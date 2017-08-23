 Конгресс США обязал администрацию Трампа предварительно сообщать о возможном сотрудничестве с РФ по кибербезопасности

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, соответствующее положение было внесено в законопроект о финансировании деятельности американских разведывательных служб.
Конгресс обязывает администрацию представить специальный доклад с подробной информацией о секретах, доступ к которым получит Москва, о том, какими могут быть негативные последствия такого сотрудничества и как они могут быть нейтрализованы.
Напомним, после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в июле Трамп заявил о возможности создания совместного американско-российского киберподразделения. Эта инициатива была встречена резкой критикой, и президент США больше публично к ней не возвращался.
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его тут обложили и на части рвут за каждое кривое слово.
даже представлять не хочу, что бы етот рыжий мерин мог натворить
будь Конгресс послабохарактернее
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Теперь у них завидное единодушие в желании присунуть карликовому фюреру
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откуда енергии взяться?
его тут обложили и на части рвут за каждое кривое слово.
даже представлять не хочу, что бы етот рыжий мерин мог натворить
будь Конгресс послабохарактернее
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Да,вот на днях он заявил,что ВС США больше не будут НИКОГДА принимать участие в международных конфликтах....интересное заявление....так и хочется спросить,какого же хрена он послал армаду военных кораблей к Корейскому полуострову?
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