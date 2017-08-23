 Генпрокурор Луценко потребовал отставки главы Минфина Данилюка

Об этом он заявил в ходе рабочего визита в Днепропетровскую область, в среду, 23 августа, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на 112 Украина.
В ходе встречи с прокурорами Днепропетровской области Луценко выразил недовольство работой Данилюка, обвинив главу Минфина в том числе и в неповышении зарплат прокуроров.
"Дело в том, что с сентября должна повыситься зарплата у прокуроров, но этого не произойдет. Ведь, по словам Луценко, министр финансов выдал предписание, которое должно ревизовать бюджет. Луценко считает это незаконным и сказал, что любой ценой будет добиваться, чтобы министр финансов ушел со своего поста", - отмечается в сообщении.
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