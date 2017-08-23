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Все про:история (1385) нацизм (293) СССР (735) Трюдо Джастин (65)

 Сотрудничество советского и нацистского режимов привело к гибели миллионов людей, - Трюдо в годовщину пакта Молотова-Риббентропа

трюдо

Советский и нацистский режимы совершали массовые преступления, а их сотрудничество привело к гибели и страданиям огромного количества людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа.

"В течение последующих после заключения пакта лет советский и нацистский режимы осуществили наступление на национальные и личные свободы по всей Европе. Они лишили миллионы людей жизней и средств к существованию и подвергли несметное количество мужчин, женщин и детей неслыханным зверствам", - сказал он.

По его словам, многие жертвы кровавых режимов должны были покинуть дома, ища убежища. "Истории их жизней подчеркивают важность универсальных прав человека и напоминают нам об уязвимости свободы", - отметил глава правительства Канады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провал путинского проекта "Новороссия" - результат отхода украинской молодежи от советских мифов, - эксперт Института нацпамяти Рябенко

Как известно, 23 августа отмечается Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма. В этот день в 1939 году между СССР и нацисткой Германией был подписан пакт Молотова-Риббентропа, согласно которому Европа была разделена на две сферы интересов.
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Слава Африке! А что до пакта - лучше уж немцы чем кацапо-красная чума. Если больше не из чего выбирать.Я это школьником понял в конце 70х. Удивляюсь только для многих только сейчас доходит. Как и тому, что в Украине сразу не сломали ВСЕ памятники ленину и прочим ублюдкам и голосовали против НАТО и ЕС до 2014. Неужели даже один Голодомор ничему вас не научил, громадяне?
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Так быдло живет личными воспоминаниями, историю почитать зась.
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А чего из под маски пишите, память о репрессиях?
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А что ж вы под Японию не лягли во Вторую мировую, как никак Япония была союзником Гитлера, вот бы и лягло США под Гитлера, все-таки лучше, нежели красная чума....., не так ли? Я удивляюсь Гитлеру почему он не послушал Бисмарка, нужно было ити в Британию, Америку, тем более что вот один с жителей США сам этого хотел бы.
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Особенно евреи наверное считают что лучше. Те которым удалось выжить.
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19 декабря 2016 года в столице Турции был застрелен посол России.
20 декабря 2016 года в Москве было разыграно очередное "самоубийство" действующего сотрудника МИД РФ.
27 декабря 2016 года в Казахстане в арендованной квартире нашли тело российского дипломата - представителя МИД РФ.
9 января 2017 года в Афинах у себя в квартире найден мертвым российский консул в Греции Андрей Маланин.
14 января 2017 года в Йемене застрелен посол России.
26 января 2017 года в Индии умер посол России Александр Кадакин.
20 февраля 2017 года в Нью-Йорке умер постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин.

Тепер до цього списку додається ще один.
Прелєстно.(с)
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Эта банда убийц (на фото) мечтала, что когда-нибудь над кремлём будет поднят их флаг. И мечта сбылась: и флаг поднят, и банда убийц в кремле сидит.

