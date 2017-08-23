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Все про:Конгресс США (305) Россия (71973) Трамп (1353) кибербезопасность (201)

 Конгресс США обязал администрацию Трампа предварительно сообщать о возможном сотрудничестве с РФ по кибербезопасности

сша конгресс вашингтон капитолий

Администрация президента США Дональда Трампа должна будет предварительно уведомить Конгресс, если решит организовать совместное американско-российское подразделение для сотрудничества в области кибербезопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, соответствующее положение было внесено в законопроект о финансировании деятельности американских разведывательных служб.

Конгресс обязывает администрацию представить специальный доклад с подробной информацией о секретах, доступ к которым получит Москва, о том, какими могут быть негативные последствия такого сотрудничества и как они могут быть нейтрализованы.

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Напомним, после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в июле Трамп заявил о возможности создания совместного американско-российского киберподразделения. Эта инициатива была встречена резкой критикой, и президент США больше публично к ней не возвращался.
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Міцні долоні Конгресу - ще тільки ніжно лоскочуть яйця панові Трампу. А можуть і затиснути їх як в лещата. А там далі - ще й долоні Сенату, й особисто - містера Маккейна. Яйцям Трампа можна тільки співчувати. А все - через гріх з кацапами.
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Обложили по взрослому. Красавцы, можно позавидовать.
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Трамп уже не столь энергичный в лоббировании интересов россии.
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откуда енергии взяться?
его тут обложили и на части рвут за каждое кривое слово.
даже представлять не хочу, что бы етот рыжий мерин мог натворить
будь Конгресс послабохарактернее
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Ясно,никто в Америке уже Трампу не верит,но пока терпят...да,а как сложилось с Гари Освальдом?кто в курсе?
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Вы имеете ввиду ныне покойного, бывшего агента КГБ Ли Харви Освальда? Он очень плохо кончил.... Пуля в живот --- это такие мучения...
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Ржунимагу, стратеХ из подворотни добился таки своего - разрушил двухпартийную систему США.
Теперь у них завидное единодушие в желании присунуть карликовому фюреру
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US три - пятнадцать
откуда енергии взяться?
его тут обложили и на части рвут за каждое кривое слово.
даже представлять не хочу, что бы етот рыжий мерин мог натворить
будь Конгресс послабохарактернее
=========
Да,вот на днях он заявил,что ВС США больше не будут НИКОГДА принимать участие в международных конфликтах....интересное заявление....так и хочется спросить,какого же хрена он послал армаду военных кораблей к Корейскому полуострову?
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Я не спец в истории США, но был ли когда то у них Президент, которого бы так опускал Конгресс?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКонгресс США обязал администрацию Трампа предварительно сообщать о возможном сотрудничестве с РФ по кибербезопасности
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