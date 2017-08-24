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 По факту размещения в Броварах стилизованной карты Украины без оккупированного Крыма начато уголовное производство, - Нацполиция

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Полиция начала расследовать размещение стилизованной карты Украины без аннексированного Россией Крыма на сцене в Броварах Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил спикер Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович.

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"Производство открыто по ст. 110 Уголовного кодекса. Это посягательство на территориальную целостность Украины. Производство открыто не против кого-то, а по факту события", - сказал спикер.

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В то же время полиция допросила председателя отдела культуры городского совета Инну Савченко как ответственную за оформление сцены.

Карта Украины без Крыма была размещена на центральной сцене Броваров, подготовленной к празднованию Дня независимости. В течение часа после размещения ее сняли полицейские.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция в Броварах опрашивает причастных к оформлению праздничной сцены картой без Крыма и Донбасса
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"Производство открыто не против кого-то, а по факту события", - сказал спикер". А судить кого будут, факт события, а не конкретных людей?
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ПОКА по факту а после праздника ПО ПОЛНОЙ!!
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Это больше похоже на кляксу, чем на карту. Причем, судя по левому нижнему углу, эта клякса мужского пола.
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Вы ка с Гондураса.
Рисовал никто, либо "невстановлені особи".
Отберут за пару лет сотни пояснень, начиная от владельцев земельного участка до производителей красок, и дело закроют. Зато как минимум 2 следователя, как минимум 2 года будут заняты, и получать з/п.
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Очень интересно. Это если у меня ребенок в школе неправильно форму государства Украина нарисует, то ему будут шить 110 ст УК?
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У тебя "кацап, если ребенок будет читать основной закон - конституцию, на улице, получит срок.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо факту размещения в Броварах стилизованной карты Украины без оккупированного Крыма начато уголовное производство, - Нацполиция
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