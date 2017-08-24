 Наемники РФ совершили 18 обстрелов позиций ВСУ за сутки, один воин ранен, один - получил травмы. - штаб

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили перемирие. Один украинский защитник был ранен, одно получил боевую травму.
Если до 19 часов активность российско-оккупационных группировок была минимальной, то вечером боевики в обычном режиме начали обстрелы наших позиций.
Так, 4 раза по разным направлениям, используя гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, наемники били по украинским укреплениям в Авдеевский промзоне. Кроме того, на Донецком направлении, под огонь врага попали наши опорные пункты у Зайцево и Шахты Бутовка. А около 23 часов преступники почти час из стрелкового оружия обстреливали дома мирных жителей Майорская.
На Луганском направлении в конце суток противник дважды открывал огонь из 82-миллиметровых минометов в районе Новоалександровки. Вследствие этих обстрелов один украинский военный получил ранения. Также случаи применения боевиками гранатометов зафиксированы на подступах к Катериновке и Крымскому.
На Приморском направлении бандиты обстреливали опорные пункты сил АТО в окрестностях Павлополя, Широкино и Лебединского.
На большинство вооруженных провокаций врага наши бойцы отвечали плотным и агрессивным огнем из оружия, не запрещенной минского договоренностями.
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горіти вам у пеклі, не шановні діячи телевізійних мистецтв!
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Мать захворiв.
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А хто це відпустив докази російської агресії- псковських десантників?(Навіть не обмміняв на своїх полоненних)
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Я всегда ожидаю в новостях увидеть подобную фразу, с недавних пор она обязательна для шоколадных:
"На большинство вооруженных провокаций врага наши бойцы отвечали плотным и агрессивным огнем из оружия"
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