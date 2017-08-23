 Украина, Грузия и Молдова договорились активизировать повестку дня саммита "Восточного партнерства", - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал в Твиттере министр иностранных дел Павел Климкин .
"Встретились с моими коллегами из Молдовы и Грузии. Договорились активизировать повестку дня саммита "Восточного партнерства". Движение к нашему европейскому общему будущему!", - написал он.
Других деталей встречи министр не сообщил.
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Климкин родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство, - Саакашвили(457)
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Молдавский народ уже понял что коррупцию самостоятельно и законно - не истребить и отвернулся от этой псевдо-государственности. Результат налицо - выбран ГАНДОН голосами 26% русскоязычного меньшинства при массовом бойкоте выборов со стороны молдаван, которые отчаялись голосовать за Барыг... и КАЖДЫЙ год 10% ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ Молдовы с их детьми голосует за ПАСПОРТ ЕВРОСОЮЗА - Румынский.
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тем более наш президент из цыган молдованских...
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Румыния - член Евросоюза и НАТО. Странам с населением, пропитанным духом совковых портянок до нее как пешком до Луны.
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уже давно надо менять формат этого партнерства:
освобождаться от Троянских коней вроде Армении,Беларуси...
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Россию забыл назвать. Или специально упустил? Дело в том что нынешняя Грузия и Молдова быстрее всего партнеры россии, а не европейского будущего.
Сколько волка не корми, а он все ровно в лес смотрит! Так и с пророссийскими политиками как на Западе которые подталкивают Украину к этому в своих меркантильных интересов так и наших политиков танцующих под туже дудку ...
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