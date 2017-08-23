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 Общество
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Все про:цены (2117) Кубив (122) сжиженный газ (9)

 Кубив поручил выяснить причины роста цен на сжиженный газ

кубив

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив поручил ведомствам изучить причины резкого повышения цен на сжиженный газ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Facebook.

"Почему выросли цены на сжиженный газ? Этот вопрос поручил изучить Министерству энергетики и угольной промышленности Украины, Государственной регуляторной службе Украины, Антимонопольному комитету Украины, Государственной фискальной службе Украины. По моему поручению они должны проанализировать ситуацию и безотлагательно предоставить предложения по решению ситуации", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп намерен упростить экспорт сжиженного газа в ЕС, чтобы снизить влияние РФ, - Reuters

Напомним, с начала августа цены на сжиженный газ в Украине выросли на треть и превысили отметку в 15 грн/литр.
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Причина одна............... як і всіх нинішніх негараздів на Україні.............
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у кого из власти рожа жирная- тот и виноват
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Каков этот хитрый гусь Кубив, ТАКИЕ и выводы у него будут.
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то шо у тебя на лице-то не щоколад .то материал для лепки
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Кубив поручил...!
Кто бы поручил разобраться с работой этого комсомольца в НБУ...
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Лучше бы сказал, как народ страдает от повышения отпущенных Кубивым цен. Предал свой народ, ввел геноцид украинцев. Не в КМУ нужно протирать штаны, а если осталась капля чувства патриотизма - срочно в отставку! ПРЕДАТЕЛИ украинцам не нужны.
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И кто же это сделал...（с）Да？Главное рожу наивную и неведающую ничего сделать.
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Украинцы много едят и много готовят на газе, отсюда и цены выросли, много потребляем газа, экономнее надо быть!
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у тебя сковородка от редуктора греется или напрямую от выхлопной?
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Ты хоть и Южный, но чувство юмора надо иметь. И потом, пока ты нулевой, лучше осмотрись и не гони волну!
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безмірна жадібність одних і безмірне мовчазне терпіння інших !
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Поручил выяснить причины....

А повышение цены на газ с 1000 до 6800 грн за 1000 куб мгройсманами-иценюками для него не причина???

А ентот жидкий газ не из обычного делают???

Ну дебил бл.... винцепремиер кубыв.
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Вот по какой причине это произошло:
- Во первых, вспомните, кто сносил заправки газовые, а？Конечно, Виталька-СуперТяж-Отбитые-Мозги-ДОЛБОЕБ.
- Во-вторых, кто давал витальке на рот？ответ - Пеця за то что виталька совокупилась с "Солидарністю"
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Цена поднялась только в Киеве? Или Кличко по всей Украине их сносил, а не только в Киеве вблизи жилых домов и незаконные?
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Этот явно из тех, кому Кличко с газовой заправкой подгадил
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Этот, вообще, нулевой номер и не понятно, что он тут делает!
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Да кто-то из забаненных зашёл через ещё один аккаунт в фейсбуке.
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Проблема не заправках, а поставках газа. Он идет с РФ и РБ. Надо признать, что мы практически полностью зависим от РФ (оккупанта) по поставкам энергоносителей. И он использует этот фактор.
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UA Independent Оpinian
Причина одна............... як і всіх нинішніх негараздів на Україні
========#
Вот видишь,как ты кацапский троль палишься,....не смотря на украинскую ты пишешь "НА"..... Потому и ступай НА.....
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Медведчук и Roshen захватили с помощью СБУ рынок сжиженного газа
https://goo.gl/WzUdCA


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а,юлёк-пророк .так йуляха сама позавчера много наговорила...а потом выступила с опровержением,мол ее взормали
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Первый заместитель главы Службы безопасности Украины Павел Демчина, несмотря на относительно небольшую зарплату, приобрел особняк в испанском городке Плая дель Соль Виллакана (Playa del Sol Villacana) недалеко от Марбейи, стоимостью $4,5 миллиона.

Об этом пишет издание «Вести», ссылаясь на источник в СБУ, передают сегодня Комментарии.

Собеседник отметил, что Демчина всегда стремился достичь тех же вершин, что и президент Украины Петр Порошенко, а также первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский.

«Демчина так и не смог смириться, что у Порошенко и Гладковского есть слишком шикарная недвижимость в Испании, виллы, бассейны, газоны не его уровня. Скажу даже больше: купить дом в Испании стало его навязчивой идеей. И вот наконец-то, он не только достиг своего, но даже превзошел своих «кумиров». Более того, его особняк находится всего в 4 км от виллы Порошенко», - рассказал собеседник. По словам источника, Демчина не скрывает своего приобретения от коллег и с гордостью рассказывает о том, что теперь он стал соседом Порошенко.

