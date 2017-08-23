EN|RU|UK
Темы дня: ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов
 Происшествия
  5555  61
Материалы по теме:
Все про:майдан (4488) следствие (179) Национальная гвардия (1241)

 Генерал Нацгвардии Гриняк, подозреваемый в ряде "дел Майдана" выключил телефон и срочно выехал в АТО после повестки на допрос, - "Тексты"

В четверг, 10 августа, не явился на допрос генерал-майор Владимир Гриняк, который является подозреваемым в ряде "дел Майдана". С тех пор и по состоянию на 20 августа он не доступен по телефону, который он предоставил правоохранителям.

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет издание Тексты. Такую информацию предоставили источники издания в следствии.

Как исчез генерал

Повестка о вызове на допрос была направлена ​​8 августа по месту нынешней службы подозреваемого, в главное управление Нацгвардии. Повесткой о вызове Гриняка на следственные действия был проинформирован в том числе его непосредственный руководитель, командующий Нацгвардии Юрий Аллеров. В назначенный день генерал к следователю не явился.

Генерал Нацгвардии Гриняк, подозреваемый в ряде дел Майдана выключил телефон и срочно выехал в АТО после повестки на допрос, - Тексты 01


Уже 10 августа, в день допроса, после повторных письменных запросов от следствия, из главного управления Нацгвардии ответили: утром 10 августа Гриняк срочно отбыл в АТО.

Приказ о командировке подозреваемого датирован девятым августа - на следующий день после повестки, которую в Нацгвардии получили 8 августа.

Такие действия однозначно является нарушением обязанности подозреваемого безотлагательно появляться по вызову следователя, считают источники текстов в прокуратуре. Эта обязанность была возложена на Гриняка судом, когда решался вопрос пресечения для него.

Кроме того, как стало известно "Текстам", охрана Гриняка по его адресу регистрации "не очень дружественно себя повела" [терминология источника - Ред.] к попыткам следователей выяснить его местонахождение.

Охрана была назначена следователем подозреваемому после его заявления о якобы преследовании людьми, которых он идентифицировал как милицейскую "наружку". Телохранители были назначены из числа бойцов Нацгвардии, в которой на тот момент и занимал одну из руководящих должностей Гриняк.

В чем подозревают

Во время Майдана полковник Владимир Гриняк был заместителем главы Департамента общественной безопасности. Департамент общественной безопасности - был "кураторским" для "Беркута" и других спецподразделений милиции. Положение от 2012 года, действующее на момент Майдана, в одном из первых пунктов устанавливает - Департамент общественной безопасности осуществляет контроль за деятельностью "Беркута", предоставляет подразделения организационно-методическую и практическую помощь (см пункт 1.2).

Владимир Гриняк подозревается следствием в организации штурма Майдана 18 февраля и незаконном финансировании беркутовцев, которые противостояли митингующим.

В частности, по данным источников, следствие считает, что он передавал приказы от Захарченко и Ратушняка соответствующим подразделениям и их командирам, а также руководителям низшего уровня, в частности Федчуку.

По финансированию - речь идет о внеслужебные денежные поощрения, которые получали силовики, участвовавшие в противостояниях с митингующими. Следствие считает генерала причастным к этим выплатам.

В свою очередь Владимир Гриняк отвергает все обвинения.

Карьера после Майдана

2 марта 2014 Владимир Гриняк был повышен, как только Арсен Аваков "зашел" в министерство. Приказом министра тогда еще полковника назначили руководить Департаментом общественной безопасности, в котором во время Майдана он был заместителем руководителя.

Впоследствии новый руководитель Департамента получил и повышение в специальном звании - стал генерал-майором милиции. В соответствующий указ Президента от 23 августа 2014 он был внесен по представлению от МВД.

Кроме того, именно Гриняку было поручено представить на регистрацию в Минюст приказ МВД №447, который легализировал переименованный "Беркут" под видом безликих "подразделений милиции общественной безопасности особого назначения". Под Положением об этих безымянные подразделения также его стоит подпись.

Получается, что "Беркут" переименовали и оставили в подчинении Департамента. А управлять этим Департаментом (и переименованным "Беркутом") стал человек, который во время трех месяцев избиений, пыток, похищений и убийств "Беркутом" протестующих была заместителем руководителя этого самого Департамента, который был обязан контролировать "беркутовцев".

Кроме того, именно в то время, когда Гриняк был руководителем Департамента общественной безопасности МВД, состоялся силовой срыв "Беркутом" попытки допроса и задержания бойцов "черной роты".

