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Все про:Бровары (159) горсовет (396) карта (105)

 Карта Украины без Крыма и Донбасса в Броварах: ответственный чиновник горсовета решила уволиться

карта

Глава отдела культуры Броварского городского совета Инна Савченко уходит с должности после инцидента с размещением на сцене перед зданием горсовета карты Украины без Крыма и оккупированного Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в комментарии "Громадському".

"Я не сразу увидела, что на баннере карта. Она не из Броваров. Я не могу сказать, откуда ее нам привезли, чтобы не подставлять людей. Я беру ответственность на себя, потому что за это отвечал отдел культуры. Сейчас я буду давать показания в полиции", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В немецком атласе Европы оккупированный Крым изображен частью РФ. СКРИНШОТ

Напомним, ранее перед горсоветом в Броварах вывешивали карту Украины без Крыма и оккупированного Донбасса. На данный момент ее заменили другим баннером. Карту сняли правоохранители и забрали ее для проведения следственных действий.
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Да она тут при чем???
Ну не обратила вообще внимания на рисунок. Недотепа.
А вот нужно найти того, кто это рисовал. Вот тут явно злой умысел.
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Вот здесь http://natribu.org/ua/ давно был? Зайди ждут хуйло уже там.
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Так разве она одна все решала? Всех на нары, начиная с мера.
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Как говорит народная мудрость - Дура,дура,дура ты,дура ты проклятая,у меня четыре дуры,а ты дура пятая....про дурака тоже необходимо вспомнить....
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"Шоколадна свобода" замість Леніна: у Києві активістка Femen видерлася на постамент і кидалася цукерками Roshen http://uainfo.org/blognews/1503491627--shokoladna-svoboda-zamist-lenina-u-kievi-aktivistka.html


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Я вважаю, що саме там і треба такий пам'ятник
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так дурочка вроде в отставку подает по примеру демократичной европы..
много в Украине дурочек таких и дураков подали в отставку ?
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Здесь http://natribu.org/ua/ давно был? Заходи давно ждут.
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Деньги за провокацию получила, хватит на какое-то время.
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Ну ось і всe..А то хай підняли..Майжe до вбивства..Всe було культурно😂😂😂
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Савченко... Савченко? дуже знайоме прізвище. Та і рівень безвідповідальності однаковий.
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От мля..Зрада нe пройшла. Троляки нe у гуморі😛😂
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Та якраз все і пройшло.................. мабуть це і є провокації, про які попереджали..........
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В несознанку ушла, как Штепа. Тут помню, а тута не помню. Особенно умиляет, что все террористы, которых задерживают, на блокпостах, то воду подносили,то окопы рыли или вагоны разгружали. А убивают наших непонятно кто. Петины суды их или отпускают или дают условно. Добрые за нас счет. Парашенко ни разу не был на похоронах героев, бо знает, что рыло набьют.
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Из крупного. Шевченковский районный суд Черновцов приговорил к 11 годам лишения свободы боевика террористической группировки "ДНР".Источник: https://censor.net.ua/p443711
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Из последнего.....16августа. Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил к 8 годам заключения гражданина России, террориста "ДНР" Василия Кусакина.Источник: https://censor.net.ua/n451904
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Це вже не цікаво тим, хто звик лише паскудити.
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Уявляю що вона скаже після зміни "влади".............
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ты уж извини майор, но увидеть там "патриотизм" тоже может только....
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Это именно стилизованная карта, а вовсе не облачно. Там даже обозначен Киев (не правильно обозначен, но все же).
И карта чисто сепарская.
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" Я не могу сказать, откуда ее нам привезли, чтобы не подставлять людей."

Подставлять людей???? А разве не эти самые люди подставили такой сепарской картой ее?
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Нет. Не эти. Она имела ввиду мэра и прочих верных членов броварской ячейки БПП или ПР, чёрт их разберёшь сейчас...
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"то же действие совершенное группой лиц по предварительному сговору..." в общем этой дурочке точно "помогли", иначе бы сама себя не топила, простота, она хуже воровства
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не может сказать откуда карту привезли иначе пострадают люди...

