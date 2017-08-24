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 Общество
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Все про:Матиос Анатолий (536) Государственное бюро расследований (60)

 "Я имею амбицию возглавить Госбюро расследований", - Матиос

матиос

Главный военный прокурор Анатолий Матиос имеет амбицию стать директором Государственного бюро расследований.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

"Я один из 19 претендентов на директора Государственного бюро расследований. Имею ли я амбицию быть директором ГБР? Конечно же имею. Хочу быть директором? Я прошу Бога и все делаю для того, чтобы пройти это горнило. Нужно будет сдать экзамены, пройти полиграф и другие этапы. Я буду уникальной, как и все другие 18 претендентов человеком, в отличие от всех правоохранителей в государстве пойдет исповедоваться на полиграфе. И самое главное. Я с легким оптимизмом смотрю в будущее ", - отметил господин Матиос.

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По словам прокурора, Кабмин наконец принял положение о полиграфе. До этого в Украине ни один руководитель начиная с заместителя и выше его не проходил.

Благодаря настойчивости Кабмина наконец принято положение о полиграфе. У нас ни один руководитель в государстве начиная с заместителя и выше не проходил полиграф. Поскольку я бывший сотрудник спецслужб и имею высокий допуск. Я подал документы идет процедура. Когда заработает ГБР все военные преступления и преступления совершенные правоохранителями будут отнесены к этому компетенции", - сказал Анатолий Матиос.

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матиос, сосать ты будешь петухом на зоне, сразу после отстранения воровской малины Порошенко от власти
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Достаточно одного взгляда на Матиоса, чтобы понять, что это весьма амбициозная личность...
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Матіосу за його підривну діяльність світить років 90. А люди стільки не живуть. Краще б його амбіцієй було першому добігти до слідчого у праві державної зради і здати всіх бариг. Тоді він міг би розраховувати на більш-меньш людське утримання під вартою
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Нужно этого амбитного повысить до сторожа на Говерле.
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Это пид.р Матиос, работал в администрации Януковича вплоть до расстрела людей в Киеве во время Майдана. Теперь хочет возглавить бюро расследований...
"Я имею амбицию возглавить Госбюро расследований", - Матиос - Цензор.НЕТ 5676
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Fuck you Tolik!
Your place in prison, along with the offshore shocco fuckerhuckster!
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Следовало бы иметь амбиции возглавить бюро ростовских страусов яйцезнепрытомнуковыча.
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Вітаю зі святом Україно! Хай живе вільна Україна!
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Я имею амбицию возглавить Госбюро расследований", - Матиос
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