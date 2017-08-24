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 Глава СММ ОБСЕ в Украине Апакан настаивает на применении строгих мер к нарушителям перемирия на Донбассе

обсе

Глава Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан настаивает на доведении до ведома всех воинских подразделений о начале перемирия по случаю нового учебного года, и о том, что его нарушители будут строго наказаны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении посла, переданном Укринформу.

"Жизненно важно, чтобы соответствующие распоряжения были без проволочек отданы всем подразделениям по обе стороны линии соприкосновения, и были установлены эффективные дисциплинарные меры с тем, чтобы гарантировать, что те, кто нацелен на подрыв этой совместной решимости, понесли ответственность", - заявил Апакан.

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Он подчеркнул важность того, чтобы эти меры были четко доведены до частей и соединений по обе стороны линии соприкосновения и нашли отражение в их кодексе поведения, правилах и инструкциях.

Также важно, по его словам, чтобы подписанты незамедлительно приняли меры по обеспечению эффективного контроля за соблюдением своих обязательств. Это повлечет за собой давно назревшее разминирование под управлением совместного Центра по контролю и координации; а также решительные меры для эффективной борьбы с теми, кто угрожает, запугивает или преследует наблюдателей СММ или мешает дистанционному наблюдению, что четко предусмотрено в Минских соглашениях.

Глава СММ напомнил, что прошло почти три года с момента подписания Минского протокола и Меморандума.

"Эти документы подчеркивают первостепенную важность прекращения огня и устанавливают конкретные дополнительные меры, которые, в случае их реализации, могут сделать режим прекращения огня устойчивым. В их числе удержание позиций и запрет нападательных действий", - отметил дипломат.

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Невже хоче в куток ставити? Або... Не дай Боже, ременем по дупі? Вони всі в рожевих окулярах там ходять? Чи це просто троллінг такий тонкий дуже?
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Та ні. Виразить дуже надглубоке занепокоєння.
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Пусть в Европе это говорит,когда атаки террористов происходят.Умник бля.
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ему случайно местечко в газпроме не предложили?...
а то подобные вбросы без конкретики меня уже напрягают... :D
в ответ, уничтожать свинособак безжалостно - и путь хоть извизжатся!...
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В его словах что то есть и оно то самое и нужное, - всех нарушителей суверенитета Украины к ответу и по самым строгим законам.
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В его словах есть только слова и кто к ним будет относиться чересчур серьёзно , тот не избавится от хронической подагры и изжоги ...
Этот чуваГГ говорит "солнце потухни" с таким видом будто некогда зигующий массовик затейник Пашка Губарев говорил : "Елочка зажгись" , забыв , что на дворе август и перед ним не детский садик , а замминистра культур-мультуры державы "Священная Лугандонская Ымперия"
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Главное чтобы ТА сторона выполняла а то все знают что они будут ПОДСТАВЫ делать типа Украинцы стреляют ((
ПОДЛЕЦЫ по ЧЕСТНОМУ не могут...
Для НЕЧИСТИ - свет и правда - осиновый кол для них....
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Чувак живёт в параллельной реальности -- он искренне верит, что в лугандонии есть кто-то , кто хоть раз за всю их гнойную ссученую жизь соблюдал когда-либо какие-либо договорённости ?!

И потом , какие могут быть "строгие меры" в отношении Папуасии ? Шоли у них их бусы отберут ?
Или вместо того , чтобы сказать , что они просто озабечннены обострением ситуации они будут утверждать , что крайне озабоченны или даже (о ужоССС) скажут что озабоченны крайне-крайне-крайне , от чего ну огрозный атаман лугандонофф пан Сашко ВосточнееТаврического в очередной раз и чисто механически возьмёт ртом Лондон , поймёт , что его обложили и утопится в сливном туалетном бачке ещё одного отжатого им супермаркета ?!
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Такое ощущение, что сей господин бредит. Настолько от реальности далек.
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Вот Вам , панове , в этом вся ЕС - весь их "опыт" и "профессионализм" !
За три года там не нашлось даже хотя бы одного человека , кто когда-либо работал в психиатрии и знаком с трудами великого Чезаре Ломброзо ...
Ну нет у них понимания того , что без подобного специалиста им психологии Лугандона не понять никогда . Присылают сюда каких-то Сорбонских рождественских зайчиков ... которые думают , что проштудировав реферат по истории конфликта Шведции и Норвегии по квоте на бой кита они стали большими специалистами по примирению сторон !

Пока они не поймут , что Лугандон это не территория и даже не банда , это диагноз ... они будут продолжать разорятся на психотерапивтах , после каждого витка "переговор" и срывов "перемирия" ...
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"Строгие" мирные меры к вооруженным преступникам.
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Лишат их сладкого и поставят в угол ... но ни в коем случае не на соль , ибо это противоречит "Женевской конвенции" по гуманному обращению с животными ...
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Ну українців можна покарати легко. А як він збирається карати цих обізян? А ніяк він їх не покарає. Єдине, що правильно буде, це давати на їх обстріли адекватну відповідь. Щоб росіянські обізяни боялись і близько до своїх гармат підходити
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