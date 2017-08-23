 По случаю Дня Независимости весь личный состав, находящийся на линии соприкосновения, получит премию 1000 грн, - Минобороны

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минобороны.
В тексте отмечается: " Мобильные группы, в состав которых вошли заместители Министра обороны и руководители ведомственных подразделений, работавших в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей накануне праздника и поздравили военнослужащих.
Кроме этого, сегодня Министром обороны Украины принято решение и подписан приказ о поощрении всего личного состава, находящегося на линии соприкосновения, денежной премией в размере 1000 гривен в честь праздника".
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Значит, если я стукач,- зарежете вы меня.
А если я всю вашу компанию спасу, так 10 кусков получу.
20 бутылок водки смогу купить, спасибо тебе папаша за доброту твою небы...
И за щедрость спасибо!
И за ласку, которую Фокс мне обещал, за всё тебе спа...
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Счастливого вам праздника, СОЛДАТЫ на ПЕРЕДОВОЙ и, главное, БЕЗ ПОТЕРЬ.
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А теперь очередной креатив от толстомясых. Читала, что в коммунальные платежи хотят внести плату за СТРАХОВАНИЕ домов от несчастных случаев. Не знают, от какого бока еще отколупнуть, св№олочи.
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Нужно как минимум по 10 000.00!!!
Бюджет не обиднел бы...
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аж столько?
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