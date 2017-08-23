 Порошенко поблагодарил министров обороны Литвы, Латвии,Эстонии и Черногории за участие их подразделений в параде на День Независимости в Киеве

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.
В сообщении отмечается: "Бок о бок с украинскими подразделениями в военном параде по случаю Дня Независимости примут участие парадные расчеты и знаменосные группы Литвы, Латвии, Эстонии и Черногории. Это - важная демонстрация нашего единства и солидарности перед лицом общих вызовов!
Поблагодарил министров обороны этих стран - наших надежных партнеров - за поддержку Украины, которую они покажут на завтрашних торжествах. В частности - за твердую позицию Литвы, Латвии, Эстонии и Черногории о непризнании аннексии Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь. Мы не одни. С нами - весь цивилизованный мир!"
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Украину надо поддерживать не по тому ,хороший или плохой Порошенко, а потому ,что Украина - права, и отстаивает фактически в одиночку демократию тех стран ,чьих президентов ты считаешь выше рангом.
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Соответствующее видео опубликовано на странице дипломатического ведомства в Facebook.
Сотрудники посольства исполнили песню украинской рок-группы "Нумер 482" со словами "Добрий ранок, Україно. Прокидайся вже, мала. Я несу тобі, єдина, чашку кави й молока".
Видео- https://www.obozrevatel.com/society/prokidajsya-vzhe-mala-posolstvo-ssha-yarko-pozdravilo-ukrainu-s-dnem-nezavisimosti.htm
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