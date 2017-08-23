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Все про:Россия (71973) США (13281) кибербезопасность (201)

 Чиновник администрации Трампа призывает американцев не пользоваться продуктами российской "Лаборатории Касперского"

касперский касперского

Координатор по кибербезопасности Администрации президента США Роб Джойс предостерег американцев от установки программ "Лаборатории Касперского" (Россия).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News.

Чиновник выступил против использования продуктов "Лаборатории Касперского" в органах власти штатов, в частном бизнесе и в личных целях. Агенты ФБР проводят собеседования с частными компаниями с целью убедить их отказаться от программ Касперского.

Читайте также: Конгрессмены США запросили у государственных ведомств информацию по российской Лаборатории Касперского, - Reuters

Ранее власти США исключили "Лабораторию Касперского" из списков компаний, у которых разрешено закупать программное обеспечение для американских государственных структур. Такое решение было принято из-за опасений, что основанную в России компанию может контролировать Кремль и что она сотрудничает со спецслужбами.
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А, чего ты его "андруша смицький"?
Если не хочешь, то не отвечай.
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Це один з його деактивованих ніків. За образу пам'яті полеглих воїнів ЗСУ..
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вот именно... после установки комп начинает работать только на этот грёбанный антивирусник, такое впечатление, что комп для этого и создан, козлиные проги
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У нас тоже был указ президента на эту тему.
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23.08.2017 18:35:15
AAРекомендоватьПечататьВЭБ: Экономика возобновила падение, промышленность рухнула

Рывок российской экономики, который официальная статистика фиксировала в первой половине года, захлебнулся: в июне темпы роста замедлились до нуля, а в июле ВВП снова начал сокращаться, сообщает в среду в оперативной оценке Внешэкономбанк.
За прошедший месяц с учетом календарных факторов экономика сжалась на 0,6%, в месячном выражении спад стал рекордным с марта 2016 года.
По сравнению с прошлым годом ВВП по-прежнему в плюсе, однако накопленный в марте-мае прирост постепенно сгорает: два месяца назад он составлял 3,1%, в июне уже - 2,7%, а к июлю осталось лишь 2%.
Болевой точкой экономики стала промышленность, которая "начиная с июня резко пошла вниз", констатирует главный экономист ВЭБа Андрей Клепач.
Добыча полезных ископаемых сократилась на 0,2%: спрос на газ в Европе упал после конца отопительного сезона, а сделка Россия-ОПЕК связала руки нефтяникам.
В обрабатывающем же секторе начался полноценный обвал. В июле его темпы сжатия экономической активности ускорились вчетверо - с 0,6% до 2,4%. Зафиксированный ВЭБом спад стал рекордным за все время кризиса: ни разу после обрушения цен на нефть и введения санкций фабрики и заводы не сокращали производство настолько резко.
Прежде всего страдают отрасли высоких переделов, с максимальной добавленной стоимостью - машиностроение, химия, отмечает Клепач. Следом падают объемы в металлургии и деревообработке.
Топ-менеджеры промпредприятий явно переоценили спрос и скорость, с которой может восстанавливаться экономика; с апреля на складах растут запасы, весенний рывок был по сути работой предприятий "на склад", говорит заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло.
Главным положительным вкладчиком в ВВП неожиданно стало строительство: его объемы, по оценке ВЭБа, выросли на 2,7%.
Статистику подправляют мегапроекты, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова: это госстройки в виде Керченского моста и "Силы Сибири"; без них строительство стагнирует, а спад экономики был бы куда глубже.
В незначительном плюсе - на 0,3% - второй месяц подряд оказалась розничная торговля, хотя доходы в реальном выражении упали на 2%, а зарплаты - на 0,5%. Люди начали потреблять в долг, делает вывод Клепач: с начала года банки выдали на покупку товаров больше триллиона рублей.
Стоимость потребкредитов остается около 20% годовых. Обслуживание этого долга - долгосрочный удар по будущим доходами населения и потребительскому спросу в целом, говорит Орлова.
По ее словам, сейчас даже 2% роста ВВП для России - это уже перегрев: трудоспособных граждан становится меньше год от года, доля квалифицированных кадров падает еще быстрее, больше 20% производственных мощностей устарели и превратились в рухлядь, а производительность труда отстает от развитых стран в разы.
Статистика последних десятелетий неумолима: рост российского ВВП на 99%
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Статистику подправляют мегапроекты, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова: это госстройки в виде Керченского моста и "Силы Сибири", - как траты могут подправлять статистику доходов?
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Траты у государства, а у строительных и металлургических компаний доходы.
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Смешно, учитывая что речь идет обо всей россии
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Ну можно же падение называть отрицательным ростом.
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Прикольная штука этот ВВП. Строительство моста-вещь затратная, а в ВВП она идет в плюс.
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Тю, так еще в июне.

