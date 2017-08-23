 Есть "реальный шанс" поставок летального оружия Украине, - экс посол США в Киеве Хербст

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью DW заявил экс-посол США в Украине Джон Хербст.
"Я считаю, что есть реальный шанс для того, чтобы это (передача летального оружия, - ред.) случилось. Думаю, все советники президента по вопросам национальной безопасности поддерживают это решение. Но на это должен согласиться лично президент США", - отметил Хербст.
По его мнению, передача оборонительного оружия сделает продолжение агрессии более затратным для Москвы.
"Некоторые не осознают, что в Украине не было ни одного дня, когда бы по-настоящему действовал режим прекращения огня, даже с момента достижения минских договоренностей в середине февраля 2015 года. И за время, прошедшее после подписания этого соглашения, Москва захватила большую площадь украинской территории", - добавил Хербст.
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