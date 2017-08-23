 Карта Украины без Крыма и Донбасса в Броварах: ответственный чиновник горсовета решила уволиться

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в комментарии "Громадському".
"Я не сразу увидела, что на баннере карта. Она не из Броваров. Я не могу сказать, откуда ее нам привезли, чтобы не подставлять людей. Я беру ответственность на себя, потому что за это отвечал отдел культуры. Сейчас я буду давать показания в полиции", - сказала она.
Напомним, ранее перед горсоветом в Броварах вывешивали карту Украины без Крыма и оккупированного Донбасса. На данный момент ее заменили другим баннером. Карту сняли правоохранители и забрали ее для проведения следственных действий.
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Ну не обратила вообще внимания на рисунок. Недотепа.
А вот нужно найти того, кто это рисовал. Вот тут явно злой умысел.
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много в Украине дурочек таких и дураков подали в отставку ?
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И карта чисто сепарская.
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Подставлять людей???? А разве не эти самые люди подставили такой сепарской картой ее?
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какие люди такое могут сделать, после всего,что перенесла Украина, отстаивая свою независимость?!!!!Кто после этого этот работник культуры , она не дура -нет, раз прикрывает "людей " на такое способных.
это все равно как на день рождения оплеванный гроб подарить.
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100% - з Горлівки, або з Єнакієво (не сама мапа, а "маляр")
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Павло Бондаренко
Я вам зараз трохи сакральності та езотерики підкину. Ви ж вірите у Вишнього та Його промисел?
Так от вам. Прилітають Путін з Мєдвєдєвим у Крим якраз на СПАС. Тіпа за сакральністою. Пригадуєте, як Путін розпинався, що Крим і Севастополь-Херсонес зокрема - сакральні для Росії місця, з котрих "Русский мир" пішов-хрестився?
А за кілька годин до того, як нога "сонцеликого" ступила на сакральну землю, на Судак упав страшний ураган зі зливами та селевими потоками, що змили сотні автівок. Подейкують про 50+ трупів. І тут таки блискавкою убиває одлного з лизоблюдів із путінської свити.
Чому саме Судак? Треба знати історію. Не ту, котру нам написали історичні академіки московські, а - справжню, в якій руси - не дикі язичники-варяги, а нащадки гордого сарматського народу, лицарі Степу, що жили в землях між Доном та Сіверським Дінцем, на Тамані та в Криму. Керч - це від давньоруського Корчев - кузня.
Так от, Судак у 9 сторічі називався Сурожем. І ось що говорить житіє св. Стефана Сурозького:
"По смерти же святого мало лет минуло, пришла рать великая русская из Новаграда. Князь Бравлин, очень сильный, пленил [всё] от Корсуня и до Керчи. Подошёл с большой силой к Сурожу, 10 дней бился зло там. И по истечении 10 дней Бравлин ворвался в город, разломав железные ворота"
Кажуть, Бравлін прийняв у Сурожі хрещення. Це сталося на самому початку 9 сторіччя тому вигадки академіків що він був варягом з Великого Новгорода - чистісінька брехня. Не було у ті часи цього міста навіть у проекті, як не було і варягів тоді на наших землях.
Зате (увага!) був Неаполіс Скіфський, залишки якого модна бачити на окраїнах Сімферополя. А як з грецької перекладається Неаполіс? Правильно: Новгород.
І саме звідси прийшли руси в Київ, і не були вони ніякими норманами-варягами. І Чорне море називалося Руським задовго до того, як варязькі найманці з`явилися на Русі з балтійських туманів.
Саме для Києва Крим є сакральним місцем. І Донбас, Великий Степ, де колись на берегах Сіверського Дінця-Танаїсу стояли замки-бурги знаменитого Руського каганату - теж. Зараз там якраз точаться бої.
Цікаво, що ураган прийшов у Судак з боку... Сімферополя.
А ще цікавіше, що, відлітаючи назад до Москви, Путін підпалив з одного боку ринок у Новокубанську, а з іншого - сотню будинків у Ростові. І не важно від чого воно усе загорілося. Важливий збіг по часу і місцю.
А якщо згадати, що за місяць до цих подій на Крим налетіли хмари сарани і саме з Кубані...
А якщо згадати катастрофу набитого агітаторами "Русского мира" літака неподалік Криму якраз на Різдво...
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Хвала Всевышнему, что уже не говорим про славян!
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википедия (ру.) - это не источник мудрости
сарматы (европейские) - общее наименование племён от Одры до Дона
Сар МаТи - это ТЕ, кто имеют Царя
т.е.Царские скифы
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от Одры до Дона - один славянский сарматский этнос
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То есть анты смесь славян, ираноязычных скифо-сарматов и других племен.