2 апреля 2014 вызванных на допрос бойцов черной роты "Беркута" не смогли ни допросить, ни задержать, поскольку, как свидетельствует Алексей Баганец, "Киевский Главк милиции был заблокирован более 300 спецназовцами, вооруженными огнестрельным оружием, которые перекрыли все выезды и выходы из здания, требуя немедленно освободить и отпустить их коллег".

Спецназовцы - именно из "Беркута": на видео тех событий видим, например, сейчас уже подсудимого по нескольким майдановских делам командира роты киевского "Беркута" Михаила Добровольского, который выступает парламентарием от протестующих силовиков.

В результате из 16-ти подозреваемых в причастности к расстрелам бойцов удалось в ту ночь задержать только трех, один из которых - ротный Дмитрий Садовник - позже убежал. Полдесятка бойцов отпустили в ту ночь буквально с порога автозака. Они также скрылись.

Через день после ночного бунта - странная акция протеста "беркутовцев", больше похожа на театральное действо специально для приглашенных журналистов. Съемочная группа на "акции" - единственная - канала "Россия 1".

Командует на акции, судя по видео, тот же ротный Добровольский. В свое рабочее время украинские силовики и их родные работают на камеры пропагандистского канала соседней страны, которая только что оккупировала украинский полуостров и доверительных жалуются на притеснения "украинской хунты".

Гриняк должен быть ответственным за это по двум причинам:

• Акции протеста - это прямая ответственность Департамента общественной безопасности, его основной профиль, тем больше силовое блокирование админзданий с оружием.

• Именно на Департамент, который возглавлял тогда Гриняк, была возложена функция контроля за "Беркутом", и его переименованной реинкарнации, бойцы которого и блокировали здание.

Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская неоднократно заявляла ходатайство о проведении служебного расследования этих событий, но его так и не провели.

За вооруженное бунт действующих милиционеров под главком, в результате которого был сорван допрос и задержание подозреваемых в особо тяжких преступлениях, Департамент Гриняка не уволил ни одного милиционера.

Позже, в 2016-м, Гриняк перешел руководить аналогичным Департаментом в Национальную Гвардию. Милицейское спецзвание генерал-майора превратили в военное указом Президента (по представлению руководства Нацгвардии) "в порядке переаттестации".

Генерал Нацгвардии Гриняк, подозреваемый в ряде дел Майдана выключил телефон и срочно выехал в АТО после повестки на допрос, - Тексты 02

Командующий Нацгвардии Юрий Аллеров на суде в Гриняка. Отправляя его в командировку, не мог не знать, что он подозреваемый по делам Майдана. Фото - "Громадське"

Прокуратура пыталась через суд отстранить Гриняка от должности, но судья Васильева Печерского районного суда отказала прокурорам в этом.

Поручители от Народного фронта

Когда Владимир Гриняк оказался в статусе подозреваемого, суд в декабре 2016 года должен был решить, какую меру пресечения избрать. Прокуроры просили содержания под стражей. Зато группа депутатов Верховной Рады из Народного фронта (Владимир Соляр, Андрей Левус, Николай Величкович, Сергей Высоцкий, Михаил Бондарь) и один депутат из БПП (Андрей Антонищак) написали заявление о взятии на поруки Гриняка.

Генерал Нацгвардии Гриняк, подозреваемый в ряде дел Майдана выключил телефон и срочно выехал в АТО после повестки на допрос, - Тексты 03


Поручителей объединяют такие вещи:

• Они якобы были "функционерами" или участниками Самооборона Майдана. Некоторые из них называет себя "сотниками Самообороны";

• Пять из шести поручителей - официально из "Народного Фронта", как и Аваков;

• Пять из шести поручителей по данным Украинской правды, получили наградное оружие от Авакова, а шестой - Величкович - был его заместителем с марта по ноябрь 2014;

Почему Самооборона заступается за подозреваемого по делам Майдана генерала?

Поручители заявляли, что якобы Гриняк был на стороне протестующих и передавал им важную информацию. Но в Департаменте спецрасследований говорят - за три года никто из них не проявил инициативу, чтобы поделиться этой "важной информацией" времен Майдана со следствием. В интервью Цензору Андрей Левус, рассказывает свой ответ на вопрос следователей "Почему за три года сами не пришли?" - "Просто мне было интересно наблюдать за Генеральной прокуратурой".

Не нашлось нардепам, что рассказать и после того, как они стали поручителями генерала и получили приглашение давать показания. И хотя Андрей Левус в интервью говорит, что предоставил подробную информацию о помощи Гриняка, источники в следствии отрицают - "только общие фразы".

