 Киев усиливает экономическую и транспортную блокаду Донбасса, - Грызлов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Киев усиливает экономическую и транспортную блокаду Донбасса, что полностью противоречит минским соглашениям", - сказал Грызлов.
Также, по его словам, вызывает недоумение затягивание вопроса об освобождении удерживаемых лиц по принципу "всех на всех". "Контактная группа в основном сверила списки удерживаемых. Но проведению обмена препятствует отсутствие на Украине действующего закона об амнистии участников событий в Донбассе", - добавил Грызлов.
Ранее, первый вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона продолжает настаивать на освобождении не только всех незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев, но и освобождении всех политзаключенных Кремля, в т. ч. и крымских татар.
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эти кацапы торговали с гитлером по 1942 год включительно.. читал, что эшелоны с сырьем шли весь 1941 год, и то ли первую половину 1942.. то ли весь 1942 год.
х.з., правда или нет, но блокада терроризма и бандитизма должна быть...
опять же, и по м/н законам.. и даже по расейским))
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https://censor.net.ua/news/452808/rossiyiskie_proizvoditeli_ne_mogut_oboyitis_bez_ukrainskih_produktov_zamglavy_mert_mikolskaya_o_roste
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Переживает кацап грызлов за голодающих и замерзающих украинцев.. от оно чё))
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Переживает кацап грызлов за голодающих и замерзающих украинцев.. от оно чё))
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Нарешті навіщо ви знищуєте їх житло, у тих домах мешкають мирні громадяни.
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1. Знакомому БТР снёс бочину на машине. БТР выехал на встречку, черканул бок и уехал. Естественно, никто ничего не компенсировал. Путин, помоги!
2. Севастополь. Наблюдал, как во дворе многоэтажного дома кошка гоняла крысу. Не удивлён. Если мусор по 5 дней не вывозить, могут и лисы завестись!
3. Идёшь по району… Те, кто громче всех орал за расию, теперь громче всех стреляют мелочь на сигареты.
4. В августе в результате пожаров погибло рекордное количество крымчан за последние 10 лет - 7 человек. Причина гибели людей во всех семи случаях - курение в состоянии алкогольного опьянения. У нас после начала оккупации сплошные антирекорды https://ru.krymr.com/a/news/28692315.html
5. Оккупанты пожаловались, что в Коктебеле "водку продают ящиками на пляжах", в результате чего имеем нездоровую криминогенную обстановку. Хотят увеличить число полицайских нарядов и привлечь общественность http://fresh.org.ua/novosti/136129/v-koktebele-vodku-prodayut-yashchikami-na-plyashakh_2017-08-23
6. "Россияне предпочли заграницу Крыму и Краснодарскому краю". Россияне всегда предпочитают заграницу россии, а не только Крыму. Всё из-за бугра http://news.allcrimea.net/news/2017/8/23/rossiyane-predpochli-zagranitsu-krymu-i-krasnodarskomu-kraju-86771/
7. Феодосия. Очередные безграмотные "освободители" хотят понаехать из своего волгоградского зажопинска в некогда цветущий Крым: "В декОбре переезжаем к вам с мужем и с маленьким сынком на постояНое место жительства. Хотелось бы с кем нЕбудь познОкомиться". Ответы: "Двойка вам!", "Что там удивляться правописанию, если некоторые не в состоянии написать свою фамилию без ошибок", "Понаехали", "»декобре», «познокомиться» - с Вологды, что ли, переезжаете? Окаете так сильно", "Сейчас автор почитает все добрые комментарии и будет переезжать нерадостно", "Да, должно быть стыдно - быть безграмотным, но это если человек понимает. Таких же и друзей себе найдёт!", "Все тикают с этого города, а тут нате". После этого безграмотная ватница закрыла комментарии https://twitter.com/CrimeaUA1/status/900343253408591872 (скрин).
8. Стандартная ситуация: ватник + украинский паспорт + нацистский аусвайс + поездка к хунте за продуктами и вклейкой фото: "Какой паспорт лучше предъявить украинским пограничникам (загран российский или укр гражданский, но просроченный)?". Ответы: "Только украинский для рус и укр таможни. Российский даже не берите. Если найдут рос паспорт на укр таможне, будут неприятности", "Бери два паспорта, на русской покажешь русский, на укр - украинский. Неделю назад проходила границу по укр паспорту, и на русской границе были проблемы, задержали на 2 часа. Если ехать через Армянск, там не обыскивают, когда на Украину едешь, а вот на обратном пути смотрят, чтоб не везли запрещённые продукты. Ты смело можешь поехать на просроченном укр паспорте. Скажешь, что в паспортный стол едешь" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/900337818676887552 (скрин).
