 Польша увеличит расходы на оборону из-за российской угрозы, - замминистра Шатковский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил заместитель министра обороны Томаш Шатковский в интервью Reuters.
По его словам, это обусловлено необходимостью модернизировать армию на фоне растущей угрозы со стороны России.
"Правительство поддержало поправку в законодательство (...). Это даст нам около 200 млрд злотых в течение последующих 15 лет", - сказал чиновник. Он уточнил, что это отвечает общим планам правительства постепенно довести сумму расходов на оборону до 2,5% внутреннего валового продукта (ВВП).
Таким образом, к 2032 году годовой оборонный бюджет Польши должен составлять около 80 млрд злотых - 22 миллиарда долларов США. Согласно требованиям НАТО, страны-члены должны довести расходы на оборону до минимум 2% ВВП. Варшава это требование уже выполняет.
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Вопрос о территориях между Украиной и Румынией был решен в международном суде ООН.
судовий процес, що розглядався у Міжнародному суді ООН з 2004 по 2009 рік, який виник в результаті територіальної суперечки між Румунією та Україною. 16 вересня 2004 року Румунія внесла позов проти України, що стосується делімітації морських кордонів виключної економічної зони і розділу континентального шельфу в Чорному морі. 3 лютого 2009 року суд оголосив рішення, яке встановлює морські кордони між державами і визначає виключні економічні зони Румунії та України.
При цьому обидві сторони висловили задоволення рішенням суду.
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Если же вы решили вернуть территории у Румынии в одиночку, на это надо будет посмотреть.
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Если бы все эти деньги пустить на мирные цели
говно-Рашка решила себе что они "новый полюс мира" - и сами в жопу и нищету опускаются, последние трусы отдавая на военные нужды, и из-за неё куча других стран вынужденны тратить сотни миллиардов на укрепление обороны? Ну не раздавить клопов вонючих за это?
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Пусть Польша о чем угодно бредит, но с 2020 г. она будет жабячу цыцьку смоктаты...
Еще раз: "Кохезия ЕС" - гугль в хелп.
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Полиция исключает версию покушения на посла РФ в Судане Миргаяса Ширинского, найденного мертвым у себя в резиденции в среду, передает Agence France-Presse.
Посол РФ в Судане найден мертвым в своей резиденции в столице страны Хартум, передает Agence France-Presse со ссылкой на власти страны.
Информацию подтвердили в МИД России. «Сразу же после получения детальной информации от сотрудников российского посольства в Хартуме проинформируем об обстоятельствах смерти нашего коллеги», - сказали представители дипломатического ведомства.
С 2013 года российскую дипмиссию в Судане возглавляет Миргаяс Ширинский.
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