какие люди такое могут сделать, после всего,что перенесла Украина, отстаивая свою независимость?!!!!Кто после этого этот работник культуры , она не дура -нет, раз прикрывает "людей " на такое способных.
это все равно как на день рождения оплеванный гроб подарить.
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Надо ближайший детсад проверить, чувствуется детский подчерк.
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вывести и расстрелять там в коридоре..
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"..Я не могу сказать, откуда ее нам привезли, чтобы не подставлять людей. Я беру ответственность на себя..." (с) - справа у тому, що відповідні структури такі повинні розібратися, хто ж той вигада-імпресіоніст
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Она не из Броваров. Я не могу сказать, откуда ее нам привезли, чтобы не подставлять людей.Источник: https://censor.net.ua/n452817

100% - з Горлівки, або з Єнакієво (не сама мапа, а "маляр")
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наверное подсидел кто-то, иначе зачем, чиновники держатся за место как вошь за кожух, какие проблемы нарисовать на карте не только Крым и Донбасс а и Новгородскую область и так до Сибири)
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я не знаю откуда привезли... а если ей бомбу привезут на праздник, тоже прокатит, проверять не надо?
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Нормальные люди с фамилией "Савченко" вообще есть в природе?
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Павло Бондаренко
Я вам зараз трохи сакральності та езотерики підкину. Ви ж вірите у Вишнього та Його промисел?
Так от вам. Прилітають Путін з Мєдвєдєвим у Крим якраз на СПАС. Тіпа за сакральністою. Пригадуєте, як Путін розпинався, що Крим і Севастополь-Херсонес зокрема - сакральні для Росії місця, з котрих "Русский мир" пішов-хрестився?
А за кілька годин до того, як нога "сонцеликого" ступила на сакральну землю, на Судак упав страшний ураган зі зливами та селевими потоками, що змили сотні автівок. Подейкують про 50+ трупів. І тут таки блискавкою убиває одлного з лизоблюдів із путінської свити.
Чому саме Судак? Треба знати історію. Не ту, котру нам написали історичні академіки московські, а - справжню, в якій руси - не дикі язичники-варяги, а нащадки гордого сарматського народу, лицарі Степу, що жили в землях між Доном та Сіверським Дінцем, на Тамані та в Криму. Керч - це від давньоруського Корчев - кузня.
Так от, Судак у 9 сторічі називався Сурожем. І ось що говорить житіє св. Стефана Сурозького:
"По смерти же святого мало лет минуло, пришла рать великая русская из Новаграда. Князь Бравлин, очень сильный, пленил [всё] от Корсуня и до Керчи. Подошёл с большой силой к Сурожу, 10 дней бился зло там. И по истечении 10 дней Бравлин ворвался в город, разломав железные ворота"
Кажуть, Бравлін прийняв у Сурожі хрещення. Це сталося на самому початку 9 сторіччя тому вигадки академіків що він був варягом з Великого Новгорода - чистісінька брехня. Не було у ті часи цього міста навіть у проекті, як не було і варягів тоді на наших землях.
Зате (увага!) був Неаполіс Скіфський, залишки якого модна бачити на окраїнах Сімферополя. А як з грецької перекладається Неаполіс? Правильно: Новгород.
І саме звідси прийшли руси в Київ, і не були вони ніякими норманами-варягами. І Чорне море називалося Руським задовго до того, як варязькі найманці з`явилися на Русі з балтійських туманів.
Саме для Києва Крим є сакральним місцем. І Донбас, Великий Степ, де колись на берегах Сіверського Дінця-Танаїсу стояли замки-бурги знаменитого Руського каганату - теж. Зараз там якраз точаться бої.
Цікаво, що ураган прийшов у Судак з боку... Сімферополя.
А ще цікавіше, що, відлітаючи назад до Москви, Путін підпалив з одного боку ринок у Новокубанську, а з іншого - сотню будинків у Ростові. І не важно від чого воно усе загорілося. Важливий збіг по часу і місцю.
А якщо згадати, що за місяць до цих подій на Крим налетіли хмари сарани і саме з Кубані...