#Cyber Risk
June 28, 2017 / 1:07 PM / 2 months agoU.S. senators seek military ban on Kaspersky Lab products amid FBI probehttp://www.reuters.com/article/us-kasperskylab-probe-idUSKBN19J2IX
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Я никогда не поставлю на свой компьютер русское гавно . Это ниже человеческого достоинства!
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Как жизнь?Многие показатели благосостояния Дании очень высокие относительно большинства других стран, представленных в рейтинге Индекса лучшей жизни. Дания показывает результаты выше среднего по многим направлениям: балансу работы и отдыха, социальным связям, качеству окружающей среды, гражданской активности, образованию и профессиональным навыкам, работе и заработной плате, субъективному благополучию и персональной безопасности.Несмотря на то, что счастье нельзя купить за деньги, они являются важным средством достижения более высокого уровня жизни. В Дании чистый семейный скорректированный доход после уплаты налогов на душу населения в среднем составляет 26 945 доллар США в год, что ниже, чем в среднем по ОЭСР (29 016 долларов США в год). В то же время имеется значительная разница в доходах между самыми богатыми и самыми бедными слоями населения - доход 20% наиболее обеспеченной части общества почти в четыре раза превышает доход 20% самых бедных его представителей
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Что касается занятости населения, то свыше 73% жителей Дании в возрасте от 15 до 64 лет имеют оплачиваемую работу, что превышает средний уровень занятости по ОЭСР (66%). Среди мужчин оплачиваемую работу имеют около 76%, а среди женщин - 70%. В Дании сверхурочно трудятся 2% работников, что ниже среднего показателя среди стран ОЭСР, где средний равен 13%, при этом среди мужчин сверхурочно работают около 4%, среди женщин - только 1%.Хорошее образование и профессиональные навыки являются важными предпосылками получения работы. 80% взрослого населения Дании в возрасте от 25 до 64 лет получили полное среднее образование, что превышает средний показатель по ОЭСР (76%). Это в большей степени относится к мужчинам, чем к женщинам, поскольку среди мужчин полное среднее образование имеют 78%, а среди женщин - 81%. Что касается качества образования, то по уровню грамотности чтения, знаний по математике и естественным наукам в рамках Программы ОЭСР по международной оценке учащихся (PISA) учащиеся в среднем набрали 498 баллов. Этот результат незначительно превышает средний показатель по ОЭСР (497 баллов). В Дании девочки превосходят мальчиков по уровню знаний в среднем на 2 балла, что ниже среднего показателя по ОЭСР (8 баллов)
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С точки зрения здоровья населения следует отметить, что ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Дании составляет 80 лет, что соответствует среднему показателю по ОЭСР. У женщин ожидаемая продолжительность жизни составляет 82 года, у мужчин - 78 лет. Содержание в воздухе взвешенных частиц PM2,5, то есть мелкодисперсных загрязняющих частиц, достаточно малых, чтобы проникнуть в легкие и причинить вред здоровью, составляет 11,1 микрограммов на кубический метр, что ниже среднего показателя по ОЭСР (14,05 микрограмма на кубический метр). Дания также демонстрирует хорошие результаты по качеству воды, т.к. 95% населения удовлетворены качеством используемой ими воды, что больше, чем в среднем по ОЭСР (81%).Что касается общественной сферы, то для нее характерны сильное сильно развитое чувство принадлежности к гражданскому обществу и высокий уровень участия людей в гражданской жизни: 96% населения Дании считают, что им есть на кого положиться в трудную минуту, что выше среднего показателя по ОЭСР (88%) и является одним из самых высоких показателей среди стран ОЭСР. Явка избирателей (показатель участия граждан в политической жизни) во время последних выборов составила 86%, что существенно выше среднего показателя по ОЭСР (68%). По оценке, явка избирателей, представляющих 20% самых обеспеченных слоев населения, составила 88%, в то время как среди 20% избирателей, представляющих малообеспеченные слои населения, - 84%. Эта разница значительно ниже среднего показателя по ОЭСР (13%), и дает основания делать вывод о том, что в Дании общество широко вовлечено в деятельность демократических институтов.В целом жители Дании более удовлетворены своей жизнью, чем в среднем по ОЭСР. Когда респондентов попросили оценить их общую удовлетворенность жизнью по шкале от 0 до 10 баллов, датчане дали ей оценку 7,5 балла, что намного выше среднего показателя среди стран ОЭСР, где средний показатель равен 6,5 балла
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Но и цены у вас намного выше украинских и других европейских.
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рабссияне научились варить щи из топора при Екатерине II,в девичестве София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская
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Щи из топора они научились варить гораздо раньше, при ванятке грозном.
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И вот постепенно докатились до продажи антивирусов в США. Таких же топорных.
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Теперь говорят, что она была русской славянкой
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Сейчас про подтянется, и объяснит, что сарматы на конях, махая мечами добежали до Германии и заделали местные племена так, что они враз славянами стали. От их любви и родилась София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская Чиновник администрации Трампа призывает американцев не пользоваться продуктами российской "Лаборатории Касперского" - Цензор.НЕТ 9010
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А кто там из мохнорылых подвизается? У них нет пилотов такого уровня.
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Да в том-то и дело, что никто. Я ХЗ, чего они это КГБшное ПО спонсором взяли.

