 "Я не исключаю новых попыток военного вмешательства РФ в дела Украины", - Турчинов

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.
В сообщении отмечается: "Во время встречи собеседники обсудили вопросы углубления двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере.
Кроме того, большое внимание стороны уделили обсуждению стратегических командно-штабных учений (СКШН) ВС РФ "Запад-2017".
По словам Турчинова, на фоне сложной экономической ситуации в РФ "проведение таких масштабных учений не может быть только обычным мероприятием боевой подготовки".
"Речь идет о демонстрации решимости российского военно-политического руководства жестко реагировать на любые попытки мирового сообщества отвечать силовым способом на их очередные военные авантюры", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что не исключает новых попыток военного вмешательства РФ в дела Украины, Беларуси, стран Южного Кавказа и Центральной Азии.
Во время переговоров собеседники обсудили перспективы совместных проектов в военно-технической сфере, а также сотрудничества в вопросах кибербезопасности.
В свою очередь, Ю. Луйк отметил, что Эстония "всегда поддерживала территориальную целостность Украины и настаивает на дальнейшем усилении санкций против страны-агрессора".
"Вопрос независимости Украины для нас чрезвычайно важен. Этот вопрос безопасности Европы ", - сказал Министр обороны Эстонской Республики, подытожив, что Эстония высоко ценит сотрудничество с Украиной.
"Мы надеемся и в дальнейшем углублять двустороннее сотрудничество и готовы всячески помогать вашей стране", - подчеркнул он.
Смотрите на "Цензор.НЕТ: Пройдет время, и сине-желтый флаг будет поднят над всей территорией Украины: от Львова до Луганска, от Донецка до Севастополя, - Турчинов (Обновлено)
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Пєте, никак не аргументировав свой поступок... Также, как Джемилев... Причина
одна - быть ближе к власти... Украинцы, наконец, должны научиться оценивать
всякое предательство должным образом...
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Я знаю- меньше всего виновен тот, кто ничего не делает, в смысле совсем ничего.
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тк ЮВ ни то и не другое, поэтому не слышно, и не видно результатов ее деятельности в жизни страны.
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http://obkom.net.ua/news/2008-09-24/1035.shtml
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Есть в Украине такой себе политик по имени
Турчинов. Он задекларировал более семисот тысяч долларов и редкие книги, что в
сумме будет не меньше миллиона долларов. Иначе говоря - он долларовый
миллионер. Между тем, сколько помню, он занимался либо партийными делами, либо
состоял на государственной службе.
Какую зарплату должен был получать этот
администратор, чтобы стать долларовым миллионером?
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И вот здесь перебор с запугиванием и шантажом перед американскими генералами в шрамах уже начинает играть с шантажистами злые шутки,начиная с сирийских свободньіх зон,афганских войск...вплоть до введения карточной системы на хлеб в мордоре.Набираемся терпения!Обьединяемся против залетньіх пособников оккупанта и Слава Украине!
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