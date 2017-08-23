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 Политика Украины
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Все про:Восточное партнерство (76) Грузия (3469) Молдова (857) Климкин (1384)

 Украина, Грузия и Молдова договорились активизировать повестку дня саммита "Восточного партнерства", - Климкин

климкин

Украина, Грузия и Молдова договорились активизировать повестку дня саммита "Восточного партнерства" (Украина, Грузия, Беларусь, Армения, Азербайджан, Молдова), который пройдет в Брюсселе (Бельгия) 24 ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал в Твиттере министр иностранных дел Павел Климкин .

"Встретились с моими коллегами из Молдовы и Грузии. Договорились активизировать повестку дня саммита "Восточного партнерства". Движение к нашему европейскому общему будущему!", - написал он.

Других деталей встречи министр не сообщил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина, Молдова, Грузия и ЕС начнут работу над вторым этапом "Восточного партнерства", - Порошенко
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типо если связать тоненькие веточки, то получится несгибаемый веник.
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Грузия - надежные партнер, а вот с Молдовой..., меня терзают смутные сомнения.
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Правильно что терзают - Молдова если хочет чего-то добиться должна это делать с ДЕЕСПОСОБНЫМИ государствами, а не с теми где Урки имитируют борьбу сами с собой и имеющих одну цель - грабить народ.

Молдавский народ уже понял что коррупцию самостоятельно и законно - не истребить и отвернулся от этой псевдо-государственности. Результат налицо - выбран ГАНДОН голосами 26% русскоязычного меньшинства при массовом бойкоте выборов со стороны молдаван, которые отчаялись голосовать за Барыг... и КАЖДЫЙ год 10% ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ Молдовы с их детьми голосует за ПАСПОРТ ЕВРОСОЮЗА - Румынский.

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От суки. А Румынию взять не хотите? Не вписывается в ваш формат воровской шайки? Ну да. И

тем более наш президент из цыган молдованских...
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А причем тут Румыния? Она и так уже в ЕС и НАТО...
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Слышь, питор нацисткий... ваш Президент родился в Болграде Одесской Области УССР, потом всасывал казаций душок в Педрилстровье... т.е. к нам, "грязным цыганам молдованским" отношения не имеет.

Румыния - член Евросоюза и НАТО. Странам с населением, пропитанным духом совковых портянок до нее как пешком до Луны.


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очередная дурость от инициативного...
уже давно надо менять формат этого партнерства:
освобождаться от Троянских коней вроде Армении,Беларуси...
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Единственное, о чем нужно договариваться Украине, Молдове и Грузии - это о том, как бы побольнее дать пиздюлей Кацапстану
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Ага , с долдоном - сложно, когда Украина с Грузией будут бить, Долдон будет бегать и зализывать раны казламордым.
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"Встретились с моими коллегами из Молдовы и Грузии. Договорились активизировать повестку дня саммита "Восточного партнерства". Движение к нашему европейскому общему будущему!", - написал он.Источник:https://censor.net.ua/n452847
Россию забыл назвать. Или специально упустил? Дело в том что нынешняя Грузия и Молдова быстрее всего партнеры россии, а не европейского будущего.
Сколько волка не корми, а он все ровно в лес смотрит! Так и с пророссийскими политиками как на Западе которые подталкивают Украину к этому в своих меркантильных интересов так и наших политиков танцующих под туже дудку ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина, Грузия и Молдова договорились активизировать повестку дня саммита "Восточного партнерства", - Климкин
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