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Все про:визит (2257) Грузия (3470)

 Министр обороны Грузии Изория отменил визит в Украину из-за лесных пожаров

грузия

Министр обороны Грузии Леван Изория отменил свой визит в Киев из-за масштабных лесных пожаров, к тушению которых привлекли армию.

Ранее он принял приглашение на парад, который состоится на Крещатике на День Независимости, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТСН.

Грузия уже обратилась за помощью к Европейскому Союзу в связи с пожарами в Боржоми: огнем охвачены леса в районе знаменитого курорта-источника минеральных вод. Пожары уничтожили 12 га леса. Ситуация усложняется из-за сухой погоды и порывистого ветра.

Также читайте: Пожар в Боржоми - Грузия просит помощи у ЕС в спасении легендарного курорта
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Идиоты, лучше бы наших вертолётчиков пригласили. От ЕС будете ждать решения до 1 сентября. К тому времени всё дотла сгорит.
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а наши сами предложить помощь не могли или они отказались?
вот надо идиоты кричать на них... у них чп, министру надо быть там на месте, а не на чужом параде
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К тому идиоты, что наши в Европу летают пожары тушить, а они туда обратились. Совсем не потому, что он не прилетит на парад.
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при том что в Грузии крупный пожар к тушению, которого привлекли военных, а министр будет участвовать на параде в другом государстве, думаете его поймут в Грузии? или считаете, что министр не правильно поступил?
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не знаю правильно ли поступил министр обороны Грузии - зависит от многих факторов на самом деле.
но и самим не нужно навязываться с помощью.
Грузия обратилась в ЕС за помощью?
Надеюсь им помогут и все в Грузии будет в порядке.
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я где-то написал слово навязывать?
тоже надеюсь, что им помогут или же они сами справятся, и у них всё будет в порядке.
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А ведь это - работа русских. Вот к чему приводит безвиз для россиян в Грузии.
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Они уже отомстили им. Подожгли степь в волгоградской области.
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всё проще: путинский зомбатор спалил ваш моск.
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Гори гори ясно, чтобы не погасло. это для Ростова и Волгограда. Могу еще бензину одолжить Кстати, как там алуштинцы, ольгинец? В говне не утонули?
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Сегодня, кстати, еще один посол Раиссы мацой подавился. То-ли Ширинкин, то-ли Шириников
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Ростов погорел знатно! Видать Хуйло вновь стрелял ракетами по Дальнему Востоку!

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Ой как красиво. Как этот район называется? Все забываю, не то Говень, не то Говнище.
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Неужели Саакашвили отказались экстрадировать в Грузию?
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Народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко», председатель депутатской группы по межпарламентским связям Украины с Республикой Сингапур Алексей Порошенко 14-18 августа совершил рабочий визит в страну-город с целью активизации двустороннего межпарламентского диалога и взаимодействия на международной арене.

Как сообщает сайт партии "Солидарность", Алексей Порошенко первым из украинских политиков выиграл конкурс и прошел стажировку в сфере государственного управления и планирования, а также формулирования стратегий развития на примере работы правительственных структур Сингапура
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это его работа, он за это гроши получает и немалые.. вы что
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМинистр обороны Грузии Изория отменил визит в Украину из-за лесных пожаров
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