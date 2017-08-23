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 По случаю Дня Независимости весь личный состав, находящийся на линии соприкосновения, получит премию 1000 грн, - Минобороны

минобороны армия всу

По случаю главного праздника - Дня Независимости Украины по решению Министра обороны Украины генерала армии Украины Степана Полторака поощрены ведомственными наградами 1650 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые несут службу в районе проведения АТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минобороны.

В тексте отмечается: " Мобильные группы, в состав которых вошли заместители Министра обороны и руководители ведомственных подразделений, работавших в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей накануне праздника и поздравили военнослужащих.

Кроме этого, сегодня Министром обороны Украины принято решение и подписан приказ о поощрении всего личного состава, находящегося на линии соприкосновения, денежной премией в размере 1000 гривен в честь праздника".

Также читайте: В ВСУ уже 120 тысяч контрактников, резерв составляет почти 130 тысяч человек, - Минобороны
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расскажите им про запрет стрелять с 25,радетели хреновы!
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Лучше бы воще не гроша не дали,меньше бы на цензоре зрады было
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давайно в воєнкомат вояка покажеш як там треба воювати ! побачим чи треба перемиря чи ні в 14 році в день по 30 чоловік гинуло !!!!!!!
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наоборот. инфовыродков надо на передовую. пишите оттуда как классно не отвечать на обстрелы. вас не жалко будет.
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ні ні ти тут повчаєш як треба воювати я своє свідслужив в 14 а тепер ти відслужи ! і комуце там забороняють стреляти ?????????? ти хоч розумієш що таке режим тиші ? ти знаєш що коли в 14 валили по нашим з ураганів сьогднвшні позиційні обстрели це дрібниці !!!!!!!!!!! понавчались сидіти в мами під спідницею і всім тут розпоідати що робити
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наклонялкин.а ссылочки есть?где енералы мерсы получают?
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почитай е - декларации матиоса гелетея которыйц в англии за 23 миллиона фунтов квартиру приобрёл ну и т д .
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ты бы лучше сгонял в панаму,виолончели проверил...бо они в панаме,а недвига в украине.и вывезти ее не представляется возможным
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Нагибайло, ты все знаешь? Наверное сам бывавшая в ГФУ МО?
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1000 премия... Порошенко обещал по 1000 грн. в день солдатам на передовой
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Он же не говорил, в какой именно день. А теперь ясно какой день он имел ввиду.
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Правильно конечно, но, а где обiцянка гавнокомандуючого - 1000гр./каждый день солдату?!
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І ці гроші повинні військовим на передовій принести депутати, котрі відпочівають за кордоном, бо їм Україна лайном воняє.
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Спасибо тебе, папаша, за доброту, за щедрость спасибо.

Значит, если я стукач,- зарежете вы меня.

А если я всю вашу компанию спасу, так 10 кусков получу.

20 бутылок водки смогу купить, спасибо тебе папаша за доброту твою небы...

И за щедрость спасибо!

И за ласку, которую Фокс мне обещал, за всё тебе спа...
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Авакова, Гелетея , Муженко, Рабиновича. Ахметку. Ляшка трусаните - по штуке зелени заплатите. Не хватает? Пусть сам Педро с Гросей из своих трудовых забашляют
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Да там только Насралова и его жену с тестем хватит трусануть. Но и этих тоже нужно.
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Так того, премии в Минюсте по миллиону выписывают, работа знаете в Минюсте опасная, вредная - http://vesti-ukr.com/politika/253045-v-minjuste-vydajut-millionnye-premii. А в окопах на передовой - курорт наверное.....
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Интересно, а какую ТУШЕНКУ подвезут ? Надеюсь, праздничную, МЯСНУЮ ? И танки, не те, что Романов на бронетанковом выпускал ?

Счастливого вам праздника, СОЛДАТЫ на ПЕРЕДОВОЙ и, главное, БЕЗ ПОТЕРЬ.
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Порошенко рулит. Народ в нищете, казнокрады и коррупционеры жируют привселюдно, не стесняясь.
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Вот где враги Украины и пятая колона грабящая народ . А порошенко чего то рассказывает языком ляпает без толку как всегда . =Вот они корупционеры и враги .
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Вот так живут НЕЛЮДИ, им любые реформы, как кость в горле. ЛЮДИ пытаются хоть что-то сдвинуть с мертвой точки, изменить к лучшему, выжить и не потерять при этом человеческого достоинства.
А теперь очередной креатив от толстомясых. Читала, что в коммунальные платежи хотят внести плату за СТРАХОВАНИЕ домов от несчастных случаев. Не знают, от какого бока еще отколупнуть, св№олочи.
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Лучше бы грамоту или медальку на память, чем такой позор.
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Слов нет...
Нужно как минимум по 10 000.00!!!
Бюджет не обиднел бы...
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не надо было госТВ разворовывать ! или сейчас что то придумайте как и что освещать , вместо того как схемы разные придумывать
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За Пєдрою ще й контроль треба. Бо він на обіцянки щедрий, а як до діла, то танки не заводяться, бізнес не продається, віла у Іспанії не його, в Ліпецьку фабрики нема і не було.
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Скока налога из них вычтите приплюсовав и зарплату? Итого?
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да так все и заберут! Да и сегодня сказанное в МО это ВОЗМОЖНО то, что сбудется через три месяца
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это унижение, когда МО пытается подсчитать сколько стоит патриотизм защитников
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Ащасливят мля... Аж по 40 баксів дадуть бійцям...
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Тимошенко только развалом ВСУ занималась.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПо случаю Дня Независимости весь личный состав, находящийся на линии соприкосновения, получит премию 1000 грн, - Минобороны
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