Про волынцев ищи сам.
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И Википедия, все-таки не лучший источник, тем более - русскоязычная.
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там всё написано , и про анчийцев -антов, и про балынцев-волынян, и много чего другого, включая 30-летнее правление в Башту ( Киеве) великого князя Аттилы, пошедшего в поход на страну Фаранг ( Франков)
но вам об этом знать не положено
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где доказательства
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Источников великое множество, вот тебе видеолекция. А так найдешь без проблем.
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Олена Дзнеладзе
кандидат історичних наук
Інститут археології НАНУ
Наукова Світлиця
2017
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там авторы сами ставят несколько вопросительных знаков
короче, чушь
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убейся апстену
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дети в первом классе в Броварах лучше нарисуют.
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Славяне появились в Крыму еще в первые столетия нашей эры, и населяли его во время Киевской Руси (древнее название Украины).
Власть киевских князей уже в начале IX в. распространялась на земли в Крыму. В 944 г. киевский князь Игорь посадил своего наместника в Крыму, вытеснив оттуда хазар.
Сын Игоря Святослав сумел укрепить влияние киевских князей в Крыму, в период 962-971 г.
Сын Святослава Владимир осуществил в 988 г. поход на Корсунь и овладел городом. После корсуньского похода к этому княжеству был присоединен город Боспор с округом, получивший русское название Корчев нынешняя Керчь.
Византии пришлось подписать с Киевским князем договор, которым признавались его владения в Крыму и Приазовье. Благодаря этому договору Киевская Русь получила выход к Черному морю.
В течение XI в - XII в.. Тмутараканское княжество, и его земли на Крымском полуострове, принадлежало Древней Руси. На многочисленных средневековых европейских и азиатских картах Крыма сохранилось много названий городов, свидетельствующих о давнем и длительном пребывании на полуострове славян русичей русов предков украинцев, но не лапотных москалей угро - финнов дикарей туземного Залесья которые только в 18 веке коварно замаскировались под якобы даже россиян - русских но не славян русичей.
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его верхушка была оформлена на работу мытниками - т.е. таможенниками Византии
они контролировали денежно-товарные потоки с Дона на Чёрное море, включая переезд через Днепр в районе Башту ( Киева в последующем)
варяги ( балтийское племя) решили организовать по Неману/Днепру торговый путь в Византию, на что получили согласие Императора
и тогда путь по сваевому ( кыи) мосту с Запада на Восток пересёкся с речной магистралью Балтика - Босфор
кельи монахов (Ас-кел) превратились в Печерскую Лавру, а город - в Киев
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Тетя Роза @Anakoyher 7 ч.7 часов назад
Желаю каждому гражданину независимой Украины счастья, здоровья, любви и веры в лучшее будущее.
СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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Который 16 июля 1941 г. заявил, что немецкий крымский полуостров «необходимо очистить от всех и заселить германцами».
Так как в III веке на территории современной Украины Руси германские племена готов создали свою мощную «державу»,, столицей которогой был Данпарштадт. И Крым также входил в это государственное образование готов. Вот через это фашист гитлер выразил желание, чтобы после разгрома сталинских коммунофашистов оккупировавших Крым он получит новое название «Готенланд», а название Симферополь будет Готенбург, Севастополь- Теодорихсхафен а новое название Алушты, Гурзуфа, Инкермана...и др. Впоследствии эти изменения появились в книге «Готы в Крыму», которую написал полковник Вернер Баумельбург. И уже в начале июля 1942 года Гитлер подписал директиву, согласно которой начать выселение москалей ( якобы русских), украинцев и татар из Крыма. А затем Гитлер и руководство СС планировало переселить в Крым более 140 тысяч этнических немцев. Но эти планы гитлера сорвала очередная оккупация в 1944 году Крыма кремлёвскими войсками .коммунофашистов кровавого палача
Вот теперь и современный фашист )(уйло - путлин как и его наставник гитлер оккупировал Украинский Крым подтасовывая разные исторические факты. И при этом кремлёвские путлинские фашисты оккупанты начали свои кровавые репрессии и геноцид против коренных крымско - татарского и украинского народов, заселяя этот временно оккупированный украинский полуостров этническими лапотными москалями ( придуманными в 18 веке якобы россиянами ) Российские оккупанты свезли в незаконно аннексированный полуостров Крым уже около 100 000 своих граждан россиян - ГПУ, точно так как это ранее делали царские сатрапы лапотной Орды монголоидных москалей и как это хотел сделать фашист гитлер.
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