А якщо згадати катастрофу набитого агітаторами "Русского мира" літака неподалік Криму якраз на Різдво...
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"нащадки гордого сарматського народу", - Сарма́ти (грец. Σαρμάται) - кочовий іраномовний нарід, який належав до іранської групи народів[1], що мешкав на межі нашої ери у Сарматії, яка займала територію України та прилеглі землі. Споріднений зі скіфами.
Хвала Всевышнему, что уже не говорим про славян!
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не нужно врать
википедия (ру.) - это не источник мудрости
сарматы (европейские) - общее наименование племён от Одры до Дона
Сар МаТи - это ТЕ, кто имеют Царя
т.е.Царские скифы
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Вот и не ври про сарматов, тех, кто пришел с Каспия. Это известно достаточно точно.
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это известно от историков товарища Сталина?
от Одры до Дона - один славянский сарматский этнос
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Я некоторые ссылки дал, теперь твоя очередь доказывать, что сарматы это славяне.
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И вообще я писал из украинской Википедии, кроме того есть труды многих украинских историков. Никто не рассматривает племя языгов и роксолан славянами.
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Áнти (дав.-гр. Áνται, лат. Antae, Antes) - група слов'янських племен з рештками скіфо - сарматів та деяких з готської групи племен, головно - герулів, скирів та ругів[1].
То есть анты смесь славян, ираноязычных скифо-сарматов и других племен.
Про волынцев ищи сам.
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Правильно искать не волынцев, а дулебов, они же велыняне.
И Википедия, все-таки не лучший источник, тем более - русскоязычная.
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да хули мне искать- есть в Казани летопись "Джагфар тарихы" - История Джагфара
там всё написано , и про анчийцев -антов, и про балынцев-волынян, и много чего другого, включая 30-летнее правление в Башту ( Киеве) великого князя Аттилы, пошедшего в поход на страну Фаранг ( Франков)
но вам об этом знать не положено
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Тебе же сказали, что скифы и сарматы - это ираноязычные племена и к словянам не имеют никакого отношения. Если не ясно то посмотри монографии по скифам и славянам - культура, язык, погребения и т.д. всё разное! И кроме того, сарматы - это не скифы, они появились позже и пришли со стороны Каспия и Средней Азии.
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глупыш, скифы - это всего-лишь греческое название славян
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Верно, єто во всех трудах, раскопках..многих историков.
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Почему? Украинцы - сармато-славяне по крови. Как, впрочем, и половина поляков, вторая - балто-славяне.
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Никто не спорит, что в украинцах полно сарматской крови. Вопрос лишь в том, что это был ираноязычный народ.
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Открой любой труд на эту тему, почитай на каком языке они говорили, про это много написано.
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дай ссылку на их письменный источник, если "много написано"
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Тебе как дать ссылки? Академическим способом или попроще?
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Если не можешь все прослушать, то хоть с 45 минуты.
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Сармати на теренах України
Олена Дзнеладзе
кандидат історичних наук
Інститут археології НАНУ
Наукова Світлиця
2017
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Позволь тебя спросить, а что ты читал на эту тему?
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Как говорил дворник Остапу - "Кому и кобыла невеста!".
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:p

