 Глава СММ ОБСЕ в Украине Апакан настаивает на применении строгих мер к нарушителям перемирия на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении посла, переданном Укринформу.
"Жизненно важно, чтобы соответствующие распоряжения были без проволочек отданы всем подразделениям по обе стороны линии соприкосновения, и были установлены эффективные дисциплинарные меры с тем, чтобы гарантировать, что те, кто нацелен на подрыв этой совместной решимости, понесли ответственность", - заявил Апакан.
Он подчеркнул важность того, чтобы эти меры были четко доведены до частей и соединений по обе стороны линии соприкосновения и нашли отражение в их кодексе поведения, правилах и инструкциях.
Также важно, по его словам, чтобы подписанты незамедлительно приняли меры по обеспечению эффективного контроля за соблюдением своих обязательств. Это повлечет за собой давно назревшее разминирование под управлением совместного Центра по контролю и координации; а также решительные меры для эффективной борьбы с теми, кто угрожает, запугивает или преследует наблюдателей СММ или мешает дистанционному наблюдению, что четко предусмотрено в Минских соглашениях.
Глава СММ напомнил, что прошло почти три года с момента подписания Минского протокола и Меморандума.
"Эти документы подчеркивают первостепенную важность прекращения огня и устанавливают конкретные дополнительные меры, которые, в случае их реализации, могут сделать режим прекращения огня устойчивым. В их числе удержание позиций и запрет нападательных действий", - отметил дипломат.
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а то подобные вбросы без конкретики меня уже напрягают... :D
в ответ, уничтожать свинособак безжалостно - и путь хоть извизжатся!...
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Этот чуваГГ говорит "солнце потухни" с таким видом будто некогда зигующий массовик затейник Пашка Губарев говорил : "Елочка зажгись" , забыв , что на дворе август и перед ним не детский садик , а замминистра культур-мультуры державы "Священная Лугандонская Ымперия"
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ПОДЛЕЦЫ по ЧЕСТНОМУ не могут...
Для НЕЧИСТИ - свет и правда - осиновый кол для них....
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И потом , какие могут быть "строгие меры" в отношении Папуасии ? Шоли у них их бусы отберут ?
Или вместо того , чтобы сказать , что они просто озабечннены обострением ситуации они будут утверждать , что крайне озабоченны или даже (о ужоССС) скажут что озабоченны крайне-крайне-крайне , от чего ну огрозный атаман лугандонофф пан Сашко ВосточнееТаврического в очередной раз и чисто механически возьмёт ртом Лондон , поймёт , что его обложили и утопится в сливном туалетном бачке ещё одного отжатого им супермаркета ?!
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За три года там не нашлось даже хотя бы одного человека , кто когда-либо работал в психиатрии и знаком с трудами великого Чезаре Ломброзо ...
Ну нет у них понимания того , что без подобного специалиста им психологии Лугандона не понять никогда . Присылают сюда каких-то Сорбонских рождественских зайчиков ... которые думают , что проштудировав реферат по истории конфликта Шведции и Норвегии по квоте на бой кита они стали большими специалистами по примирению сторон !
Пока они не поймут , что Лугандон это не территория и даже не банда , это диагноз ... они будут продолжать разорятся на психотерапивтах , после каждого витка "переговор" и срывов "перемирия" ...
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