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 Политика Украины
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Все про:переговоры (3443) Минск (1143) минские соглашения (2285) Олифер (166)

 Стороны конфликта на Донбассе на переговорах в Минске подтвердили приверженность бессрочному прекращению огня, - Олифер

олифер

Пресс-секретарь представителя Украины на переговорах в Минске, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер озвучила результаты сегодняшних переговоров в столице Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Олифер отметила: "Трехсторонняя контактная группа при участии представителей ОРДЛО, с учетом поддержки лидеров Нормандской четверки от 22 августа 2017 года, подтверждает свою полную приверженность бессрочному прекращению огня в связи с началом учебного года с полуночи 25 августа 2017 года.

Стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня.

С целью мониторинга стороны также обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей т ерритории Украины, согласно ее мандата.

Мы настойчиво требуем от ОРДЛО прекратить агрессию и угрозы по отношению к наблюдателям миссии и наказать на территории ОРЛО виновных в гибели сотрудника СММ ОБСЕ в апреле 2017 года.

Освобождение заложников остается одним из главных вопросов работы Трехсторонней контактной группы. Этот процесс остается заблокированным из-за неконструктивной позиции ОРДЛО: их представители хотят освобождения 42 человек, которые не имеют никакого отношения к событиям на Донбассе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Формат минского процесса, даже под зонтом нормандского процесса, не может помочь закончить войну", - Кравчук
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А что еще подтвердили?...
Спросить бы у тех украинцев, которые гибнут каждый день...
Зачем цитировать эту Одарку - секретаря убийцы Гонгадзе?...
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Знову "переливають з пустого в порожнє".................
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значит ВСУ снова запретят даже ответку. и так снова до 7 погибших за сутки.
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школьное ,потом новогоднее, потом мартовское потом посевное наш глакомандующий перемирья великий комбинатор
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можете представить чтоб Израиль договаривался с Хэзболлой или Американцы чтоб договаривались с Талибаном?
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Это уже в который раз? На пару часов только и хватает.
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Может мы чего то не понимаем? И все эти школьные, хлебобулочные перемирия касаются только наших ребят на передовой?
Типа
"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей ОРДЛО, с учетом поддержки лидеров Нормандской четверки приняла решение о бессрочном прекращении огня украинской стороной, все проголосовали "за""
Всего два слова....А как меняется смысл, и подходит к тому, что происходит на передовой. Источник: https://censor.net.ua/n452816
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Ну фсе, раз трехсторонняя труппа единогласно подтвердила, значит точно перемирие
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Следует
прекратить болтовню о каких-то "особых статусах" любой территории
Украины, об "особых выборах" под грохот выстрелов, "перемириях" под праздники и тому подобной
ерунде. Ситуацию следует воспринимать так, как она есть, а именно, страна
Украина подверглась нападению соседней ядерной державы. Идет война. Руководство Украины и
"великие" державы не называют вещи своими именами, а наивно и
небескорыстно надеются "уговорить" агрессора вести себя по
приличнее.
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Та эта же нада! Стороны подтвердили приверженность, бл*ть. Уже третий год подтверждают. Шото многовато поклонских развелося при власти.
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Эти "Стороны" совсем не "Стороны", если единственным их аргументом являются лишь слова. Если обстрелы продолжатся, надо признать их некомпетентными и недееспособными и разогнать к ебени матери и никогда больше ни о чем не спрашивать. Смысл?
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хлебное перемирие перемешалось со школьным стало шакаладное перемирие...
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прівєржєнци чого, війни? так то і зрозуміло було й досі.
на кой тоді збиратися? застовбили раз - ми прівєржєци і фсьо.
всім одразу розвиднілось би- і Крим, і Донбас, і Ротердам++, і Пенсільванія ++, і 2% теплових елстанцій для яких не вистачає антрациту ..........і .
скільки ж тут манкуртів живе, котрим ця ЗЕМЛЯ до дупи?!
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приверженность подтвердили, но стрелять не перестанут.
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И опять Украина подняла лапки.
Уже в открытую и никого не стесняясь ведет переговоры с террористами. Если раньше всё валили на Германию и Францию, то сейчас на кого? На Кучму? Да ему пофиг, ему лишь-бы при кормушке удержаться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтороны конфликта на Донбассе на переговорах в Минске подтвердили приверженность бессрочному прекращению огня, - Олифер
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