ТЕКСТЫ обратили внимание на три момента, которые связями Гриняка, Самооборона и Народный Фронт.

1. Сотрудничество Департамента Гриняка и самообороны в 2014 4 апреля 2014 Гриняк на круглом столе заявил, что патрулирование улиц (охрана общественного порядка, является основной задачей Департамента, которым он руководил) осуществляется милиционерами совместно с "самообороной". Он также сказал, что один из заместителей министра курирует сотрудничество милиции и самообороны. Фамилия куратора он не назвал, но, скорее всего, имелся в виду Николай Величкович, который в тот период и был заместителем руководителя МВД. В разных источниках он также фигурирует как помощник \ заместитель руководителя "Самообороны Майдана".

Тесное сотрудничество Департамента общественной безопасности времен Гриняка с "самообороной" в 2014-м, а также кураторство Величкович этого процесса может быть ключом для понимания того, почему нардепы-самообороновцы из "Народного фронта" включая Величкович позже взяли на поруки генерала в суде.

2. Роль Гриняка во взятии МВД под контроль Аваковым. Один из народнофронтивцив-поручителей, Андрей Левус, рассказал в интервью Цензору, что именно Гриняк помог Авакова взять под контроль МВД, которое находилось в хаосе. И это также может объяснять лояльность Народного Фронта к генералу, которая уже выручила его в суде однажды помог избежать ареста.

Из интервью Андрея Левуса изданию "Цензор":
- Где он был во время расстрела Небесной сотни?
- Это тайна следствия. Я не могу ее разглашать. Однако, знаете, он помогал нам тогда, когда все начало "сыпаться". Даже сообщил, как убегать Захарченко. Но у нас тогда не было сил и средств, чтобы его поймать. Все происходило очень быстро.

Еще один важный элемент. Вы же помните, что после Майдана был большой хаос. Нам было важно иметь человека, у которого есть хоть минимальный опыт работы в такой структуре. Нам нужно было как-то задействовать тех же обычных милиционеров с райотделов (не все же участвовали в убийствах людей), так начиналось мародерство. Были обычные правоохранители. Их надо было собрать и поставить задачу. Гриняк помог нам наладить здесь систему. "

3. Работа "самообороновцы" в МВД. 26 февраля 2014 Аваков заявил - "МВД пополнит свои ряды активистами самообороны, которые себя хорошо зарекомендовали". По данным источников текстов, такие трудоустройства и действительно состоялись, в том числе - невероятное совпадение - в департамент, который тогда возглавлял Гриняк. Например "сотник 33 сотни Самообороны" Владимир Стефура занял ту же должность в Департаменте, которую занимал сам Гриняк во время Майдана.

В итоге суд отдал подозреваемого Гриняка на поруки народнофронтивцам-самооборонцам Андрея Левуса и Михаила Бондаря.

Позже при продолжении меры пресечения поручители просто не явились в суд, и продолжение поручительства поэтому было невозможно. Судья назначил легкий мера пресечения - личное обязательства.

Элегантная двухходовая комбинация: ведь история начиналась с ходатайством об аресте, которого подозреваемый избежал именно благодаря поручительству. Теперь же, после неявки поручителей на следующем суде, вышел из зала суда "под честное слово".

Интересно, что в свое время поручитель Левус высказывался против содержания под стражей Гриняка по следующим причинам: "Он ходит и дает показания, не отказывается от судебных заседаний. Для чего принимать такие меры, как арест?! ". Но почему-то Левус не продлил свое поручительство, а Гриняк уже более чем на 10 дней просрочил визит на следственные действия и не выходит на контакт со следователем.

ТЕКСТЫ направляют соответствующие запросы в Нацгвардию и бывших поручителей и готовы опубликовать их ответ.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У нас столько таких генералов, что поясов не хватит
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пояс побольше и затянуть потуже. И все будет пучком. В смысле - пучок генералов в одном поясе. Это ненадолго - потерпят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
2 марта 2014 Владимир Гриняк был повышен, как только Арсен Аваков "зашел" в министерство.



Роль Гриняка во взятии МВД под контроль Аваковым. Один из народнофронтивцив-поручителей, Андрей Левус, рассказал в интервью Цензору, что именно Гриняк помог Авакова взять под контроль МВД, которое находилось в хаосе. И это также может объяснять лояльность Народного Фронта к генералу, которая уже выручила его в суде однажды помог избежать ареста.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да какой там шахид. Те хоть за идею боряться (хоть и дурную). А этот ногу себе прострелит и будет кричать о херойских поступках, как он голыми руками танки подрывал.

