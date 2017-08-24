 "Я имею амбицию возглавить Госбюро расследований", - Матиос

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.
"Я один из 19 претендентов на директора Государственного бюро расследований. Имею ли я амбицию быть директором ГБР? Конечно же имею. Хочу быть директором? Я прошу Бога и все делаю для того, чтобы пройти это горнило. Нужно будет сдать экзамены, пройти полиграф и другие этапы. Я буду уникальной, как и все другие 18 претендентов человеком, в отличие от всех правоохранителей в государстве пойдет исповедоваться на полиграфе. И самое главное. Я с легким оптимизмом смотрю в будущее ", - отметил господин Матиос.
По словам прокурора, Кабмин наконец принял положение о полиграфе. До этого в Украине ни один руководитель начиная с заместителя и выше его не проходил.
Благодаря настойчивости Кабмина наконец принято положение о полиграфе. У нас ни один руководитель в государстве начиная с заместителя и выше не проходил полиграф. Поскольку я бывший сотрудник спецслужб и имею высокий допуск. Я подал документы идет процедура. Когда заработает ГБР все военные преступления и преступления совершенные правоохранителями будут отнесены к этому компетенции", - сказал Анатолий Матиос.
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