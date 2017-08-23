 Прогресса в вопросе обмена пленными на Донбассе пока нет, - Сайдик о переговорах в Минске

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Трудно сказать, был ли сегодня прогресс. Я думаю, что обсуждение этого вопроса (подготовки к обмену пленными)... очень сложная тема, связанная с судьбами людей. Здесь надо действовать с моей точки зрения со всей ответственностью. Говорить сегодня о конкретном продвижении в этом вопросе - к сожалению, я не могу этого сказать", - заявил М. Сайдик на брифинге по итогам заседания ТКГ в Минске в среду.
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Переговорщики в Минске продвинулись в обсуждении списка новых зон разведения сил на Донбассе, - Сайдик(17)
Лидеры стран "нормандской четверки" проведут переговоры в формате телеконференции 24 июля, - спецпредставитель ОБСЕ Сайдик(19)
Количество погибших на Донбассе мирных жителей за год увеличилось на 120%, - Сайдик(10)
Представитель ОБСЕ Сайдик об обмене пленными: "В течение этой недели мы должны уточнить списки"(4)
Относительно деятельности некоторых представителей руководства СММ ОБСЕ(0)
Стороны выразили готовность погасить задолженность и возобновить поставки воды в ОРДЛО, - Сайдик о переговорах ТКГ в Минске(168)
16 марта представители ОБСЕ проведут в Москве консультации по оккупированному Донбассу, - глава организации Курц(34)
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