Примите участие в опросе
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Друзья " по преступлениям подогнали командировочку , а там через границу и..., к любимому виктору хведоровичу кровосисе на пмж.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Коли говорять про Національну Гвардію - мені чомусь згадуються події літа 2014 року, коли частини ВВ в Донецьку та Луганську вистрілявши в небо по ріжку набоїв , розбігалися по домівках, залишивши всю зброю і техніку двом десяткам орків, котрі на них насідали. Це вже при Авакову було..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всю весну і пів літа в Донeцьку вулиці патрулювала міліція зі всієі Украіни. А хто дав команду покинути Донeцьк...ніхто тeпeр нe знає （начeбто）...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
через зону АТО на парашу - не оригинально. Только куда военно-гражданская администрация ОРДЛО смотрит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Изданию "Тексты" нужно поучиться тексты писать. Букв много, а смысла мало.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Специально таких "гвардейцев" подобрали, чтобы служили верно!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Проконсультировался у Дийдея как и где типа ранение сделать, и свалил.Завтра Мосийчук сделает заявление о ранении и контузии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А он что еще до сих пор в управлении работает, бред какой то.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пошлют за ним спецназ в самолёте, будет такой себе рейс на Ростов!
 показать весь комментарий
Ответить
 
почему в ростов? такого дорогого гостя примут в москве.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну что делаем ставки: варианта три: в Ростов, в мирные трахтаристы Домбаса или просто затихариться где то якобы на передовой？
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
через пару дней будет выступать в Даунецке,рядом с захерченкой....
 показать весь комментарий
Ответить
 
А за какие заслуги получают деньги луценко, аваков и грицак ? И на какой половой орган они нам нужны? Всех вышеперечисленных деятелей срочно надо сажать а за одно и тех кто их назначил на эти должности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
усе, придется для отмазки получить боевую травму, наверное прострелит правое яцо
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сын Порошенко выиграл конкурс на поездку в Сингапур за счет госсредств.

Сын президента Украины Алексей Порошенко стал первым из политиков который выиграл конкурс в сфере госуправления и отправился на стажировку в Сингапур.

Жизнь в Резервации‏ @CleanAuthoritie 10 ч.10 часов назад

Оказывается в стране был конкурс на поездку в Сингапур на 5 дней за счет госсредствГенерал Нацгвардии Гриняк, подозреваемый в ряде "дел Майдана" выключил телефон и срочно выехал в АТО после повестки на допрос, - "Тексты" - Цензор.НЕТ 7062 И выиграл его http://solydarnist.org/?p=135214 Сын Порошенко...
Генерал Нацгвардии Гриняк, подозреваемый в ряде "дел Майдана" выключил телефон и срочно выехал в АТО после повестки на допрос, - "Тексты" - Цензор.НЕТ 2677
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну вот. Постажируется, вернётся и посадит папашу за коррупцию. Павлик, наш, Морозов!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это в тебе прошлое твое говорит, молодой ты еще, Сережа? Доживешь до моих лет, поймешь, что совпадений и случайностей в жизни может быть даже больше, чем закономерностей. (c)

