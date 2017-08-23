 Чиновник администрации Трампа призывает американцев не пользоваться продуктами российской "Лаборатории Касперского"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News.
Чиновник выступил против использования продуктов "Лаборатории Касперского" в органах власти штатов, в частном бизнесе и в личных целях. Агенты ФБР проводят собеседования с частными компаниями с целью убедить их отказаться от программ Касперского.
Читайте также: Конгрессмены США запросили у государственных ведомств информацию по российской Лаборатории Касперского, - Reuters
Ранее власти США исключили "Лабораторию Касперского" из списков компаний, у которых разрешено закупать программное обеспечение для американских государственных структур. Такое решение было принято из-за опасений, что основанную в России компанию может контролировать Кремль и что она сотрудничает со спецслужбами.
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AAРекомендоватьПечататьВЭБ: Экономика возобновила падение, промышленность рухнула
Рывок российской экономики, который официальная статистика фиксировала в первой половине года, захлебнулся: в июне темпы роста замедлились до нуля, а в июле ВВП снова начал сокращаться, сообщает в среду в оперативной оценке Внешэкономбанк.
За прошедший месяц с учетом календарных факторов экономика сжалась на 0,6%, в месячном выражении спад стал рекордным с марта 2016 года.
По сравнению с прошлым годом ВВП по-прежнему в плюсе, однако накопленный в марте-мае прирост постепенно сгорает: два месяца назад он составлял 3,1%, в июне уже - 2,7%, а к июлю осталось лишь 2%.
Болевой точкой экономики стала промышленность, которая "начиная с июня резко пошла вниз", констатирует главный экономист ВЭБа Андрей Клепач.
Добыча полезных ископаемых сократилась на 0,2%: спрос на газ в Европе упал после конца отопительного сезона, а сделка Россия-ОПЕК связала руки нефтяникам.
В обрабатывающем же секторе начался полноценный обвал. В июле его темпы сжатия экономической активности ускорились вчетверо - с 0,6% до 2,4%. Зафиксированный ВЭБом спад стал рекордным за все время кризиса: ни разу после обрушения цен на нефть и введения санкций фабрики и заводы не сокращали производство настолько резко.
Прежде всего страдают отрасли высоких переделов, с максимальной добавленной стоимостью - машиностроение, химия, отмечает Клепач. Следом падают объемы в металлургии и деревообработке.
Топ-менеджеры промпредприятий явно переоценили спрос и скорость, с которой может восстанавливаться экономика; с апреля на складах растут запасы, весенний рывок был по сути работой предприятий "на склад", говорит заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло.
Главным положительным вкладчиком в ВВП неожиданно стало строительство: его объемы, по оценке ВЭБа, выросли на 2,7%.
Статистику подправляют мегапроекты, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова: это госстройки в виде Керченского моста и "Силы Сибири"; без них строительство стагнирует, а спад экономики был бы куда глубже.
В незначительном плюсе - на 0,3% - второй месяц подряд оказалась розничная торговля, хотя доходы в реальном выражении упали на 2%, а зарплаты - на 0,5%. Люди начали потреблять в долг, делает вывод Клепач: с начала года банки выдали на покупку товаров больше триллиона рублей.
Стоимость потребкредитов остается около 20% годовых. Обслуживание этого долга - долгосрочный удар по будущим доходами населения и потребительскому спросу в целом, говорит Орлова.
По ее словам, сейчас даже 2% роста ВВП для России - это уже перегрев: трудоспособных граждан становится меньше год от года, доля квалифицированных кадров падает еще быстрее, больше 20% производственных мощностей устарели и превратились в рухлядь, а производительность труда отстает от развитых стран в разы.
Статистика последних десятелетий неумолима: рост российского ВВП на 99%
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#Cyber Risk
June 28, 2017 / 1:07 PM / 2 months agoU.S. senators seek military ban on Kaspersky Lab products amid FBI probehttp://www.reuters.com/article/us-kasperskylab-probe-idUSKBN19J2IX
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Вроде бы логичней, ту комманду спонсировать, где есть ( всё-таки есть) российский пилот (Даниил Квят) - Toro Rosso, но почему-то так.
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Другое дело, что оргазмирующие "российский голос Формулы -1" Алексей Попов и Наталья Фабричнова доставляют, когда в трансляции иногда мелькает болид Квята и им есть повод о нём вспомнить.
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Квят второй - Гран-при Венгрии 2015 год.
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https://www.championat.com/auto/_f1/422/astat_medal_0.html
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не только в СССР, но и во всей континентальной Европе.
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