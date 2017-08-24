 По факту размещения в Броварах стилизованной карты Украины без оккупированного Крыма начато уголовное производство, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на У країнські Новини , об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил спикер Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович."Производство открыто по ст. 110 Уголовного кодекса. Это посягательство на территориальную целостность Украины. Производство открыто не против кого-то, а по факту события", - сказал спикер.В то же время полиция допросила председателя отдела культуры городского совета Инну Савченко как ответственную за оформление сцены.

Карта Украины без Крыма была размещена на центральной сцене Броваров, подготовленной к празднованию Дня независимости. В течение часа после размещения ее сняли полицейские.

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