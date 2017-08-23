 Стороны конфликта на Донбассе на переговорах в Минске подтвердили приверженность бессрочному прекращению огня, - Олифер

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Олифер отметила: "Трехсторонняя контактная группа при участии представителей ОРДЛО, с учетом поддержки лидеров Нормандской четверки от 22 августа 2017 года, подтверждает свою полную приверженность бессрочному прекращению огня в связи с началом учебного года с полуночи 25 августа 2017 года.
Стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня.
С целью мониторинга стороны также обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей т ерритории Украины, согласно ее мандата.
Мы настойчиво требуем от ОРДЛО прекратить агрессию и угрозы по отношению к наблюдателям миссии и наказать на территории ОРЛО виновных в гибели сотрудника СММ ОБСЕ в апреле 2017 года.
Освобождение заложников остается одним из главных вопросов работы Трехсторонней контактной группы. Этот процесс остается заблокированным из-за неконструктивной позиции ОРДЛО: их представители хотят освобождения 42 человек, которые не имеют никакого отношения к событиям на Донбассе".
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Пресс-секретарь Кучмы сообщила подробности сегодняшних переговоров ТКГ в Минске(15)
В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы.(13)
В Минске проходит заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, - Олифер(16)
ТКГ констатирует, что благодаря "хлебному перемирию" количество обстрелов на Донбассе снизилось, - пресс-секретарь Кучмы Олифер(32)
Минские переговоры: кого в конечном итоге уговаривают? Кто уступает и чем?(3)
Заседание Контактной группы по Донбассу началось в Минске, - пресс-секретарь Кучмы Олифер(15)
ТКГ согласовала перемирие на Донбассе с 24 июня, - пресс-секретарь Кучмы Олифер(88)
Спросить бы у тех украинцев, которые гибнут каждый день...
Зачем цитировать эту Одарку - секретаря убийцы Гонгадзе?...
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Типа
"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей ОРДЛО, с учетом поддержки лидеров Нормандской четверки приняла решение о бессрочном прекращении огня украинской стороной, все проголосовали "за""
Всего два слова....А как меняется смысл, и подходит к тому, что происходит на передовой. Источник: https://censor.net.ua/n452816
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прекратить болтовню о каких-то "особых статусах" любой территории
Украины, об "особых выборах" под грохот выстрелов, "перемириях" под праздники и тому подобной
ерунде. Ситуацию следует воспринимать так, как она есть, а именно, страна
Украина подверглась нападению соседней ядерной державы. Идет война. Руководство Украины и
"великие" державы не называют вещи своими именами, а наивно и
небескорыстно надеются "уговорить" агрессора вести себя по
приличнее.
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на кой тоді збиратися? застовбили раз - ми прівєржєци і фсьо.
всім одразу розвиднілось би- і Крим, і Донбас, і Ротердам++, і Пенсільванія ++, і 2% теплових елстанцій для яких не вистачає антрациту ..........і .
скільки ж тут манкуртів живе, котрим ця ЗЕМЛЯ до дупи?!
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Уже в открытую и никого не стесняясь ведет переговоры с террористами. Если раньше всё валили на Германию и Францию, то сейчас на кого? На Кучму? Да ему пофиг, ему лишь-бы при кормушке удержаться.
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