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 Происшествия, За рубежом
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Все про:посол (1167) смерть (5196) Судан (24)

 Посол России в Судане найден мертвым в своей резиденции

судан

Посла России в Судане Миргаяса Ширинского нашли мертвым в его резиденции в столице Хартуме, сообщило Министерство иностранных дел Судана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода.

По сообщению, смерть наступила ранее в среду.

Причина смерти не приведена. Но, по словам представителя суданской полиции считают, что умерший страдал от высокого давления крови.

Министерство иностранных дел России тоже сообщил о смерти посла. Представитель министерства добавил, что более подробную информацию сообщат, когда получат ее от коллег в Хартуме.

Агентство "Франс-пресс" приводит слова неназванного высокопоставленного работника полиции в Хартуме, что посол умер во время плавания в бассейне своего дома.

По данным посольства России в Судане, умерший был 1954 года, работал на различных должностях в МИД России с 1977 года.

Смерть Ширинского стала последней в целом ряду смертей российских послов и дипломатов низшего ранга во всем мире.

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В частности 20 февраля в Нью-Йорке внезапно умер постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин - за день до своего 65-летия. По сообщениям, причиной были сердечные проблемы.

20 января был найден мертвым в своей квартире в столице Греции Афинах руководитель консульского отдела посольства России в Греции 55-летний Андрей Маланин - как сообщали, вследствие "естественных причин".

19 декабря прошлого года в столице Турции Анкаре убили посла России Андрея Карлова. Нападающим был 22-летний работник полиции вне службы, что, стреляя в посла во время открытия фотовыставки, выкрикивал слова вроде "Не забудем о Алеппо", давая знать, что это месть за участие России в войне в Сирии.

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Да то он живой. Просто притворяется, его землей присыпало.
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Посолопад, однако. Все московитские послы там будут.
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Это в Алушту. Там вчера все вкусили дары коллектора
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Опять на бл...ди очередной умер. В бассейне Хотя есть вариант что и на негре помер. У них это практикуется, Лесина спросите
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дива продовжуються..
"ну пачимувынелюбитевсёрюзькае.."
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Show Must Go On................................................................................
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Че творится...
Но к чему путлер убирает дипломатов, что еще задумала эта гадина ползучая?
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адик всю немцев с собой хотел забрать, да шо там немцев - весь мир"
адик, за 3 дня до сдоху - "мы уйдем, но заберем с собой всех" - что то в етом духе.
може ушлепок чует конец и пока на послах тренируется?
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Теперь, если Хуйло посылает кого нибудь проштрафившегося, послом, скажем в Тунис, человек одевает чистое бельё, такая примета в мацкве!
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"Смерть Ширинского стала последней в целом ряду смертей российских послов и дипломатов"
Ни хрена не так. - "смерть рашистского банддипломата это далеко не последняя ликвидация, надеемся и верим в полную зачистку дипломатических ведомств рашен-рейха по всему миру от Чили до Бутана разнообразными способами."
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Как то сразу вспомнился Мевлют Мерт Алтынташ, который замочил рашистского посла в Турции за бомбёжки рашистами Алеппо.

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пропустил срок рассчета с местными террористами наверное.
бывает.. в фсб служба она такая
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это есть гуд ) чем их больше подохнет, тем лучше!
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Миргаяс Ширинский? Славянином был и настоящим русским? А впрочем как-то безразлично был он вообще или не был вообще.
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" Но, по словам представителя суданской полиции считают, что умерший страдал от высокого давления крови."...
- А с чего вы взяли?
- Да мы зашли, а там кровища и на потолке, и на стенах. Видать таким фонтаном "под давлением" било, шо аж бошку разорвало и пузо рэпнуло!
- Аа, ну да-ну да - типичные признаки гипертонии...Источник: https://censor.net.ua/n452853
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПосол России в Судане найден мертвым в своей резиденции
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