Короче, лажа... Сын миллиардера и халявничает...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Можно подумать, что человеку не могло просто повезти... От зависти это всё у вас.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та кто ж спорит? Как там, в "Шреке": мне нравится этот парень! Он опять выиграл!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тато любить цитувати Лі Куанг Ю - тепер і Альошенька буде це робити.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Його високість - Порошенко Іловайско Дебальцевскій, Ліпецько офшорний, Панамсько Ротердам +совий. Галетей Аваківський, Музичко-Майдано зачисний, ні разу не кум Ющя Януковицького та міністр Азаровський ну і т.д.т.п.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наверняка уже где то в разведке, с опасным спецзаданием, по глубоким тылам ды-ны-ры шастает...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все идет своим чередом, медленно но идет, и если кто думает что отмажется, при этой власти или следующей, то напрасно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Никак за премией ломонулся. Как хорошо быть генералом (пестня)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да бл задолбал уже этот акваков,когда его уже снимут с привлечением к уголовке?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Приїде з поцарапаноюногою і буде нити, що крофь пралівав.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ни для кого не секрет, что в НГ высший и средний командный состав практически не изменился.., поэтому они продолжают друг друга покрывать!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
усі убивці Небесної Сотні на волі а злодій офшорний із алкашем просто грабують Україну
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все, как в совке. номенклатура в дорогих одеждах
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хороший пример перед Днём Независимости Совок всё ещё с нами!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Аваков мутный тип, он свою игру играет ,на национальную идею ему плевать, это очевидно, стремительная карьера таких людей как этот генерал с подачи Авакова это само по себе говорит о многом, он приручает псов готовых порвать новый майдан, если такой случится. И это не власть меняет людей, это люди не меняются...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пошевелите мозгами. А кому нужен защитник власти, который сдает власть, которую по должности должен защищать. Кто его после этого возьмет на работу. Этот человек старательно защищал власть Януковича, будет старательно защищать власть Порошенко и любого иного законно избранного президента. И вообще, эти истерики в отношении всех беркутовцев и иных правоохранителей пахнут дерьмом. Надо искать конкретно тех, кто убивал в активистов и правоохранителей на майдане и с ними разбираться. Остальные правоохранители честно выполняли свою работу как умели.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дерьмом пахнет то, что силовые органы защищают януковичей-порошенков, коггда согласно Конституции и закону должны защищать народ. По-этому он и должен сидеть. Именно за нарушение Конституции, законов и присяги, ибо присягал он защищать народ, а вступил в сговор с преступниками.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если иозбиение безоружных граждан и их растрел это честно выполлняли работу то тогда да тогда конешно они честно работали! Токо возникает один нехороший вопрос а нахера мне (гражданину) такие работники а?!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Может даже наступление начнёт и Донбасс освободит с перепугу? Хотя врядли- не дадут, это отмазка для многих поколений порошенков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Очередное доказательство того что многии и так знали РЫГИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ токо под другим окрасом!! Теперь они активисты и борцуны с ПРОФФЕСОРОМ!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шановні журналісти, при всій повазі, навіщо так викривляєте факти відносно Гриняка В.П., навіщо показуєте свою непрофесійність з приводу знання кримінального процесу, "підганяючи" твердження під завідомо неправдиві негативні висновки?
Почнемо.
Як захисник по кримінальному провадженню, маю що відповісти на "источники текстов в прокуратуре", " в прокуратуре считают", "Гриняк подозревается".
1. Як встановлено слідством, Гриняк В.П. ані за функціоналом, ані в конкретних умовах грудня 2013 - лютого 2014 року не керував "Беркутом". "Беркут" підпорядковувася керівництву ГУМВС м.Києва. Я думаю, що на цьому можна поставити крапку в "підозрах" Гриняка В.П. в керуванні підрозділами "Беркут" і закінчити всілякі спекуляції. З наданням неправомірної винагороди працівникам "Беркут", окрім "следствие считает", більш суттєвих доказів слідство надати не може.
2. Гриняк В.П. не переховується. Неодноразово (!!!) слідство прокуратури повідомлялось про відрядження Гриняка В.П. до зони АТО та його явку до слідчого після повернення. Його місце перебування відомо. Сам Гриняк В.П. виказав слідству свою позицію - ст.63 Конституції України, оскільки всі покази ним були надані (доречі, коротко висвітлені в статті журналістами). Ще, повідомляю, шановні журналісти, що повістки мають бути вручені за три дні (відповідно до КПК), а не день в день чи на наступний день. Всі останні виклики до слідчого сторона захисту розглядає, як психологічний тиск: при відмові в наданні показів, слідчий направляє повістки на кожний день та починає допит, з'ясувавши, що позиція не змінилась, закінчує його. І так більше 20 разів. Чи це не зловживання?
3. Запобіжний захід у вигляді особистої поруки, шановні журналісти, не продовжується. Якщо це питання піднімається, також викажу своє бачення на запобіжний захід. Дійсно Гриняку В.П. було обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки (який, як вже відомо, не продовжується). Попри це, слідчим до суду подається клопотання знову про обрання запобіжного заходу у вигляді особистою поруки. Саме так, це не опечатка: при вже існуючому запобіжному заходу подається клопотання про обрання такого ж самого запобіжного заходу (що не передбачено КПК України) без зазначення, кто саме має бути поручителем. Суд відмовляє у обранні особистої поруки та обирає особисте зобов'язання (при вже існуючому запобіжному заходу). Чи це не нонсенс в юриспруденції? Не публікую ухвалу суду.
4. І головне, спросіть у "источников", чому вони не спрямовують справу до суду вже майже рік, а процесуальні та слідчі дії, які необхідно провести в клопотаннях про продовження строків до 4, 6, 9, 12 місяців залишаються незмінними. Може мета цього кримінального провадження інша, ніж встановлення істини по справі?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГенерал Нацгвардии Гриняк, подозреваемый в ряде "дел Майдана" выключил телефон и срочно выехал в АТО после повестки на допрос, - "Тексты"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти