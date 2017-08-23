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Все про:Геращенко Ирина (981) заложник (1218) переговоры (3444) плен (1851) Минск (1144) минские соглашения (2286) Агеев (38)

 Террористы в Минске продолжают утверждать, что российский наемник Агеев - это гражданин "молодой республики", - Ирина Геращенко

геращенко

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что без "отмашки" из Москвы никакого обмена пленными не будет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Минск. Гуманитарная подгруппа. Заслушали информацию координатора ОБСЕ Т. Фриша, который на днях посетил Макеевскую колонию, где содержатся наших военных - заложников, он смог встретиться с несколькими ребятами и увидеть условия их содержания. К сожалению, он не смог посетить другие тюрьмы на оккупированных территориях. Мы настаиваем, чтобы в ближайшее время Т. Фриш также посетил тюрьмы на оккупированной Луганщине, а также тех заложников, находящихся в других, кроме Макеевской, тюрьмах. Тем более, что все эти тюрьмы остаются закрытыми для всех других международных гуманитарных и наблюдательных миссий, в том числе и МККК. Также Т. Фриш посетил несколько украинских тюрем.

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По освобождению заложников, то украинская сторона сделала конкретное предложение: немедленное освобождение всех подтвержденных лиц, но исключительно тех, которые подпадают под минские соглашения. Мы призвали другую сторону отказаться от деструктивной позиции относительно требования освобождения лиц, не имеющих никакого отношения к конфликту на Донбассе, как "беркутовцы" или террористы из Одессы и Харькова. Именно такую ​​позицию озвучил Президент Украины и во время переговоров в нормандском формате, ееподдерживают наши европейские партнеры.

Но есть одно но, и его имя - Путин.... другая сторона шантажирует Уураину требованием освобождения откровенных преступников и террористов, которые убивали Героев Небесной Сотни или устраивали теракты в Одессе и Харькове. Это неприемлемо. И этот деструктив блокирует освобождение.

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Из пикантного. ОРДЛО снова завели шарманку, что российские наемники, задержанные за военные преступления украинской армией и которые содержаться в украинском тюрмах- это не "потеряшки", а "жители молодых республик", с российскими паспортами, но исконно жители оккупированных Донецка и Луганска.

К "своих граждан" они относят и "потеряшку" Агеева. Это фантастика: мама "потеряшки" кричит, что он гражданин РФ и всю жизнь прожил там, а вот представители ОРЛО рассказывают, что он местный ополченец...

Все это уродливые сценарии гибридной войны, только болит, что наши ребята - заложники этих грязных игрищ кремля. И пока Кремль не даст отмашку - освобождения, к сожалению, не будет".

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Напомним, Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.

В интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.
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свершилось, на лишнехромасомном ресурсе корреспондент.нет закрыли форум гыгыгы, )(уйло не выдержало)))))))))))))))))
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Незамысловато картина ясная - репетируй свои действия!
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К "своих граждан" они относят и "потеряшку" Агеева. Это фантастика: мама "потеряшки" кричит, что он гражданин РФ и всю жизнь прожил там, а вот представители ОРЛО рассказывают, что он местный ополченец...

Так отдайте половину Агеева его мамаше, а другую половину - лугандонцам.
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короче-очередной сын лейтенанта Шмидта.
Это уже было, было, старо.
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Может они предоставят написанный Агеевым отказ от гражданства?
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а що не так? рф це і є молода недореспубліка. Їх сраній столиці і 1000 років нема
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та хай вони хоч марсіаніном його назвуть. Він сам підтвердив те, що вій військовий контрактник па-раші. То тепер кацапи хоч проти вітру нехай пісяють, а те, що задокументовано, те вже не зміниш.
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выдать мамаше пачпорт с лугандонской пропиской , для реальности картины !!!!
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а тех 2 заблудившихся пограничников отпустили или нет? кто знает?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы в Минске продолжают утверждать, что российский наемник Агеев - это гражданин "молодой республики", - Ирина Геращенко
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