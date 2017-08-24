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 Наемники РФ совершили 18 обстрелов позиций ВСУ за сутки, один воин ранен, один - получил травмы. - штаб

ато

Боевики продолжают нарушать Минские договоренности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили перемирие. Один украинский защитник был ранен, одно получил боевую травму.

Если до 19 часов активность российско-оккупационных группировок была минимальной, то вечером боевики в обычном режиме начали обстрелы наших позиций.

Так, 4 раза по разным направлениям, используя гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, наемники били по украинским укреплениям в Авдеевский промзоне. Кроме того, на Донецком направлении, под огонь врага попали наши опорные пункты у Зайцево и Шахты Бутовка. А около 23 часов преступники почти час из стрелкового оружия обстреливали дома мирных жителей Майорская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава СММ ОБСЕ в Украине Апакан настаивает на применении строгих мер к нарушителям перемирия на Донбассе


На Луганском направлении в конце суток противник дважды открывал огонь из 82-миллиметровых минометов в районе Новоалександровки. Вследствие этих обстрелов один украинский военный получил ранения. Также случаи применения боевиками гранатометов зафиксированы на подступах к Катериновке и Крымскому.

На Приморском направлении бандиты обстреливали опорные пункты сил АТО в окрестностях Павлополя, Широкино и Лебединского.

На большинство вооруженных провокаций врага наши бойцы отвечали плотным и агрессивным огнем из оружия, не запрещенной минского договоренностями.
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а телеканал "інтер" привітав українців зі святом кацапським ідеологічно витриманим фільмом "вєрниє друз'я"
горіти вам у пеклі, не шановні діячи телевізійних мистецтв!
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Щось про снайпера нiчого не написали.
Мать захворiв.
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Бойовики? Найманці?
А хто це відпустив докази російської агресії- псковських десантників?(Навіть не обмміняв на своїх полоненних)
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Очередное нормандское прекращение огня.Теперь "школьное".
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Шоб ці масковіти кляті повиздихали разом з путіним-хуйло та його коблою !!бажанно шоб уся ця гидота пішла по домовинах !!!!
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Все правильно, они с Петей работают на пару, синхронизируют обстрелы с очередным его мудацким перемирием, прекращением огня и разведением строн.
Я всегда ожидаю в новостях увидеть подобную фразу, с недавних пор она обязательна для шоколадных:
"На большинство вооруженных провокаций врага наши бойцы отвечали плотным и агрессивным огнем из оружия"
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Олифер накаркала "перемирье" как обычно...вот к чему договариваются в Минске....а народу вешают лапшу на уши...
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Має бути так: Сьогодні, як і вчора хтось завдав ракетного удару по позиціях бойовиків. 50 орків приєдналось до Чуркіна, 70 загриміли в лікарню. Знайдено фрагмент ракети, які використовують на "Рапторах". США за півгодини до інциденту заявили що ракети можна купити в будь-якому "Таргеті"(супермаркет).
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ совершили 18 обстрелов позиций ВСУ за сутки, один воин ранен, один - получил травмы. - штаб
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