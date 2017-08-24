 Министр обороны Грузии Изория отменил визит в Украину из-за лесных пожаров

Ранее он принял приглашение на парад, который состоится на Крещатике на День Независимости, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТСН.
Грузия уже обратилась за помощью к Европейскому Союзу в связи с пожарами в Боржоми: огнем охвачены леса в районе знаменитого курорта-источника минеральных вод. Пожары уничтожили 12 га леса. Ситуация усложняется из-за сухой погоды и порывистого ветра.
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вот надо идиоты кричать на них... у них чп, министру надо быть там на месте, а не на чужом параде
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но и самим не нужно навязываться с помощью.
Грузия обратилась в ЕС за помощью?
Надеюсь им помогут и все в Грузии будет в порядке.
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тоже надеюсь, что им помогут или же они сами справятся, и у них всё будет в порядке.
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Как сообщает сайт партии "Солидарность", Алексей Порошенко первым из украинских политиков выиграл конкурс и прошел стажировку в сфере государственного управления и планирования, а также формулирования стратегий развития на примере работы правительственных структур Сингапура
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