 По факту размещения в Броварах стилизованной карты Украины без оккупированного Крыма начато уголовное производство, - Нацполиция

Смотрите также: В Броварах ко Дню Независимости устанавливают сцену с картой Украины без Крыма и оккупированного Донбасса. ФОТО
"Производство открыто по ст. 110 Уголовного кодекса. Это посягательство на территориальную целостность Украины. Производство открыто не против кого-то, а по факту события", - сказал спикер.
В то же время полиция допросила председателя отдела культуры городского совета Инну Савченко как ответственную за оформление сцены.
Карта Украины без Крыма была размещена на центральной сцене Броваров, подготовленной к празднованию Дня независимости. В течение часа после размещения ее сняли полицейские.
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Рисовал никто, либо "невстановлені особи".
Отберут за пару лет сотни пояснень, начиная от владельцев земельного участка до производителей красок, и дело закроют. Зато как минимум 2 следователя, как минимум 2 года будут заняты, и получать з/п.
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