Вроде бы логичней, ту комманду спонсировать, где есть ( всё-таки есть) российский пилот (Даниил Квят) - Toro Rosso, но почему-то так.
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Квят - это полный отстой! За два сезона с 2014- 2015 гг. - побед - 0, поулы - 0, подиумы - 0. очков - 0!
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Ну не нужно уж так. Ездит. И на подиуме был пару раз и очки зарабатывает. Ничего выдающегося ( как для Ф-1), но и не самый плохой пилот.

Другое дело, что оргазмирующие "российский голос Формулы -1" Алексей Попов и Наталья Фабричнова доставляют, когда в трансляции иногда мелькает болид Квята и им есть повод о нём вспомнить.
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Я взял данные из официального источника. Ни одной победы за два сезона!

Чиновник администрации Трампа призывает американцев не пользоваться продуктами российской "Лаборатории Касперского" - Цензор.НЕТ 6815
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Ну побед как не было - так и нет, но на подиуме он уже бывал. И очки команде приносит.
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Посмотри список пилотов Формулы 1, Квят там не взял ни одного очка. Из 24 стартов!
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Я смотрю Ф-1. Все этапы. Уже лет 25.

Квят второй - Гран-при Венгрии 2015 год.
Чиновник администрации Трампа призывает американцев не пользоваться продуктами российской "Лаборатории Касперского" - Цензор.НЕТ 9986
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В этом да, я писал про сезоны 2014-2015 гг. Но согласись, что он не составит никакое конкуренции топовым пилотам. Даже бабло Хуйла не поможет.
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тільки нещодавно взнав що то рашистська шняга та ще й створена гебньой, добре що платна. Бо наші раніше хвалили "каспєр, каспєр", тьху!
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А ти часом не родич Івана 4, бо його мати була з роду Мамай?
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ні, це симпатія до певного романтичного, містичного образу епохи українського бароко
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Первый компьютер в СССР создали в Киеве 25 декабря 1951 года,автором проекты был Сергей Александрович Лебедев.Тайну сию долго скрывали от США и других чужих глаз.Приёмную комиссию по компьютеру возглавлял тогда знаменитый академик СССР Мстислав Келдыш.
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Первый компьютер в СССР создали в Киеве
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не только в СССР, но и во всей континентальной Европе.
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Первый американский компьютер бвл запущен немного ранее в 1946 году.называлась машинка ENIAC.Автор проекта Джон фон Нейман
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Сегодня был в Главном управлении нац.полиции. На компах в бухгалтерии стоит ломаный каспер, на ломаной винде аля zver, у бухов админские права с доступом в инет, на тачках полно говна типа спутник-майл.ру и яндекс браузера. Я честно говоря охyeл
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Давно пора. С 2013 года пользовался программой, подсказывающей, какие товары не стОит покупать как оккупантские. Надеюсь, нечто станет популярным во всем мире.
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Гораздо проще и быстрее запомнить..что первые цифры в штрих-коде "46"...это паРаша.....и не нужно ни каких программ и траты времени на сканирование....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЧиновник администрации Трампа призывает американцев не пользоваться продуктами российской "Лаборатории Касперского"
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