 "Юзгаз Би.Ви." раскрыл бенефициаров и хочет привлечь больше инвестиций

Об этом заявил директор компании "Юзгаз Би.Ви." Ярослав Кинах, передает Интерфакс-Украина.
"Сегодня наконец началось рассмотрение наших инвестиционных предложений уполномоченным государством органом в предусмотренный украинским законодательством способ. Начало официального рассмотрения дает нам возможность выполнить данное нами ранее обещание: открыть бенефициаров компании "Юзгаз Би.Ви.". Этим "Юзгаз Би.Ви." сообщает, что текущими бенефициарами фонда прямых инвестиций "Емерстоун Энерджи Ес.Си.Ес.пи." и, соответственно, компании "Юзгаз Би.Ви." являются граждане Канады Ярослав Кинах и Тимоти М. Эллиот", - заявил Кинах
По данным Кинаха, после получения согласия правительства на уступку на предложенных условиях компания "NAFTA a.s." (Словакия) станет участником проекта в качестве его фактического оператора и акционера компании "Юзгаз Би.Ви." с долей 50%. По его информации, также ведутся переговоры о привлечении в качестве инвестора проекта одной из Северо-Американских нефтегазовых компаний.
Кроме того, на заседании рабочей группы директор по разведке и добыче компании "NAFTA a.s." Йозеф Левоча презентовал программу поисковых работ, которую инвесторы намерены выполнить.
"Программа направлена на скорейшее начало добычи газа для поддержания стратегии украинского правительства по увеличению собственной добычи газа и отказа от импорта газа уже в 2020 году", - отмечают в компании "Юзгаз Би.Ви." и добавляют, что ключевым приоритетом инвесторов является комплексное геологическое изучение с целью открытия значительных залежей традиционного и нетрадиционного газа в пределах всего Юзовскойго лицензионного участка.
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Работать надо самим и не выбирать во власть очевидных воров...
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А без ентаго ынвестора "NAFTA a.s."из Словакии нельзя было добывать ентот укр газ???
Нах нужен ентот ынвестор, который получает газ по 320 грн за 1000 куб м ,
а продает населению по 6800 грн???
6500 грн дохода на каждой 1000 куб м ентому ынвестору не жирно???
А енто 2000% доходов.
Но нет, уже поделили...
Разница в цене 6500 уезжает в словакию!!!!!!!!!
Пойдет на словацкие танки.
На Укр танки и охматдеты денег так и не будет.
Источник: https://censor.net.ua/n452818
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