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Все про:оборона (988) Польша (4031) расходы (100) Россия (71974)

 Польша увеличит расходы на оборону из-за российской угрозы, - замминистра Шатковский

польша

Польские власти намерены дополнительно выделить на нужды обороны 200 млрд злотых (55 млрд долларов США) в ближайшие 15 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил заместитель министра обороны Томаш Шатковский в интервью Reuters.

По его словам, это обусловлено необходимостью модернизировать армию на фоне растущей угрозы со стороны России.

"Правительство поддержало поправку в законодательство (...). Это даст нам около 200 млрд злотых в течение последующих 15 лет", - сказал чиновник. Он уточнил, что это отвечает общим планам правительства постепенно довести сумму расходов на оборону до 2,5% внутреннего валового продукта (ВВП).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин анонсировал сокращение оборонного бюджета РФ в 2018 году

Таким образом, к 2032 году годовой оборонный бюджет Польши должен составлять около 80 млрд злотых - 22 миллиарда долларов США. Согласно требованиям НАТО, страны-члены должны довести расходы на оборону до минимум 2% ВВП. Варшава это требование уже выполняет.
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И полякам не мешает разобраться со своими националистами, сидящими на подсосе у Хуйла!
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Вони такі самі націоналісти, як кацапи - слов'яни. Це продажні тварюки, які свою націю продадуть кацапам за гроші і навіть не почервоніють.
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Что то есть у поляков общее в кацапией, сильно любят территории Украины и боятся бандеровцев.
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А что, Румуния рисует в своих паспортах , города и памятники Украины?
Вопрос о территориях между Украиной и Румынией был решен в международном суде ООН.
судовий процес, що розглядався у Міжнародному суді ООН з 2004 по 2009 рік, який виник в результаті територіальної суперечки між Румунією та Україною. 16 вересня 2004 року Румунія внесла позов проти України, що стосується делімітації морських кордонів виключної економічної зони і розділу континентального шельфу в Чорному морі. 3 лютого 2009 року суд оголосив рішення, яке встановлює морські кордони між державами і визначає виключні економічні зони Румунії та України.
При цьому обидві сторони висловили задоволення рішенням суду.
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Ну, юный бджоляр может и удовлетворен, что румуны одтяпали у нас часть территории, а я то не очень.....Нашим бы детям они бы не помешали. Помнится выражения с фильма "Иван Василевич меняет прпофесию" : что ж ты, сволочь казенные земли разбазариваешь......Ну, ничего, придет время все обратно вернем
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Украина не нарушает взятых на себя обязательств.
Если же вы решили вернуть территории у Румынии в одиночку, на это надо будет посмотреть.
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Ты так далеко пойдешь, не забывай что Крым в СССР принадлежал изначально России, может и Крым ты захочешь отдать соседу? А че, такие как ты скажут в суде, что согласны - и прощай Крым. Ты на кого работаешь, мадам?
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а че ты так румун то защищаешь? При нашей коррупции я еще удивляюсь, что румуны при согласии бджоляра еще Западную Украину не одтяпали. Если в суде ответчик соглашается с истцом - то все могло бы быть.....
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А остались ли страны, которых ещё не "достала" расея?
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да,Вануту...дикари такие-как рюськие только другой расцветки.
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В какие сумасшедшие тысячи миллиардов долл на военщину, в сумме потраченных сотней стран, выливаются амбиции нескольких стран мира?
Если бы все эти деньги пустить на мирные цели
говно-Рашка решила себе что они "новый полюс мира" - и сами в жопу и нищету опускаются, последние трусы отдавая на военные нужды, и из-за неё куча других стран вынужденны тратить сотни миллиардов на укрепление обороны? Ну не раздавить клопов вонючих за это?
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"Кохезия ЕС" - гугль в хелп.
Пусть Польша о чем угодно бредит, но с 2020 г. она будет жабячу цыцьку смоктаты...
Еще раз: "Кохезия ЕС" - гугль в хелп.
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Российский посол просто умер

Полиция исключает версию покушения на посла РФ в Судане Миргаяса Ширинского, найденного мертвым у себя в резиденции в среду, передает Agence France-Presse.
Посол РФ в Судане найден мертвым в своей резиденции в столице страны Хартум, передает Agence France-Presse со ссылкой на власти страны.
Информацию подтвердили в МИД России. «Сразу же после получения детальной информации от сотрудников российского посольства в Хартуме проинформируем об обстоятельствах смерти нашего коллеги», - сказали представители дипломатического ведомства.
С 2013 года российскую дипмиссию в Судане возглавляет Миргаяс Ширинский.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольша увеличит расходы на оборону из-за российской угрозы, - замминистра Шатковский
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