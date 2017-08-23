 Террористы в Минске продолжают утверждать, что российский наемник Агеев - это гражданин "молодой республики", - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Геращенко отметила: "Минск. Гуманитарная подгруппа. Заслушали информацию координатора ОБСЕ Т. Фриша, который на днях посетил Макеевскую колонию, где содержатся наших военных - заложников, он смог встретиться с несколькими ребятами и увидеть условия их содержания. К сожалению, он не смог посетить другие тюрьмы на оккупированных территориях. Мы настаиваем, чтобы в ближайшее время Т. Фриш также посетил тюрьмы на оккупированной Луганщине, а также тех заложников, находящихся в других, кроме Макеевской, тюрьмах. Тем более, что все эти тюрьмы остаются закрытыми для всех других международных гуманитарных и наблюдательных миссий, в том числе и МККК. Также Т. Фриш посетил несколько украинских тюрем.
По освобождению заложников, то украинская сторона сделала конкретное предложение: немедленное освобождение всех подтвержденных лиц, но исключительно тех, которые подпадают под минские соглашения. Мы призвали другую сторону отказаться от деструктивной позиции относительно требования освобождения лиц, не имеющих никакого отношения к конфликту на Донбассе, как "беркутовцы" или террористы из Одессы и Харькова. Именно такую позицию озвучил Президент Украины и во время переговоров в нормандском формате, ееподдерживают наши европейские партнеры.
Но есть одно но, и его имя - Путин.... другая сторона шантажирует Уураину требованием освобождения откровенных преступников и террористов, которые убивали Героев Небесной Сотни или устраивали теракты в Одессе и Харькове. Это неприемлемо. И этот деструктив блокирует освобождение.
Из пикантного. ОРДЛО снова завели шарманку, что российские наемники, задержанные за военные преступления украинской армией и которые содержаться в украинском тюрмах- это не "потеряшки", а "жители молодых республик", с российскими паспортами, но исконно жители оккупированных Донецка и Луганска.
К "своих граждан" они относят и "потеряшку" Агеева. Это фантастика: мама "потеряшки" кричит, что он гражданин РФ и всю жизнь прожил там, а вот представители ОРЛО рассказывают, что он местный ополченец...
Все это уродливые сценарии гибридной войны, только болит, что наши ребята - заложники этих грязных игрищ кремля. И пока Кремль не даст отмашку - освобождения, к сожалению, не будет".
Напомним, Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.
В интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.
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Так отдайте половину Агеева его мамаше, а другую половину - лугандонцам.
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Это уже было, было, старо.
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