 Сотрудничество советского и нацистского режимов привело к гибели миллионов людей, - Трюдо в годовщину пакта Молотова-Риббентропа

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа.
"В течение последующих после заключения пакта лет советский и нацистский режимы осуществили наступление на национальные и личные свободы по всей Европе. Они лишили миллионы людей жизней и средств к существованию и подвергли несметное количество мужчин, женщин и детей неслыханным зверствам", - сказал он.
По его словам, многие жертвы кровавых режимов должны были покинуть дома, ища убежища. "Истории их жизней подчеркивают важность универсальных прав человека и напоминают нам об уязвимости свободы", - отметил глава правительства Канады.
Как известно, 23 августа отмечается Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма. В этот день в 1939 году между СССР и нацисткой Германией был подписан пакт Молотова-Риббентропа, согласно которому Европа была разделена на две сферы интересов.
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В ООН провели минуту молчания в память о Виталии Чуркине
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20 декабря 2016 года в Москве было разыграно очередное "самоубийство" действующего сотрудника МИД РФ.
27 декабря 2016 года в Казахстане в арендованной квартире нашли тело российского дипломата - представителя МИД РФ.
9 января 2017 года в Афинах у себя в квартире найден мертвым российский консул в Греции Андрей Маланин.
14 января 2017 года в Йемене застрелен посол России.
26 января 2017 года в Индии умер посол России Александр Кадакин.
20 февраля 2017 года в Нью-Йорке умер постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин.
Тепер до цього списку додається ще один.
Прелєстно.(с)
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кто воевал против большевиков-сталинистов с нынешними упырями
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портретомпатретом дядюшки Джо происходит задушевная беседа, советского политрука с немецкими зольдатами, причём политрук дал закурить шарфюреру сигарету.
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Надеюсь мировое сообщество больше ошибок не допустит. Доведет до Уголовного Трибунала путинизм - прямого наследника тоталитарного сталинизма
Тем самым хоть немного восстановит историческую справедливость - ради памяти миллионов старых и новых жертв этих режимов
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https://www.youtube.com/watch?v=FLVQQi3oslw
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