«Он не то что не стыдится тех сумм, которые он заплатил за особняк - он гордится этим. Правда в том, что ему всегда хотелось чувствовать себя наравне со своим руководством», - подытожил собеседник.

Напомню, в марте этого года из журналистского расследования стало известно, что Демчина, возглавляющий, управление по борьбе с коррупцией СБУ, сам погряз в коррупции.

Также напомню, в апреле прошлого года президента Порошенко неожиданно «застукали» в аптеке в Испании, где, как оказалось, у него имеется вилла в городе Марбелья - причем, неподалеку от виллы Путина.

Более того, нардеп Сергей Лещенко в ноябре обвинил Порошенко в сокрытии этой виллы в Испании, подав соответствующий депутатских запрос.

https://goo.gl/yFXCh1

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Ещё один особняк в стиле яценюковских в Майями?
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Насколько тупой и жадный элехторат. Кроме денег и зрады его ничего не интересует.
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Снесли все заправки конкурентов и подняли цены на своих - монопольный сговор !
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ответ будет в стиле - потому что коровы стали хуже доиться...
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Конечная причина роста цен всегда одна, увеличение прибыли. Все великоразумные обьяснения и обоснования это так, для прОтокола.
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а почему только на газ ? а на продукты , на услуги жкх , ... всех причастных к повышениям нужно закрывать на длительные сроки и тех тоже кто брал кредиты МВФ , пока не отдадут и не вернут людям все моральные и материальные ...
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В Литву прибыл газовоз,привёз 80 млн. кубив. Совпадение?Не думаю.
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Та ладно,кубив, давай уже почесноку выкладывай, мол "украинцы дохуа потребляют сжижженого газа и нехотят падлюки бензин покупать." и все такое....
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А, на природный газ не нужно провести расследование о причине роста?
А, на электрику не нужно?
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Какая-то тайна сИкретная просто.... При банальной причине жрать и иметь "втригорла" власть имущих мразей, иного ждать бессмысленно.
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А в Беларуси электромобиль сделали. Зампремьера сказал, сто едешь, как на Ауди А8.

https://www.currenttime.tv/a/28692165.html?nocache=1
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тепер щось незрозуміло поки-що.а раніше кожне подорощення починалося з повідомлення,що сбу заблокувала постачання спг чи то з росії,чи білорусі,чи ще звідки,мотивуючи тим,що треба ці фірми перевірити на фінансування тероризму.і ні разу не чув,щоб щось таке підтвердилось.і кожного разу закрадалася така думка,що може експортери бензину куди потрібно заносили енну суму,щоб пошерстили їхніх конкурентів?ціна на газ зростала,народ активніше починав купувати бензин.ну зараз ,мабуть,занесли таки якусь астрономічну суму,бо при ціні бенину в 23 гривні їздити на газу за 16 вже зовсім невигідно....
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ага у ревы украинцы едят много а кубива много кубив газу употребляют
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кубів, сплавай до свого колеги вовка, він спеціаліст у всяких ротердамах з плюсами, можливо, щось підскаже, бо машини заправляємо вже сьогодні і ціни там вже не кусаються,а розривають, певно, цей самий вовк і порадив комусь доходну схемку, упирі, скільки ж вам ще крові треба?
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Наверное уже пора гнать в шею эту "народную" власть...
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"Эти не забвенные "вонючи гази", как говорил один персонаж, имеют свойство расширяться, а раз так по законам термодинамики - влекут за собой и расширение цен. Это еще Энштейн говорил в теории невероятностей. Было такое, еще в мезозое понятие, как регуляторная политика государства. Но и мезозоя нет и нет другого, в вот - недоумение есть.
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не хитайте човен, Будку тошнить! Газ по 16грн - це перемога, а хто проти той зрадофіл і шатун !
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Причины роста цен на газ? Дык жадность, однако. Ну и потом, они же размножаются, потомство взрослеет и ихние потребности растут.
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Не могу понят о каком дефиците трубит пресса. Ни на одной заправке Киево-Святошинського района нет этого ДЕФИЦИТА, еще ни одна заправка не остановила свою деятельность ппо-причине дефицита. Но цена с 10,59 до 15-59 за три дня - это беспредел. И не нада изображать, что с кем-то нада разбираться и рассказывать, о сокращении поставок
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Рынок - это не заправки Киево-Святошинского района. Это количество законтрактованного, поставленного и потребляемого.
А проще - это реакция поставщиков газа на попытки СБУ и др. органов начать расследования операций по поставках. С одной стороны надо бороться со зрадой (поставки с РФ), с другой стороны - патриоты-украинцы не хотят страдать и терять в этой борьбе.
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а цены на продукты уже не интересуют?

почему блин сахар 20 а хлеб10?

где этот галимый АМК? кто его прихватизировал?
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Выходили из избы здоровенные жлобы
Порубили все дубы на гробы...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКубив поручил выяснить причины роста цен на сжиженный газ
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