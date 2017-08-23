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 Политика Украины
  2209  30
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Все про:агрессия (1297) Россия (71969) Турчинов (3303) Эстония (522)

 "Я не исключаю новых попыток военного вмешательства РФ в дела Украины", - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с Министром обороны Эстонской Республики Юри Луйком.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

В сообщении отмечается: "Во время встречи собеседники обсудили вопросы углубления двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере.

Кроме того, большое внимание стороны уделили обсуждению стратегических командно-штабных учений (СКШН) ВС РФ "Запад-2017".

По словам Турчинова, на фоне сложной экономической ситуации в РФ "проведение таких масштабных учений не может быть только обычным мероприятием боевой подготовки".

"Речь идет о демонстрации решимости российского военно-политического руководства жестко реагировать на любые попытки мирового сообщества отвечать силовым способом на их очередные военные авантюры", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что не исключает новых попыток военного вмешательства РФ в дела Украины, Беларуси, стран Южного Кавказа и Центральной Азии.

Во время переговоров собеседники обсудили перспективы совместных проектов в военно-технической сфере, а также сотрудничества в вопросах кибербезопасности.

В свою очередь, Ю. Луйк отметил, что Эстония "всегда поддерживала территориальную целостность Украины и настаивает на дальнейшем усилении санкций против страны-агрессора".

"Вопрос независимости Украины для нас чрезвычайно важен. Этот вопрос безопасности Европы ", - сказал Министр обороны Эстонской Республики, подытожив, что Эстония высоко ценит сотрудничество с Украиной.

"Мы надеемся и в дальнейшем углублять двустороннее сотрудничество и готовы всячески помогать вашей стране", - подчеркнул он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Пройдет время, и сине-желтый флаг будет поднят над всей территорией Украины: от Львова до Луганска, от Донецка до Севастополя, - Турчинов (Обновлено)

Я не исключаю новых попыток военного вмешательства РФ в дела Украины, - Турчинов 01

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Запросто. Кацап не буде кацапом якщо не нагадить.
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ты это вторишь каждый раз , и что это укрепляет вашу власть?
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Типа сейчас рашисты не вмешиваются. Оккупационная рашистская армия уже стоит в Крыму и на Донбассе, а Турчинов всё о попытках... думает
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значить, дбайте краще про наших Воїнів, вдіньте, нагодуйте, дайте озброєння, і не заважайте їм виконувати свої обов'язки, результат буде, а зі зв'язаними руками добре не навоюєш
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Турчинов - предатель... Он предал Тимошенко, перебежав к
Пєте, никак не аргументировав свой поступок... Также, как Джемилев... Причина
одна - быть ближе к власти... Украинцы, наконец, должны научиться оценивать
всякое предательство должным образом...
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выходит , что Тимошенко без пастора как без рук, иначе как объяснить полное бездействие ее в жизни страны.
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Страна хлебает то, что выбрала... Тимошенко не пожарник и не дама по вызову...
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Лучше бы она была как спасательный круг для Украины, смертей нам хватает, тогда не нужен был бы и дешевый пиар, люди пошли бы за таким лидером без уговоров и компроматовна других.
Я знаю- меньше всего виновен тот, кто ничего не делает, в смысле совсем ничего.
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для меня конечно новость , что Украине надо дама по вызову , или пожарник
тк ЮВ ни то и не другое, поэтому не слышно, и не видно результатов ее деятельности в жизни страны.
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Уважаемый, прежде говорить, кого выбрала страна , проверьте , болотировалась ли ЮВ на пост президента, хотела ли он быть президентом, а потом обвиняйте народ , который -" хлебает то, что выбрал"
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Я бы не стал вешать ярлыки на Джемилёва, Турчинову до этого государственного деятеля настолько далеко...
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Согласен... Но политик, делая любой шаг, должен думать о своем престиже и доверии к себе...
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Список возглавлял Яценюк. Вот только сбежали они ещё до президентских выборов.
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а что там есть порядочные люди извини там 26 лет трутся одни и те же конченные бл..и но сейчас появились заднеприводные юные бл.....
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Потому в свинное рыло кацапа нужно бить сообща.....а то как посмотришь,то пострелять в Сирии очередь выстроилась,а дать по рылу кацапу на украинском Донбассе,то Украина сама,а все остальные озабочены и сухпайки предлагают
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Есть в Украине такой себе политик по имени
Турчинов. Он задекларировал более семисот тысяч долларов и редкие книги, что в
сумме будет не меньше миллиона долларов. Иначе говоря - он долларовый
миллионер. Между тем, сколько помню, он занимался либо партийными делами, либо
состоял на государственной службе.
Какую зарплату должен был получать этот
администратор, чтобы стать долларовым миллионером?
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Пока россия не прекратит существование, то она будет гадить.
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Военное запугивание и ядерный шантаж- это все, чем могут пугать московитьі демократичный Запад,но только при либерастической власти.Проиграли они, когда сделали ход конем с публичной поддержкой республиканцев в надежде, что ненависть Запада к ним за оккупацию и сбитый самолет сделают за них черное дело-Запад не выберет их протеже.Но на Западе нет ненавистницького строя-выбирают обещания и возможности, а не злобу и пропаганду.
И вот здесь перебор с запугиванием и шантажом перед американскими генералами в шрамах уже начинает играть с шантажистами злые шутки,начиная с сирийских свободньіх зон,афганских войск...вплоть до введения карточной системы на хлеб в мордоре.Набираемся терпения!Обьединяемся против залетньіх пособников оккупанта и Слава Украине!
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В чем можно быть совершенно точно уверенным, так это в том, что Турчинов еще не раз будет пугать военным вмешательством.
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А что можно еще ожидать от человека с рыбьей мордой?
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етот пи.дор турчинов был и.о. президента когда крым отжали...даже дети спрашивали а почему дверь не закрыпи? да! почему сразу паром не перекрыли?? нет . ждали пока просрут. как видно он больно умный етот турчинов...
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Пастор взагалі щось розумне може сказати ? Вся ця нікчемна риторика агресор ,війна ітд, всім зрозуміла ,але завдання секретаря рнбу бути стратегом ,на жаль стратег з нього ніякий так як і виконуючий обов'яки президента, плоди якого ми зараз пожинаємо .
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Так уже завтра будет "очередное военное вмешательство" - 68-й рашистский говноконвой. 68 раз "беззубое" СНБО неспособно было даже "гибридно" среагировать и что-нибудь организовать. Только скулят и ноют.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я не исключаю новых попыток военного вмешательства РФ в дела Украины", - Турчинов
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