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 Политика Украины, За рубежом
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 Киев усиливает экономическую и транспортную блокаду Донбасса, - Грызлов

грызлов

Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию в Украине Борис Грызлов заявил, что Киев ужесточает блокаду в отношении Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

Также читайте: "Подарок" на День Независимости Украины: Россия готовит очередной "гумконвой" для Донбасса

"Киев усиливает экономическую и транспортную блокаду Донбасса, что полностью противоречит минским соглашениям", - сказал Грызлов.

Также, по его словам, вызывает недоумение затягивание вопроса об освобождении удерживаемых лиц по принципу "всех на всех". "Контактная группа в основном сверила списки удерживаемых. Но проведению обмена препятствует отсутствие на Украине действующего закона об амнистии участников событий в Донбассе", - добавил Грызлов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики требуют освобождения 63 преступников, не имеющих отношения к конфликту на Донбассе, - Геращенко о переговорах в Минске

Ранее, первый вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона продолжает настаивать на освобождении не только всех незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев, но и освобождении всех политзаключенных Кремля, в т. ч. и крымских татар.
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ток непонятно - ЧЕМ ГРЫЗЛОВ-ТО НЕДОВОЛЕН?))
эти кацапы торговали с гитлером по 1942 год включительно.. читал, что эшелоны с сырьем шли весь 1941 год, и то ли первую половину 1942.. то ли весь 1942 год.
х.з., правда или нет, но блокада терроризма и бандитизма должна быть...
опять же, и по м/н законам.. и даже по расейским))
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Кстати, насчёт торговли с Гитлером - торговал СССР, т.е., кацапы, хохлы и все остальные "братские" народы... Да и США не гнушались торговать с ним до определённого момента.
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Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию в Украине Борис Грызлов заявил, что Киев ужесточает блокаду в отношении Донбасса, - Донбасс большей частью не оккупирован, а блокада с ордло.
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грызлов, а накуя дамбассу подачки от фожиздов, если щедрая рассеюшка очередной говноконвой уже снарядила?
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грызлов жалуется что "хфашиздов блокируют".. не пускают высокотехнологичные товары из ордло в Украину... Не дают ордло "кормить всю Украину", ну и т.д..
Переживает кацап грызлов за голодающих и замерзающих украинцев.. от оно чё))
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Ну так, типа да... Не пущают в Украину, не дают нести рускомир в туда, назло хрен знает кому...
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какцапскому быдлу кусать хоцецса- аднака
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сначала дебилы их там накручивали на противоправные действия, а теперь "ноют" об амнистии.
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Грызлов смысл слова блокада понимает? У вас же не одна сотня км не контролируемой Киевом границы
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Грызлов бы хотел втолкнуть в Украину экологически испорченные земли с бандитско-ватным населением. Но забирать ордло мы можем только на своих условиях.
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грызлов жалуется что "хфашиздов блокируют".. не пускают "высокотехнологичные товары из ордло" в Украину... Не дают ордло "кормить всю Украину", ну и т.д..
Переживает кацап грызлов за голодающих и замерзающих украинцев.. от оно чё))
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Обойдёмся, пусть пока кормят соседнюю ростовскую область
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У мордви своє поняття блокади. Ленінград не був у блокаді.
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Ще одна паскуда пельку розкрила.Як ви вже осточортіли,кацапня клята!
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А хто в нас окупанти? А ну,Андруша,жвавенько відповідайте...
