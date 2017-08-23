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 Политика Украины
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Все про:заложник (1217) переговоры (3443) плен (1850) Минск (1143) минские соглашения (2285) Сайдик (101)

 Прогресса в вопросе обмена пленными на Донбассе пока нет, - Сайдик о переговорах в Минске

сайдик

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Мартин Сайдик заявил, что пока нельзя говорить о продвижении вперед вопроса обмена пленными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Трудно сказать, был ли сегодня прогресс. Я думаю, что обсуждение этого вопроса (подготовки к обмену пленными)... очень сложная тема, связанная с судьбами людей. Здесь надо действовать с моей точки зрения со всей ответственностью. Говорить сегодня о конкретном продвижении в этом вопросе - к сожалению, я не могу этого сказать", - заявил М. Сайдик на брифинге по итогам заседания ТКГ в Минске в среду.

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Чучма хочет умереть в этой должности а Мертветчук стать губернатором дамбаса.Долго мы будем ждать прогресса...А вот Пэте не стыдно за таких переговорщиков?Как они могут защищать интересы Украины если они совковое быдло насквозь!
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Такая же участь ждет очередное перемирие, подписанное кучмо-мерлведчуковской шоблой
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И что этот старый беззубый педераст может решить, если оно и по сей день читает прошлогодние конспекты и не хочет понимать, что у нас война с Педерацией.
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Прогресу нема і не буде, бо закладений принцип "всіх на всіх", дотриматись якого неможливо. Війна йде неперервно, щодня змінюються списки полонених. Всіх на всіх можна лише, коли військові дії припинено, ситуація стабілізувалась і ніхто не хоче годувати зайві роти у своїх тюрмах. Необхідно або змінювати сам принцип, або вводити якісь етапи.
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Обмена пленными? - Украина и бандиты - один уровень?...
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какой бля обмен пленными? у террористов украинские заложники , а у Украины преступники сделавшие на территории нашей страны тяжелые преступления ,вообще б-ядская власть людей за дураков держит , скоро кумовство с бандитаведете
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Пленные бывают на войне. У террористов могут быть только заложники. Заложников можно обменять на пленных террористов, но называть это обменном пленными все равно что признавать лыныдыры государствами. Сайдика в топку
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не будет никакого обмена пленными Москве нужны заложники и узники без этого она не способна вести войны это совецкие террористы а с террористами не договариваются потому что это не возможно достаточно будапештских венских и минских договоренностей ни одно из них не выполнено и никогда не будет выполнено
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пленные украинцы выставлены как щит для преступников, они их менять не станут, если только не получат гарантии безнаказанности, пленных будут удерживать до тех про пока москве выгоден будет сам проэкт недоделанных республик.
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переговоры будут до победного конца, пока не прибьют плешивого хуйла.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрогресса в вопросе обмена пленными на Донбассе пока нет, - Сайдик о переговорах в Минске
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