону політичні чвари та об'єднатися у своїй любові та шані до Неньки!
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Горіть у пеклі, москалі!
З повагою, Саша Крест/Крещатик
***********
пс.Виконую прохання.
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Олександре (Хрещатик), з Днем Незалежності України !
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лег Пономарь
4 ч ·

Доброе утро, друзья.
Немного новостей.
- Минус один:
Посол России в Судане найден мертвым в своей резиденции.
- Движемся к мирному времени:
НБУ полностью отменил ограничения на снятие средств со счетов в банках.
- Ремарка:
Я уже давно писал, что тот порядок, который Украина планирует ввести в ближайшее время для въезда в Украину граждан РФ, - это, фактически, введение визового режима с РФ. Граждане РФ должны будут заранее заполнять электронный запрос на въезд и смогут въезжать только по биометрическим паспортам, если получат разрешение на свой запрос. Хороший шаг от Украины. Имею такую информацию, что данный порядок негласно шел в пакете от ЕС при получении безвиза Украиной с ЕС.

Ну и теперь - главное.
Сегодня большой День! Большой праздник!
День настоящей независимости от России. То, за что боролись наши предки. То, чем будут гордиться наши потомки.
Поэтому:
1. Одеваемся красиво. Идем на улицу и празднуем. Празднуем с гордостью, честью и достоинством. Празднуем сердцем.
2. Парад, Армия.
Давайте снова проведем флеш-моб "Обними защитника". Идем на Парад, обнимаем, целуем, жмем руку нашему защитнику в форме. Дарим цветы, должно быть много цветов. От души благодарим каждого, кто в форме. Не стесняемся и не скупимся на добрые слова. Благодарим за смелость и мужество, за то, что защищают и добывают нашу Независимость. Украинцы в форме должны знать и чувствовать, что мы помним, мы знаем и мы очень ценим то, что они делают для Украины каждый день.
НАТОвцев тоже можно и нужно обнимать. Это наши союзники и друзья. Это страны, которые пришли в самую трудную минуту истории на помощь Украине.
Всё это касается не только Киева. В каждом городе есть защитники. В каждом городе сегодня праздник.
И вспомним всех, кто не дожил, кто отдал Жизнь за Независимость. Без них ничего бы не было.
Еще раз - с праздником всех!
Хорошего дня.
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Зы святом шановні Українці. Все в нас буде добре. Прорвемось та переможемо собі на шану та в пику ворогам. Слава Україні!
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В День незалежності України вітаю всіх, хто своїми діями докладається до нашої спільної справи - розбудови нової європейської держави України. Хто наповнює незалежність нашої країни справжнім змістом, і наближає пору розквіту України.
І не має значення, де ми народилися: у Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Полтаві чи Одесі, не має значення скільки нам років і якою мовою ми говоримо. Важлива лише наша спільна Батьківщина і наше спільне майбутнє. Тільки разом ми можемо його змінити на краще.
Зі святом Вас! Слава Україні!
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Щиросердно вітаю вас із найбільшим національним святом українського народу - Днем незалежності України! У серцях народу України серпнева блакить неба і жовтогарячий зерновий лан зливаються барвами української державності в символ свободи та праці. Творення історії Батьківщини, її сьогодення і майбутнього - обов'язок кожного з нас, усього народу. Нехай потужне джерело вашого таланту і натхнення, незламного оптимізму та творча будівнича енергія будуть прикладом служіння Україні, примножують її славу, наповнюють її криницю добробуту процвітанням та благополуччям. Нехай свято Незалежності духмяним серпневим запахом українського хліба принесе у ваш дім щастя і добро, порозуміння та згуртованість, мир та любов! Міцного здоров'я, бадьорості духу, успіхів у всіх починаннях.
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Гей, наливайте повнії чари,
Щоб через вінця лилося,
Щоб наша Доля нас не цуралась,
Щоб краще в світі жилося! "
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