там авторы сами ставят несколько вопросительных знаков
короче, чушь
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Найдешь много источников, но нигде нет, что сами сарматьі єто славяне.
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Выше дал тебе лекцию, но информации море на эту тему.
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поляки- европейские сарматы, иранский этнос?
убейся апстену
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етот шеревр еще и везли откуда то?
дети в первом классе в Броварах лучше нарисуют.
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На шибеницю шльондру разом з поплiчниками. За умов вiйни з цапостаном жодних сумнiвiв у провокацii
Карта Украины без Крыма и Донбасса в Броварах: ответственный чиновник горсовета решила уволиться - Цензор.НЕТ 4825
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Лживые пацаки,проникают во все поры,жизни украинцев.Карту подсовывают,наклейки на номера клеют.Гадят мерзко изподишка.Шапокляки мля мерзские
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Да не карта это, придурки, а всего лишь рисунок, наподобие "Сеятеля" у Остапа Бендера! Кто там может увидеть "без Донбасса"??!
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Украинские Герои гибнут храбро сражаясь освобождая оккупированную российскими фашистами - рашистами кровавого )(уйла родную украинскую землю Донбасса. А эта продажная тварь поддерживает оккупацию суверенной украинской земли Крыма и Донбасса . И где не на Донбассе и не в Крыму а в самом центе Украины. Так за это таким и иудам руки рубить надо....
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Есть анекдот - утром к Зигмунду Фрейду обратилась его дочь с просьбой истолковать ее сновидение - ей приснился огромный, упругий огурец! И Фрейд ответил ей - не волнуйся, доченька, иногда огурец - это просто огуреы.
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Есть древние записи : «В лето 6576-е в 1068-й год по новому Глеб князь (внук Ярослава Мудрого) мерил море по льду от Тмутороканя до Корчева. Насчитал 14 000 сажен». «Княжество входило в Киевскую Русь. И в нём была своя династия, связанная с черниговскими князьями. Самым известным тмутараканским князем был Мстислав - сын князя Владимира Святого, брат Ярослава Мудрого.
Славяне появились в Крыму еще в первые столетия нашей эры, и населяли его во время Киевской Руси (древнее название Украины).
Власть киевских князей уже в начале IX в. распространялась на земли в Крыму. В 944 г. киевский князь Игорь посадил своего наместника в Крыму, вытеснив оттуда хазар.
Сын Игоря Святослав сумел укрепить влияние киевских князей в Крыму, в период 962-971 г.
Сын Святослава Владимир осуществил в 988 г. поход на Корсунь и овладел городом. После корсуньского похода к этому княжеству был присоединен город Боспор с округом, получивший русское название Корчев нынешняя Керчь.
Византии пришлось подписать с Киевским князем договор, которым признавались его владения в Крыму и Приазовье. Благодаря этому договору Киевская Русь получила выход к Черному морю.
В течение XI в - XII в.. Тмутараканское княжество, и его земли на Крымском полуострове, принадлежало Древней Руси. На многочисленных средневековых европейских и азиатских картах Крыма сохранилось много названий городов, свидетельствующих о давнем и длительном пребывании на полуострове славян русичей русов предков украинцев, но не лапотных москалей угро - финнов дикарей туземного Залесья которые только в 18 веке коварно замаскировались под якобы даже россиян - русских но не славян русичей.
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Вроде все, кроме хазар правильно. Ну если не считать хазарами просто бывших подданных Хазарии, а хазар по национальности. А вообще в Крыму всегда был целый букет разных народов.
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хозары - тюркоязычное племя, обитавшее в районе нынешней Керчи
его верхушка была оформлена на работу мытниками - т.е. таможенниками Византии
они контролировали денежно-товарные потоки с Дона на Чёрное море, включая переезд через Днепр в районе Башту ( Киева в последующем)
варяги ( балтийское племя) решили организовать по Неману/Днепру торговый путь в Византию, на что получили согласие Императора
и тогда путь по сваевому ( кыи) мосту с Запада на Восток пересёкся с речной магистралью Балтика - Босфор
кельи монахов (Ас-кел) превратились в Печерскую Лавру, а город - в Киев
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ав вот тетя роза правильную карту нарисовала...