9. Правом безвизового режима с ЕС по биометрическим паспортам воспользовались уже 200 000 украинцев. Получено всего 57 отказов во въезде (0,0285%). Что-то ни одна ватная страшилка не сбылась и на ватофоруме тишина, и только слышен шелест новых украинских паспортов http://qha.com.ua/ru/obschestvo/na-segodnya-uje-200-tisyach-ukraintsev-vospolzovalis-bezvizom/177482/
10. Минфин США по контролю за иностранными активами включил в санкционный список по КНДР четырёх россиян и московскую фирму. А Обамка-то был не так уж и плох, не правда ли, россияне? http://graniru.org/Politics/World/US/m.263495.html
11. Как-то с празднованием дня трёхцветной тряпки у предателей вчера не задалось - совсем всё тихо и глухо прошло. Верней, практически ничего и не было - даже в соцсетях тишина. Зато на Набережной Терешковой в Евпатории можно увидеть флаг российских террористов "наваросии". Для полноты картины не хватает флага ИГИЛ https://twitter.com/CrimeaUA1/status/900346406325694464 (фото).
12. Вчера по центру Симферополя видел ровно 0 триколоров, кроме здания Совмина. К слову о "патриотизме" крыссиян. У них же день флага был.
13. Почти три десятка мужчин, женщин и детей пришли сегодня на набережную Севастополя в синей и жёлтой одеже, чтобы поздравить Украину с Днём Флага и наступающим Днём Независимости https://twitter.com/CrimeaUA1/status/900285187552137217 (фото). Севастопольцы отметили, что "собрались, чтобы показать, что в Крыму есть настоящие патриоты Украины и что нельзя материковым украинцам отказываться от Крыма. Подобное скопление сине-жёлтых цветов вызывало у окружающих неоднозначную реакцию в диапазоне от одобрительных улыбок до ненависти и панического страха" https://inforesist.org/s-ukrainoy-v-serdtse-sevastopoltsyi-pozdravili-ukraintsev-s-dnem-flaga/
14. З Днем Прапора! За наш прапор сидить Володимир Балух в Криму. Ось так прапор перетворився на бiльше нiж просто державний символ. Це символ спротиву https://twitter.com/crimeapanda/status/900275652946952192 (фото).
15. Осуждённый оккупантами на 4 года за украинский флаг Владимир Балух написал письмо украинцам, в котором поблагодарил всех за поддержку и выразил уверенность, что Украина победит и все мы встретимся. Прочтите https://ru.krymr.com/a/news/28691985.html
16. С Днём Флага, украинцы! Весной 2014 года за жёлто-синий флаг российские захватчики начали убивать… Все наши символы выжигают оккупантам и предателям глаза. Держу наш флаг дома, смотрю на него и никогда не забываю, кто я есть!
17. Сегодня на улицах Севастополя можно было встретить смелых людей с символикой Украины https://twitter.com/CrimeaUA1/status/900293740908224513 (фото).
18. Крымчане в соцсетях публикуют свои фото ко Дню украинского флага. Многие делают это анонимно https://twitter.com/krymrealii/status/900258546553679872 (фото).
P.S. Никто сейчас точно на знает, сколько граждан Украины были убиты за любовь к своей Родине, или сколько наших воинов отдали свои жизни, сражаясь под жёлто-синими знамёнами с российским захватчиком. Сегодня для нас, находящихся в оккупации, украинский флаг - это символ свободы и надежды… Свободы, которой нас лишили, и надежды, которой нас не лишат никогда! С праздником, Украина!
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Источник: https://censor.net.ua/n452814
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разрешите полюбопытствовать - и какому именно пункту упомянутых соглашений (для пересчета которых хватит и пальцев), противоречит усиление блокады???
Во кацапы дают! Безвизовый режим - противоречит минским соглашениям, ЗСТ с Канадой - противоречит, празднование Деня Независимости - противоречит, получение кредита в МВФ - противоречит, встпление в НАТО и ЕС - противоречит... И где они, ебультуи, вычитывают нах, то все в каких то 13-ти пунктах. Завтра бля, тем минским соглашениям уже будет противоречить наступления дня или ночи, лунные затмения, смена времён года и ваще тот факт, шо Земля вращается вокруг солнца.
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Киев ужесточает блокаду ..
А разве блокада не подразумевает 100% перекрытие поставок? Или блокада только на словах?
А где наши обосравшиеся блокираторы всякие там садовые.. семенченки и прочие горлопаны?
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