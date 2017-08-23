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 Политика Украины
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Все про:вооружение (3478) США (13281) Хербст (33)

 Есть "реальный шанс" поставок летального оружия Украине, - экс посол США в Киеве Хербст

хербст

На сегодня есть реальные предпосылки к тому, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине летальное оружие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью DW заявил экс-посол США в Украине Джон Хербст.

"Я считаю, что есть реальный шанс для того, чтобы это (передача летального оружия, - ред.) случилось. Думаю, все советники президента по вопросам национальной безопасности поддерживают это решение. Но на это должен согласиться лично президент США", - отметил Хербст.

По его мнению, передача оборонительного оружия сделает продолжение агрессии более затратным для Москвы.

"Некоторые не осознают, что в Украине не было ни одного дня, когда бы по-настоящему действовал режим прекращения огня, даже с момента достижения минских договоренностей в середине февраля 2015 года. И за время, прошедшее после подписания этого соглашения, Москва захватила большую площадь украинской территории", - добавил Хербст.

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Снова кремлевского карлика поставили на самую высокую кочку , чтобы сфотографировать, остальные не только по рангу , но и по росту ниже окурка, иначе быть не может!
Дааа, нация "сколенвстающих", рабы ничтожные.
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Переполненный трамвай. Диалог. Молодой человек, вы уже лежите на мне полтора часа и никаких эмоций.- Так я же ничего не делаю.- Так делайте уже хоть что нибудь!
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еще год не прошел как ватаноиды в коментах не пишут: что мы делаем миньет нигеру (Б.Обама)
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чо,не проскакивают гэбнявые картинки с карикатуры.ру?отож...
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Немытый террорист №1 "раисся" - общество больных ублюдков. Априори невозможны никакие договорённости, в т.ч. режим прекращения огня. Как можно ожидать нормального поведения от больных шизофреников? Рашисты, удавитесь: ВИДЕО
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Как всегда будут дразнить поставками летального оружия, а по итогу только на себя надо надеяться.
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на себя всегда надеяться надо...а не орать с соплями "зрада"
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Этими ,,шансами,,нас америкосы кормят более трех лет.Обіцянка-цяцянка дурному радість.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсть "реальный шанс" поставок летального оружия Украине, - экс посол США в Киеве Хербст
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