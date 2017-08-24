Сегодня, 24 августа, Украина празднует День Независимости, сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, что в этот день 26 лет назад Верховная Рада УССР одобрила Акт провозглашения независимости Украины, за который в декабре 1991 года проголосовали украинцы на Всеукраинском референдуме. А до этого, 16 июля 1990 года, ВР УССР приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины.
В 10 часов по киевскому времени в столице начнется праздничный военный парад. В целом в параде в этом году принимают участие 4,5 тыс. военнослужащих, из них более тысячи - те, кто в разное время принимал участие в проведении АТО, в боевых действиях. Среди участников парада - более 200 человек, имеющие государственные награды за проявленные особое мужество и героизм. В параде будут участвовать также более 200 военных стран НАТО, а принимать его вместе с руководством Украины будут 9 министров обороны стран Альянса, в том числе глава Пентагона Джеймс Мэттис. Будет в Киеве и специальный представитель США по Украине Волкер.
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Кудись наші коні помчали далеко
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Ненька наша мила, живи, процвітай, перемагай !
Правда і Добро на нашій стороні.
Ми розкидані по всьому світу, але живемо з тобою в серці !
Віримо, молимося, допомагаємо.
Вітаю тебе, Батьківщино !
Пишаюся тим, що я є українкою і завжди з гордістю то кажу !
Обіймаю вас, українці !
Ми обов*язково ПЕРЕМОЖЕМО !
Схиляю голову у скорботі за полеглими за нашу Незалежніть.
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ПРО УКРАЇНСЬКИЙ ПРАПОР
1. Вперше поєднання синього і жовтого з'явилося на гербі Львова: Данило Галицький подарував місту, заснованому у 1256 році, герб із зображенням жовтого лева на блакитному тлі.
2. Золотий і синій колір використовувалися в гербі Руського королівства офіційно з XIV століття. Також ці кольори присутні і на гербах місцевої знаті, князів, шляхтичів.
3. Прапори козаків Запорізької Січі також часто мали поєднання синьо-жовтого, особливо починаючи з XVIII століття. Як правило, на прапорі було і зображення козака в одязі золотого або червоного кольорів.
4. Цікаво, що спочатку синьо-жовті прапори були трикутної форми.
5. У 1917 році відбулася українська революція, з'явилася УНР. У битвах за свою свободу українські воїни йшли в бій під синьо-жовтими прапорами. Так, у битві під Крутами над захисниками української свободи майорів саме такий стяг.
6. Перший Президент України Михайло Грушевський затвердив таке поєднання кольорів як офіційний прапор країни. Цікаво, що тоді жовтий колір розташовувався зверху, а синій - знизу.
7. Досі експерти сперечаються, який колір повинен розташовуватися вгорі, а який - внизу. Така плутанина виникла ще під час УНР: тоді застосовували обидва варіанти. Символіка кольорів набагато глибша, ніж просто уособлення неба і поля пшениці. Золоте, жовте символізує Творця, Бога-Отця і взагалі, духовне начало. Синє ж - це все земне, а також свобода вибору, якою Творець наділив свої творіння в надії, що вони нею не зловживатимуть.
8. Після завоювання України більшовиками та утворення УРСР Володимир Ленін затвердив прапор республіки: червоне поле, а у верхньому кутку - синьо-жовтий прапорець. Але з ідеологічних міркувань вже в 1919 синьо-жовтий колір зник з прапора.
9. 22 липня 1976 року на Олімпійських іграх в Монреалі один канадський студент українського походження розгорнув синьо-жовтий прапор під час змагань з гандболу. Тоді його швиденько видалили з трибун: у цьому побачили небезпеку. А 26 квітня 1989 року, в річницю Чорнобильської трагедії, активіст Юрко Волощак розгорнув синьо-жовтий прапор на площі Ринок у Львові. Це був І випадок вживання національного прапора за весь радянський період.
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Незабутні миті:
Стяги українські
В сонячній блакиті
Майорять крилато
На держави свято.
Тож давайте, друзі,
З нами святкувати!
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Все, що росія сіє у нас, повинно бути вирвано із корінням (З поганої трави - погане й сіно )
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Щоб хотілося й моглося!
Слава Україні!
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І побажати успіхів у щоденному житті , щоб було мирне та заможне життя для всіх украінців!
Слава Украіні !
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Шануймося, пані і панове!
Ваш Сулима.
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Украину поздрвляем!
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У цей день хочу побажати моїй НЕЗАЛЕЖНІЙ державі ЄДНОСТІ- як на мене, це те єдине, що багато років не давало нам побудувати дійсно Незалежну Українську Державу!
І пропоную шановним форумчанам у таке свято відкласти у сторону політичні чвари та об'єднатися у своїй любові та шані до Неньки!
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Горіть у пеклі, москалі!
З повагою, Саша Крест/Крещатик
***********
пс.Виконую прохання.
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4 ч ·
Доброе утро, друзья.
Немного новостей.
- Минус один:
Посол России в Судане найден мертвым в своей резиденции.
- Движемся к мирному времени:
НБУ полностью отменил ограничения на снятие средств со счетов в банках.
- Ремарка:
Я уже давно писал, что тот порядок, который Украина планирует ввести в ближайшее время для въезда в Украину граждан РФ, - это, фактически, введение визового режима с РФ. Граждане РФ должны будут заранее заполнять электронный запрос на въезд и смогут въезжать только по биометрическим паспортам, если получат разрешение на свой запрос. Хороший шаг от Украины. Имею такую информацию, что данный порядок негласно шел в пакете от ЕС при получении безвиза Украиной с ЕС.
Ну и теперь - главное.
Сегодня большой День! Большой праздник!
День настоящей независимости от России. То, за что боролись наши предки. То, чем будут гордиться наши потомки.
Поэтому:
1. Одеваемся красиво. Идем на улицу и празднуем. Празднуем с гордостью, честью и достоинством. Празднуем сердцем.
2. Парад, Армия.
Давайте снова проведем флеш-моб "Обними защитника". Идем на Парад, обнимаем, целуем, жмем руку нашему защитнику в форме. Дарим цветы, должно быть много цветов. От души благодарим каждого, кто в форме. Не стесняемся и не скупимся на добрые слова. Благодарим за смелость и мужество, за то, что защищают и добывают нашу Независимость. Украинцы в форме должны знать и чувствовать, что мы помним, мы знаем и мы очень ценим то, что они делают для Украины каждый день.
НАТОвцев тоже можно и нужно обнимать. Это наши союзники и друзья. Это страны, которые пришли в самую трудную минуту истории на помощь Украине.
Всё это касается не только Киева. В каждом городе есть защитники. В каждом городе сегодня праздник.
И вспомним всех, кто не дожил, кто отдал Жизнь за Независимость. Без них ничего бы не было.
Еще раз - с праздником всех!
Хорошего дня.
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І не має значення, де ми народилися: у Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Полтаві чи Одесі, не має значення скільки нам років і якою мовою ми говоримо. Важлива лише наша спільна Батьківщина і наше спільне майбутнє. Тільки разом ми можемо його змінити на краще.
Зі святом Вас! Слава Україні!
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Щоб через вінця лилося,
Щоб наша Доля нас не цуралась,
Щоб краще в світі жилося! "
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