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фото хорошое но что-то мне не очень нравится сравнение тех
кто воевал против большевиков-сталинистов с нынешними упырями
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нацистського режиму давно немає, а совєцкий режим дотепер творить страхіття, розвязує війни, влаштовує геноциди
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Он че,дебил?Не в защиту парашы,но Франция такой же пакт подписала еще в 38ом.Как поляки и тд.Кацапы последние были.
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лягушатники(хоть я их не долюбливаю) не делили с гитлером польшу и не проводили совместные парады.
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Мало того, войну Гитлеру объявили как он в Польшу вторгся. Дебилы, надо бы поганому Совку, который сделал то же самое...
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И че, французы сразу поперли завоевывать чужие земли, как Сралин Польшу и Прибалтику?
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Джастин Трюдо - премьер-министр Канады!
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А на кого по пакту Франция напала? Что хапанула, поделила?
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А на кого напал..Что у нас тогда было..ЧиЧиЧиПи(СССР)?Что именно было нарушенно?А то я то сам пакт помню,а суету вокруг него не понимаю
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На Польшу, а че ты споришь если элементарных вещей не знаешь?
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О_о беги читай пакт и не позорься.Восток Польши был в интересах Сталина и он мог за этим интересом идти когда удобно.А запад был немецкий и та же фигня.Но каждый сам по себе был
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Назар Сильченко 3ddb1cc4) Вот это да, суверенное государство поделили, а неких пишет каждый сам по себе! Интересно а если Израиль будут делить, наверно тоже напишешь каждый сам по себе был.
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А поляки тогда в штаны перед войсками Гитлера наклали и несколько лет ждали, покамест их СССР освободит. К тому же Сталин отобрал в Польши территории, которые украинцам принадлежат. Или может быть он Варшаву забрал, что-то я этого не слышал.
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Сталин поимел от Пакта Прибалтику, Бесарабию, Западную Украину, Западную Белорусь. Что поимела Франция от Мюнхена, не скажешь? Ты или сознательно на кацапов работаешь, или дебил, б...я
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Поимел-это типа подписал и дали??В этом пакте расписали сферы интересов.Восточную Польшу забыл добавить.Но добывали то по отдельности.Время такое было.В чем преступление?
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А что Сталину оставалось делать, когда западные дебилы травили Гитлера на СССР. Пришлось ему с Гитлером заигрывать, время тянуть. А вы, западные герои, что так тогда обосрались - Польщу, Францию Гитлер за считанные дни взял.....Если бы не Союз, то Гитлер бы и США накачал по самое не хочу......
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встреча братских панцеркриг красной армии и танковых войск рейхсвера?
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Разумеется, в 1939 году. А вот здесь под портретом патретом дядюшки Джо происходит задушевная беседа, советского политрука с немецкими зольдатами, причём политрук дал закурить шарфюреру сигарету.
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Зауважте, товариство, яка знакова світлина - шестеро фашистів і ні одного бандерівця!
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Умница какой - Джастин
Надеюсь мировое сообщество больше ошибок не допустит. Доведет до Уголовного Трибунала путинизм - прямого наследника тоталитарного сталинизма
Тем самым хоть немного восстановит историческую справедливость - ради памяти миллионов старых и новых жертв этих режимов
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Русский фашизм в разы страшнее германского -Адольф Гитлер в последнем своём письме.
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1941 год взрыв дамбы на ДнепроГЭС..потом октябре 1941г в районе Москвы были ещё такие дамбы....и сотни тысяч невинно убитых
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Я прикидываю что кремлёвский фюрер будет взрывать ,чтобы до его нежного тела не добрались .
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Будущие историки поставят в один ряд с пакетом Молотова-Риббеитропа о разделе Польши и минские договорняки Брехла-Хуйла о разделе Украины
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Смысл тот же. Пакт о прекращении огня...пардон о ненападении плюс секретные протоколы, в существовании которых тоже сомневались, а может о которых даже и не подозревали, современники. И еще однаи аналогия . Подписав пакт руками Молотова тогдашний лидер мордора выплясывал по Кремлю, радостно крича "Обманул Гитлера. Обманул"
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Их подписали до войны или во время? Че тут общего?
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а где в минских узрел раздел Украины?наоборот, ордило провозглошалось частью Украины(понятно, что больше на бумаге, но все же)
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Рашисты - достойные последователи фашистов.
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то фашисты были кого надо фашисты, пока помогали парашке заниматься любимым делом - захватывать чужое
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интересно, тут кто то вспомнит, что этим фактом задекларировалось воссоединение украинских земель или тут только будет гон на кацапов?
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Меркель такое даже под пытками не скажет
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А про Кенигсберг? с могилой Канта? Или Кант уже стал русским философом?
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бывшая комсомолка-секретарь по ком.иделогии сама уже давно...ну вы поняли
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСотрудничество советского и нацистского режимов привело к гибели миллионов людей, - Трюдо в годовщину пакта Молотова-Риббентропа
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