Карта Украины без Крыма и Донбасса в Броварах: ответственный чиновник горсовета решила уволиться - Цензор.НЕТ 6808
Тетя Роза‏ @Anakoyher 7 ч.7 часов назад

Желаю каждому гражданину независимой Украины счастья, здоровья, любви и веры в лучшее будущее.
СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!

Карта Украины без Крыма и Донбасса в Броварах: ответственный чиновник горсовета решила уволиться - Цензор.НЕТ 8466
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не хотелось бы никого обидеть,но...снова савченко!
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Самое смешное, что это не сепарство, не провокация. Это есть у нас такие люди (на цензоре много таких), которые ненавидят Украину в том виде, в котором она была до 2014 г. (с Крымом и Донбассом). Художник тоже из таких, но его креатив старшие товарищи не поняли и будут теперь ипать.
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До фашиста фюрера ....)(уйла -путлина уже был точно такой же фашист гитлер .
Который 16 июля 1941 г. заявил, что немецкий крымский полуостров «необходимо очистить от всех и заселить германцами».
Так как в III веке на территории современной Украины Руси германские племена готов создали свою мощную «державу»,, столицей которогой был Данпарштадт. И Крым также входил в это государственное образование готов. Вот через это фашист гитлер выразил желание, чтобы после разгрома сталинских коммунофашистов оккупировавших Крым он получит новое название «Готенланд», а название Симферополь будет Готенбург, Севастополь- Теодорихсхафен а новое название Алушты, Гурзуфа, Инкермана...и др. Впоследствии эти изменения появились в книге «Готы в Крыму», которую написал полковник Вернер Баумельбург. И уже в начале июля 1942 года Гитлер подписал директиву, согласно которой начать выселение москалей ( якобы русских), украинцев и татар из Крыма. А затем Гитлер и руководство СС планировало переселить в Крым более 140 тысяч этнических немцев. Но эти планы гитлера сорвала очередная оккупация в 1944 году Крыма кремлёвскими войсками .коммунофашистов кровавого палача
Вот теперь и современный фашист )(уйло - путлин как и его наставник гитлер оккупировал Украинский Крым подтасовывая разные исторические факты. И при этом кремлёвские путлинские фашисты оккупанты начали свои кровавые репрессии и геноцид против коренных крымско - татарского и украинского народов, заселяя этот временно оккупированный украинский полуостров этническими лапотными москалями ( придуманными в 18 веке якобы россиянами ) Российские оккупанты свезли в незаконно аннексированный полуостров Крым уже около 100 000 своих граждан россиян - ГПУ, точно так как это ранее делали царские сатрапы лапотной Орды монголоидных москалей и как это хотел сделать фашист гитлер.
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А что ей, конечно она заработала эта продажная сепаратистка на своей подлой измене, и видно порядочно кровавых кремлёвских сребреников для Иуды. Теперь можно и не работать и жить припеваючи, и думать как ещё можно в дальнейшем подзаработать на измене.
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Я бы, как человек гуманный и справедливый, сделал бы разбирательство этой политической диверсии максимально простым и быстрым. Всех, причастных к оформлению сцены, я кинул бы за решётку в самые невыносимые условия, по подозрению в госизмене, антигосударственной агитации, и содействию нарушению целостности территории Украины, с пожизненным сроком колонии строгого режима... И пусть эта вся братва сидит и мозгами шевелит... Самые слабые и невиновные начнут давать показания. Допрашивать , бить и ещё раз допрашивать.... Всё выяснится за неделю... Только животный страх , страдания и мучения развяжут языки ...
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В следующий раз будут рисовать вместе с Кубанью
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Да да - всех кто вешал ету карту,кто рисовал ,кто давал команду чтоб ее повесили - ЗА РЕШЕТКУ.И желательно найти заказчика с ФСБ.....
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Просто уволиться да и все? А присесть, не? Отдохнуть от трудов.
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