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Им там Красную площадь не надо подмести? Амнистию захотели, мрази! Амнистия террористам только в гробу будет.
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Какая в гробу амнистия ? Пусть сгниют и память о них тоже.
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вслушиваться в заявления наглой рожи, которая называя себя русским занимается тем, что прислуживает ордынскому улусу москве - себя не уважать, это безыдейное стадо кремлевского альфа-козла не умеет не лгать, оно целиком и полностью состоит из схоластов, лишенных единой и обоснованной системы ценностей способной предоставить не стыдные критерии для оценки ситуации. Не лгущий москаль невозможен, а тем более не лгущая кремлядь.
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грызлов та ты шо ...а шакаладный с авякяном аброськиным и голубаном ох как етой блокады не хотели...
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Что то я в Минских вообще такого не припомню?
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И чего это они блокируют территории, напичканные нашим кацапским оружием и нашими кацапскими ихтамнетами?
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Какая амнистия, дебил ? Амнистия только через суд. Кто попадает под неё согласно Закону об амнистии.... Процедуру знаешь, насекомое. Не хрен дурачка включать. Сначала контроль над границей. Потом всё остальное. А кого расстрелять, кого повесить, кого помиловать это сугубо внутренние суверенные дела Украины. И ты со своим грызлом вали нах, тварь
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Грізлі,чому ви мйже кожного тиждня вводите режим КТО на Кавказі? Чому вбиваєте противників режиму Хуйла? Вони просто не хочуть жити разом з кремлівською хунтою. А ви дієте каральними методами (Це я повторюю ваші мантри про право мешканців Донбабве)
Нарешті навіщо ви знищуєте їх житло, у тих домах мешкають мирні громадяни.
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Так выблядок направляй гумкомвои, спасай русскоязычных. Бабло заканчивается. Вот что санкции животворящие делают.
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Чого кацапи такі тупі, Блока́да - действия, направленные на изоляцию объекта путём пресечения всех его внешних связей., з педерацією кордон відкритий у новомалодебілоросії, яка блокада ?
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А как насчёт кормильцев всея Украины, урод ? Не сложилось ? А ?
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на крысме :
1. Знакомому БТР снёс бочину на машине. БТР выехал на встречку, черканул бок и уехал. Естественно, никто ничего не компенсировал. Путин, помоги!
2. Севастополь. Наблюдал, как во дворе многоэтажного дома кошка гоняла крысу. Не удивлён. Если мусор по 5 дней не вывозить, могут и лисы завестись!
3. Идёшь по району… Те, кто громче всех орал за расию, теперь громче всех стреляют мелочь на сигареты.
4. В августе в результате пожаров погибло рекордное количество крымчан за последние 10 лет - 7 человек. Причина гибели людей во всех семи случаях - курение в состоянии алкогольного опьянения. У нас после начала оккупации сплошные антирекорды https://ru.krymr.com/a/news/28692315.html
5. Оккупанты пожаловались, что в Коктебеле "водку продают ящиками на пляжах", в результате чего имеем нездоровую криминогенную обстановку. Хотят увеличить число полицайских нарядов и привлечь общественность http://fresh.org.ua/novosti/136129/v-koktebele-vodku-prodayut-yashchikami-na-plyashakh_2017-08-23
6. "Россияне предпочли заграницу Крыму и Краснодарскому краю". Россияне всегда предпочитают заграницу россии, а не только Крыму. Всё из-за бугра http://news.allcrimea.net/news/2017/8/23/rossiyane-predpochli-zagranitsu-krymu-i-krasnodarskomu-kraju-86771/
