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 Политика Украины
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 Порошенко поблагодарил министров обороны Литвы, Латвии,Эстонии и Черногории за участие их подразделений в параде на День Независимости в Киеве

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил министров обороны четырех стран - Литвы, Латвии, Эстонии и Черногории, чьи подразделения завтра примут участие в параде в честь Дня Независимости Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Бок о бок с украинскими подразделениями в военном параде по случаю Дня Независимости примут участие парадные расчеты и знаменосные группы Литвы, Латвии, Эстонии и Черногории. Это - важная демонстрация нашего единства и солидарности перед лицом общих вызовов!

Поблагодарил министров обороны этих стран - наших надежных партнеров - за поддержку Украины, которую они покажут на завтрашних торжествах. В частности - за твердую позицию Литвы, Латвии, Эстонии и Черногории о непризнании аннексии Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь. Мы не одни. С нами - весь цивилизованный мир!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": В параде в День Независимости в Киеве будут участвовать расчеты 10 зарубежных стран, приедут 11 военных министров, - Полторак

Порошенко поблагодарил министров обороны Литвы, Латвии,Эстонии и Черногории за участие их подразделений в параде на День Независимости в Киеве 01


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Короче, Даля не приедет? И никто не приедет
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С коррупционером и торгашом никто, особо, не хочет светиться!
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Какаошобла начинает спамить! Тема то подходящая!
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просто не все разделяют твоей радости , когда Украине относятся предвзято, оценивая беду всей страны, личностным отношением к одному человеку.
Украину надо поддерживать не по тому ,хороший или плохой Порошенко, а потому ,что Украина - права, и отстаивает фактически в одиночку демократию тех стран ,чьих президентов ты считаешь выше рангом.
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А где ты видишь мою радость? Украину и так все поддерживают, в том числе и президент Литвы и других государств. А вот твоего кумира, который занимается гешефтом с расеей, не все хотят видеть и здороваться. И если можно послать министров, а не приезжать самим то это так и делают!
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И не надо Педро отождествлять с Украиной! Украина переживёт и Педро!
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А лучшие друзья поляки че незахотели учавствовать.
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Посольство США в Украине записало музыкальное поздравление с Днем Независимости.

Соответствующее видео опубликовано на странице дипломатического ведомства в Facebook.
Сотрудники посольства исполнили песню украинской рок-группы "Нумер 482" со словами "Добрий ранок, Україно. Прокидайся вже, мала. Я несу тобі, єдина, чашку кави й молока".
Видео- https://www.obozrevatel.com/society/prokidajsya-vzhe-mala-posolstvo-ssha-yarko-pozdravilo-ukrainu-s-dnem-nezavisimosti.htm
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Хуйло превращается в губозакатывальный станок
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Монако, Сан-Марино, Фаррерские острова...
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Интересно читать коменты фсбешников - с нашим президентом ни кто не хочет встречаться а это значит не встреча? Вы твари лучше по чаще вспоминайте кто приехал на ваш парад победы - африканские дикари с копьями - самые яркие участники антигитлеровской коалиции. И нпхрен прятаться код украинским флагом - жена не даст, будете драаонить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поблагодарил министров обороны Литвы, Латвии,Эстонии и Черногории за участие их подразделений в параде на День Независимости в Киеве
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