 Посол России в Судане найден мертвым в своей резиденции

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода.
По сообщению, смерть наступила ранее в среду.
Причина смерти не приведена. Но, по словам представителя суданской полиции считают, что умерший страдал от высокого давления крови.
Министерство иностранных дел России тоже сообщил о смерти посла. Представитель министерства добавил, что более подробную информацию сообщат, когда получат ее от коллег в Хартуме.
Агентство "Франс-пресс" приводит слова неназванного высокопоставленного работника полиции в Хартуме, что посол умер во время плавания в бассейне своего дома.
По данным посольства России в Судане, умерший был 1954 года, работал на различных должностях в МИД России с 1977 года.
Смерть Ширинского стала последней в целом ряду смертей российских послов и дипломатов низшего ранга во всем мире.
В частности 20 февраля в Нью-Йорке внезапно умер постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин - за день до своего 65-летия. По сообщениям, причиной были сердечные проблемы.
20 января был найден мертвым в своей квартире в столице Греции Афинах руководитель консульского отдела посольства России в Греции 55-летний Андрей Маланин - как сообщали, вследствие "естественных причин".
19 декабря прошлого года в столице Турции Анкаре убили посла России Андрея Карлова. Нападающим был 22-летний работник полиции вне службы, что, стреляя в посла во время открытия фотовыставки, выкрикивал слова вроде "Не забудем о Алеппо", давая знать, что это месть за участие России в войне в Сирии.
1250 36
При пожаре на Херсонщине погибли три человека, среди них двое детей(2)
Чемпион мира из РФ Драчев убит во время драки в Хабаровске. ВИДЕО(196)
Во Франции при восхождении на Монблан погиб украинский альпинист(41)
С начала года в зоне АТО погибли 65 мирных жителей, еще 285 были ранены, - Хуг(8)
Умерла актриса Вера Глаголева(0)
Жуткое ДТП на трассе Киев-Чоп: легковушка на полном ходу столкнулась с тягачом, водитель сгорел заживо. ФОТОрепортаж(0)
Умерла актриса Вера Глаголева(0)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"ну пачимувынелюбитевсёрюзькае.."
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Но к чему путлер убирает дипломатов, что еще задумала эта гадина ползучая?
Ответить
адик, за 3 дня до сдоху - "мы уйдем, но заберем с собой всех" - что то в етом духе.
може ушлепок чует конец и пока на послах тренируется?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ни хрена не так. - "смерть рашистского банддипломата это далеко не последняя ликвидация, надеемся и верим в полную зачистку дипломатических ведомств рашен-рейха по всему миру от Чили до Бутана разнообразными способами."
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
бывает.. в фсб служба она такая
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- А с чего вы взяли?
- Да мы зашли, а там кровища и на потолке, и на стенах. Видать таким фонтаном "под давлением" било, шо аж бошку разорвало и пузо рэпнуло!
- Аа, ну да-ну да - типичные признаки гипертонии...Источник: https://censor.net.ua/n452853
Ответить
Ответить