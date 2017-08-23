EN|RU|UK
Темы дня: ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов
 Экономика
  1025  3
Все про:Газ (8796) добыча (251) инвестиции (801)

 "Юзгаз Би.Ви." раскрыл бенефициаров и хочет привлечь больше инвестиций

22 августа состоялось заседание рабочей группы Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции, которая была создана с целью продолжения рассмотрения запроса ООО “Надра Юзовская” и “Юзгаз Би.Ви.” (Yuzgaz B.V.) по уступке доли участия ООО “Надра Юзовская” по Юзовскому Соглашению.

Об этом заявил директор компании "Юзгаз Би.Ви." Ярослав Кинах, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня наконец началось рассмотрение наших инвестиционных предложений уполномоченным государством органом в предусмотренный украинским законодательством способ. Начало официального рассмотрения дает нам возможность выполнить данное нами ранее обещание: открыть бенефициаров компании "Юзгаз Би.Ви.". Этим "Юзгаз Би.Ви." сообщает, что текущими бенефициарами фонда прямых инвестиций "Емерстоун Энерджи Ес.Си.Ес.пи." и, соответственно, компании "Юзгаз Би.Ви." являются граждане Канады Ярослав Кинах и Тимоти М. Эллиот", - заявил Кинах

По данным Кинаха, после получения согласия правительства на уступку на предложенных условиях компания "NAFTA a.s." (Словакия) станет участником проекта в качестве его фактического оператора и акционера компании "Юзгаз Би.Ви." с долей 50%. По его информации, также ведутся переговоры о привлечении в качестве инвестора проекта одной из Северо-Американских нефтегазовых компаний.

Кроме того, на заседании рабочей группы директор по разведке и добыче компании "NAFTA a.s." Йозеф Левоча презентовал программу поисковых работ, которую инвесторы намерены выполнить.

"Программа направлена на скорейшее начало добычи газа для поддержания стратегии украинского правительства по увеличению собственной добычи газа и отказа от импорта газа уже в 2020 году", - отмечают в компании "Юзгаз Би.Ви." и добавляют, что ключевым приоритетом инвесторов является комплексное геологическое изучение с целью открытия значительных залежей традиционного и нетрадиционного газа в пределах всего Юзовскойго лицензионного участка.




 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну а украл кто? =фамилия и на сколько лет посадили .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Инвестиции в любую страну - это стремление заработать на этой стране...
Работать надо самим и не выбирать во власть очевидных воров...
 показать весь комментарий
Ответить
 
По данным Кинаха, после получения согласия правительства на уступку на предложенных условиях компания "NAFTA a.s." (Словакия) станет участником проекта ...

А без ентаго ынвестора "NAFTA a.s."из Словакии нельзя было добывать ентот укр газ???

Нах нужен ентот ынвестор, который получает газ по 320 грн за 1000 куб м ,
а продает населению по 6800 грн???
6500 грн дохода на каждой 1000 куб м ентому ынвестору не жирно???

А енто 2000% доходов.

Но нет, уже поделили...
Разница в цене 6500 уезжает в словакию!!!!!!!!!

Пойдет на словацкие танки.
На Укр танки и охматдеты денег так и не будет.

Источник: https://censor.net.ua/n452818
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Юзгаз Би.Ви." раскрыл бенефициаров и хочет привлечь больше инвестиций
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти