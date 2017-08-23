 Кубив поручил выяснить причины роста цен на сжиженный газ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Facebook.
"Почему выросли цены на сжиженный газ? Этот вопрос поручил изучить Министерству энергетики и угольной промышленности Украины, Государственной регуляторной службе Украины, Антимонопольному комитету Украины, Государственной фискальной службе Украины. По моему поручению они должны проанализировать ситуацию и безотлагательно предоставить предложения по решению ситуации", - пишет он.
Напомним, с начала августа цены на сжиженный газ в Украине выросли на треть и превысили отметку в 15 грн/литр.
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Кто бы поручил разобраться с работой этого комсомольца в НБУ...
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А повышение цены на газ с 1000 до 6800 грн за 1000 куб мгройсманами-иценюками для него не причина???
А ентот жидкий газ не из обычного делают???
Ну дебил бл.... винцепремиер кубыв.
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- Во первых, вспомните, кто сносил заправки газовые, а？Конечно, Виталька-СуперТяж-Отбитые-Мозги-ДОЛБОЕБ.
- Во-вторых, кто давал витальке на рот？ответ - Пеця за то что виталька совокупилась с "Солидарністю"
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Причина одна............... як і всіх нинішніх негараздів на Україні
========#
Вот видишь,как ты кацапский троль палишься,....не смотря на украинскую ты пишешь "НА"..... Потому и ступай НА.....
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https://goo.gl/WzUdCA
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Об этом пишет издание «Вести», ссылаясь на источник в СБУ, передают сегодня Комментарии.
Собеседник отметил, что Демчина всегда стремился достичь тех же вершин, что и президент Украины Петр Порошенко, а также первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский.
«Демчина так и не смог смириться, что у Порошенко и Гладковского есть слишком шикарная недвижимость в Испании, виллы, бассейны, газоны не его уровня. Скажу даже больше: купить дом в Испании стало его навязчивой идеей. И вот наконец-то, он не только достиг своего, но даже превзошел своих «кумиров». Более того, его особняк находится всего в 4 км от виллы Порошенко», - рассказал собеседник. По словам источника, Демчина не скрывает своего приобретения от коллег и с гордостью рассказывает о том, что теперь он стал соседом Порошенко.
«Он не то что не стыдится тех сумм, которые он заплатил за особняк - он гордится этим. Правда в том, что ему всегда хотелось чувствовать себя наравне со своим руководством», - подытожил собеседник.
Напомню, в марте этого года из журналистского расследования стало известно, что Демчина, возглавляющий, управление по борьбе с коррупцией СБУ, сам погряз в коррупции.
Также напомню, в апреле прошлого года президента Порошенко неожиданно «застукали» в аптеке в Испании, где, как оказалось, у него имеется вилла в городе Марбелья - причем, неподалеку от виллы Путина.
Более того, нардеп Сергей Лещенко в ноябре обвинил Порошенко в сокрытии этой виллы в Испании, подав соответствующий депутатских запрос.
https://goo.gl/yFXCh1
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А, на электрику не нужно?
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https://www.currenttime.tv/a/28692165.html?nocache=1
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А проще - это реакция поставщиков газа на попытки СБУ и др. органов начать расследования операций по поставках. С одной стороны надо бороться со зрадой (поставки с РФ), с другой стороны - патриоты-украинцы не хотят страдать и терять в этой борьбе.
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почему блин сахар 20 а хлеб10?
где этот галимый АМК? кто его прихватизировал?
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Порубили все дубы на гробы...
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