 Генерал Нацгвардии Гриняк, подозреваемый в ряде "дел Майдана" выключил телефон и срочно выехал в АТО после повестки на допрос, - "Тексты"

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет издание Тексты . Такую информацию предоставили источники издания в следствии.Повестка о вызове на допрос была направлена ​​8 августа по месту нынешней службы подозреваемого, в главное управление Нацгвардии. Повесткой о вызове Гриняка на следственные действия был проинформирован в том числе его непосредственный руководитель, командующий Нацгвардии Юрий Аллеров. В назначенный день генерал к следователю не явился.

Уже 10 августа, в день допроса, после повторных письменных запросов от следствия, из главного управления Нацгвардии ответили: утром 10 августа Гриняк срочно отбыл в АТО.Приказ о командировке подозреваемого датирован девятым августа - на следующий день после повестки, которую в Нацгвардии получили 8 августа.Такие действия однозначно является нарушением обязанности подозреваемого безотлагательно появляться по вызову следователя, считают источники текстов в прокуратуре. Эта обязанность была возложена на Гриняка судом, когда решался вопрос пресечения для него.Кроме того, как стало известно "Текстам", охрана Гриняка по его адресу регистрации "не очень дружественно себя повела" [терминология источника - Ред.] к попыткам следователей выяснить его местонахождение.Охрана была назначена следователем подозреваемому после его заявления о якобы преследовании людьми, которых он идентифицировал как милицейскую "наружку". Телохранители были назначены из числа бойцов Нацгвардии, в которой на тот момент и занимал одну из руководящих должностей Гриняк.Во время Майдана полковник Владимир Гриняк был заместителем главы Департамента общественной безопасности. Департамент общественной безопасности - был "кураторским" для "Беркута" и других спецподразделений милиции. Положение от 2012 года, действующее на момент Майдана, в одном из первых пунктов устанавливает - Департамент общественной безопасности осуществляет контроль за деятельностью "Беркута", предоставляет подразделения организационно-методическую и практическую помощь (см пункт 1.2).Владимир Гриняк подозревается следствием в организации штурма Майдана 18 февраля и незаконном финансировании беркутовцев, которые противостояли митингующим.В частности, по данным источников, следствие считает, что он передавал приказы от Захарченко и Ратушняка соответствующим подразделениям и их командирам, а также руководителям низшего уровня, в частности Федчуку.По финансированию - речь идет о внеслужебные денежные поощрения, которые получали силовики, участвовавшие в противостояниях с митингующими. Следствие считает генерала причастным к этим выплатам.В свою очередь Владимир Гриняк отвергает все обвинения.2 марта 2014 Владимир Гриняк был повышен, как только Арсен Аваков "зашел" в министерство. Приказом министра тогда еще полковника назначили руководить Департаментом общественной безопасности, в котором во время Майдана он был заместителем руководителя.Впоследствии новый руководитель Департамента получил и повышение в специальном звании - стал генерал-майором милиции. В соответствующий указ Президента от 23 августа 2014 он был внесен по представлению от МВД.Кроме того, именно Гриняку было поручено представить на регистрацию в Минюст приказ МВД №447, который легализировал переименованный "Беркут" под видом безликих "подразделений милиции общественной безопасности особого назначения". Под Положением об этих безымянные подразделения также его стоит подпись.Получается, что "Беркут" переименовали и оставили в подчинении Департамента. А управлять этим Департаментом (и переименованным "Беркутом") стал человек, который во время трех месяцев избиений, пыток, похищений и убийств "Беркутом" протестующих была заместителем руководителя этого самого Департамента, который был обязан контролировать "беркутовцев".Кроме того, именно в то время, когда Гриняк был руководителем Департамента общественной безопасности МВД, состоялся силовой срыв "Беркутом" попытки допроса и задержания бойцов "черной роты".2 апреля 2014 вызванных на допрос бойцов черной роты "Беркута" не смогли ни допросить, ни задержать, поскольку, как свидетельствует Алексей Баганец, "Киевский Главк милиции был заблокирован более 300 спецназовцами, вооруженными огнестрельным оружием, которые перекрыли все выезды и выходы из здания, требуя немедленно освободить и отпустить их коллег".Спецназовцы - именно из "Беркута": на видео тех событий видим, например, сейчас уже подсудимого по нескольким майдановских делам командира роты киевского "Беркута" Михаила Добровольского, который выступает парламентарием от протестующих силовиков.В результате из 16-ти подозреваемых в причастности к расстрелам бойцов удалось в ту ночь задержать только трех, один из которых - ротный Дмитрий Садовник - позже убежал. Полдесятка бойцов отпустили в ту ночь буквально с порога автозака. Они также скрылись.Через день после ночного бунта - странная акция протеста "беркутовцев", больше похожа на театральное действо специально для приглашенных журналистов. Съемочная группа на "акции" - единственная - канала "Россия 1".Командует на акции, судя по видео, тот же ротный Добровольский. В свое рабочее время украинские силовики и их родные работают на камеры пропагандистского канала соседней страны, которая только что оккупировала украинский полуостров и доверительных жалуются на притеснения "украинской хунты".Гриняк должен быть ответственным за это по двум причинам:• Акции протеста - это прямая ответственность Департамента общественной безопасности, его основной профиль, тем больше силовое блокирование админзданий с оружием.• Именно на Департамент, который возглавлял тогда Гриняк, была возложена функция контроля за "Беркутом", и его переименованной реинкарнации, бойцы которого и блокировали здание.Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская неоднократно заявляла ходатайство о проведении служебного расследования этих событий, но его так и не провели.За вооруженное бунт действующих милиционеров под главком, в результате которого был сорван допрос и задержание подозреваемых в особо тяжких преступлениях, Департамент Гриняка не уволил ни одного милиционера.Позже, в 2016-м, Гриняк перешел руководить аналогичным Департаментом в Национальную Гвардию. Милицейское спецзвание генерал-майора превратили в военное указом Президента (по представлению руководства Нацгвардии) "в порядке переаттестации".

Командующий Нацгвардии Юрий Аллеров на суде в Гриняка. Отправляя его в командировку, не мог не знать, что он подозреваемый по делам Майдана. Фото - "Громадське"Прокуратура пыталась через суд отстранить Гриняка от должности, но судья Васильева Печерского районного суда отказала прокурорам в этом.Когда Владимир Гриняк оказался в статусе подозреваемого, суд в декабре 2016 года должен был решить, какую меру пресечения избрать. Прокуроры просили содержания под стражей. Зато группа депутатов Верховной Рады из Народного фронта (Владимир Соляр, Андрей Левус, Николай Величкович, Сергей Высоцкий, Михаил Бондарь) и один депутат из БПП (Андрей Антонищак) написали заявление о взятии на поруки Гриняка.