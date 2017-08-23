 Генерал Гриняк не скрывается. Он уже неоднократно предупреждал следователей и выезжал в командировки в зону АТО, - адвокат

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Раков отметил: "Как защитник по уголовному производству могу ответить на "источники текстов в прокуратуре", "в прокуратуре считают", "Гриняк подозревается".
1. Как установлено следствием, Гриняк В.П. ни по функционалу, ни в конкретных условиях декабря 2013 - февраля 2014 не управлял "Беркутом". "Беркут" подчинялся руководству ГУ МВД Киева. Я думаю, что на этом можно поставить точку в "подозрениях" Гриняка В.П. в управлении подразделениями "Беркут" и закончить всевозможные спекуляции. С предоставлением неправомерного вознаграждения работникам "Беркута", кроме "следствие считает" более существенных доказательств следствие предоставить не может.
2. Гриняк В.П. не скрывается. Неоднократно (!!!) следствию прокуратуры сообщалось о командировке Гриняка В.П. в зону АТО и его явку к следователю по возвращении. Его местонахождение известно. Сам Гриняк В.П. высказал следствию свою позицию - ст.63 Конституции Украины, поскольку все показания ним были предоставлены (кстати, коротко освещены в статье журналистами). Еще, сообщаю, уважаемые журналисты, повестки должны быть вручены за три дня (в соответствии с УПК), а не день в день или на следующий день. Все остальные вызовы к следователю сторона защиты рассматривает, как психологическое давление: при отказе в предоставлении показов, следователь направляет повестки на каждый день и начинает допрос, выяснив, что позиция не изменилась, заканчивает его. И так более 20 раз. Или это не злоупотребление?
3. Мера пресечения в виде личного поручительства, уважаемые журналисты, не продлевается. Если этот вопрос поднимается, также выдам свое видение меру пресечения. Действительно Гриняку В.П. была избрана мера пресечения в виде личной поруки (которая, как уже известно, не продлевается). Несмотря на это, следователем в суд подается ходатайство снова об избрании меры пресечения в виде личной поруки. Именно так, это не опечатка: при уже существующем пресечении подается ходатайство об избрании такой же меры пресечения (не предусмотрено УПК Украины) без указания, кто именно должен быть поручителем. Суд отказывает в избрании личного поручительства и выбирает личное обязательство (при уже существующем пресечения). Это ли не нонсенс в юриспруденции? Не публикую постановление суда. Поручителям можете не писать, поскольку после принятия нового решения суда они не несут обязательств.
4. И главное, спросить у "источников", почему они не направляют дело в суд уже почти год, а процессуальные и следственные действия, которые необходимо провести, в ходатайствах о продлении сроков до 4, 6, 9, 12 месяцев остаются неизменными. Может цель этого уголовного производства иная, чем установление истины по делу?"
Ранее издание "Тексты" опубликовало информацию, что генерал-майор Владимир Гриняк, который является подозреваемым в ряде "дел Майдана", не явился на допрос. С тех пор и по состоянию на 20 августа он не доступен по телефону, который он предоставил правоохранителям.
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И где гарантия , что потом нужные данные не посылаются эти генералом туда , куда отбыл его порто-геноссе витя кровосися?
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