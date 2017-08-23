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Все про:Луценко (7083) прокуратура (3134) Данилюк Александр (207)

 Генпрокурор Луценко потребовал отставки главы Минфина Данилюка

луценко

Генпрокурор Юрий Луценко подписал письмо к премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием отправить в отставку министра финансов Александра Данилюка.

Об этом он заявил в ходе рабочего визита в Днепропетровскую область, в среду, 23 августа, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на 112 Украина.

В ходе встречи с прокурорами Днепропетровской области Луценко выразил недовольство работой Данилюка, обвинив главу Минфина в том числе и в неповышении зарплат прокуроров.

"Дело в том, что с сентября должна повыситься зарплата у прокуроров, но этого не произойдет. Ведь, по словам Луценко, министр финансов выдал предписание, которое должно ревизовать бюджет. Луценко считает это незаконным и сказал, что любой ценой будет добиваться, чтобы министр финансов ушел со своего поста", - отмечается в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Министр финансов Данилюк работает на Россию - Пашинский. ВИДЕО
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Да, вот уж попробуй затронь личный карман- зарплату не поднимут. Они ту зарплату и ленятся забирать, с подножного корма живут. Так бы про малозащищённые части населения думали.
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Порохатые даже между собой дерутся как пауки в банке. И это кодло якобы способно сплотить страну?
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там что то пашинский накапал юрику ,есть где-то видео.
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Вот именно. Я с фантастическими жуликами и врунами ничего общего не хочу иметь, как некоторые слабые умом.
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нарешті, гонтаревского прихвостня вже давно на смітник, а краще за грати мали б бути. А де до речі сама ота стара кляча гонтарєва? Шось про неї нічого не чути, вона і досі у відпустці? Вже три місяці???
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онуків доглядає?? Ця "дєвушка" мала б в ту "відпустку" піти ще у 2014-му. Ще ДО того, як надала кацапським банкам "зелене світло" в українській банківській системі. І подружку свою рЫжкову, хай з собою забирає.
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О!!!!! А ТЕПЕРЬ ПО СЮЖЕТУ, ДАНИЛЮК, ПОТРЕБУЕТ ОТСТАВКИ ЛУЦЕНКО БОРЬБА С КОРУПЦИЕЙ В ПОЛНОМ РАЗГАРЕ!!!! ДА ЮГИК???? питоры сука!!!!!!! питоры гнойные народ вас разорвет скотов!!!!!!!
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Надо написать письмо Гройсману чтобы уволил Реву, - немцы недоедают!!!
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Причина мне нравится: "Дело в том, что с сентября должна повыситься зарплата у прокуроров, но этого не произойдет. Ведь, по словам Луценко, министр финансов выдал предписание, которое должно ревизовать бюджет. Луценко считает это незаконным и сказал, что любой ценой будет добиваться, чтобы министр финансов ушел со своего поста".
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Не интересы государства на первом плане в Луценка - а зарплаты прокуроров.
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Интересно девки пляшут. Чем так Данилюк провинился, что все на него резко ополчились?
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Мне представляется совсем простая штука: хотели кушать, и съели Кука (c)
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а что это за вброс кто зает?
https://www.facebook.com/Gerhardt.Ivan.Iv/videos/1961146180766049/

Гей-скандал: Олександр Кірш та Арсен Аваков звинувачуються в примушенні до проституції.
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"Дело в том, что с сентября должна повыситься зарплата у прокуроров, но этого не произойдет."
Так вот оно как, Михалыч! Ополчились враги народа на патриота!
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А где вы видите Генпрокурора?Это пяница не довевший ни одно дело до конца,попка.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГенпрокурор Луценко потребовал отставки главы Минфина Данилюка
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