7. Феодосия. Очередные безграмотные "освободители" хотят понаехать из своего волгоградского зажопинска в некогда цветущий Крым: "В декОбре переезжаем к вам с мужем и с маленьким сынком на постояНое место жительства. Хотелось бы с кем нЕбудь познОкомиться". Ответы: "Двойка вам!", "Что там удивляться правописанию, если некоторые не в состоянии написать свою фамилию без ошибок", "Понаехали", "»декобре», «познокомиться» - с Вологды, что ли, переезжаете? Окаете так сильно", "Сейчас автор почитает все добрые комментарии и будет переезжать нерадостно", "Да, должно быть стыдно - быть безграмотным, но это если человек понимает. Таких же и друзей себе найдёт!", "Все тикают с этого города, а тут нате". После этого безграмотная ватница закрыла комментарии https://twitter.com/CrimeaUA1/status/900343253408591872 (скрин).
8. Стандартная ситуация: ватник + украинский паспорт + нацистский аусвайс + поездка к хунте за продуктами и вклейкой фото: "Какой паспорт лучше предъявить украинским пограничникам (загран российский или укр гражданский, но просроченный)?". Ответы: "Только украинский для рус и укр таможни. Российский даже не берите. Если найдут рос паспорт на укр таможне, будут неприятности", "Бери два паспорта, на русской покажешь русский, на укр - украинский. Неделю назад проходила границу по укр паспорту, и на русской границе были проблемы, задержали на 2 часа. Если ехать через Армянск, там не обыскивают, когда на Украину едешь, а вот на обратном пути смотрят, чтоб не везли запрещённые продукты. Ты смело можешь поехать на просроченном укр паспорте. Скажешь, что в паспортный стол едешь" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/900337818676887552 (скрин).
9. Правом безвизового режима с ЕС по биометрическим паспортам воспользовались уже 200 000 украинцев. Получено всего 57 отказов во въезде (0,0285%). Что-то ни одна ватная страшилка не сбылась и на ватофоруме тишина, и только слышен шелест новых украинских паспортов http://qha.com.ua/ru/obschestvo/na-segodnya-uje-200-tisyach-ukraintsev-vospolzovalis-bezvizom/177482/
10. Минфин США по контролю за иностранными активами включил в санкционный список по КНДР четырёх россиян и московскую фирму. А Обамка-то был не так уж и плох, не правда ли, россияне? http://graniru.org/Politics/World/US/m.263495.html
11. Как-то с празднованием дня трёхцветной тряпки у предателей вчера не задалось - совсем всё тихо и глухо прошло. Верней, практически ничего и не было - даже в соцсетях тишина. Зато на Набережной Терешковой в Евпатории можно увидеть флаг российских террористов "наваросии". Для полноты картины не хватает флага ИГИЛ https://twitter.com/CrimeaUA1/status/900346406325694464 (фото).
12. Вчера по центру Симферополя видел ровно 0 триколоров, кроме здания Совмина. К слову о "патриотизме" крыссиян. У них же день флага был.
13. Почти три десятка мужчин, женщин и детей пришли сегодня на набережную Севастополя в синей и жёлтой одеже, чтобы поздравить Украину с Днём Флага и наступающим Днём Независимости https://twitter.com/CrimeaUA1/status/900285187552137217 (фото). Севастопольцы отметили, что "собрались, чтобы показать, что в Крыму есть настоящие патриоты Украины и что нельзя материковым украинцам отказываться от Крыма. Подобное скопление сине-жёлтых цветов вызывало у окружающих неоднозначную реакцию в диапазоне от одобрительных улыбок до ненависти и панического страха" https://inforesist.org/s-ukrainoy-v-serdtse-sevastopoltsyi-pozdravili-ukraintsev-s-dnem-flaga/
14. З Днем Прапора! За наш прапор сидить Володимир Балух в Криму. Ось так прапор перетворився на бiльше нiж просто державний символ. Це символ спротиву https://twitter.com/crimeapanda/status/900275652946952192 (фото).
15. Осуждённый оккупантами на 4 года за украинский флаг Владимир Балух написал письмо украинцам, в котором поблагодарил всех за поддержку и выразил уверенность, что Украина победит и все мы встретимся. Прочтите https://ru.krymr.com/a/news/28691985.html
16. С Днём Флага, украинцы! Весной 2014 года за жёлто-синий флаг российские захватчики начали убивать… Все наши символы выжигают оккупантам и предателям глаза. Держу наш флаг дома, смотрю на него и никогда не забываю, кто я есть!
17. Сегодня на улицах Севастополя можно было встретить смелых людей с символикой Украины https://twitter.com/CrimeaUA1/status/900293740908224513 (фото).
18. Крымчане в соцсетях публикуют свои фото ко Дню украинского флага. Многие делают это анонимно https://twitter.com/krymrealii/status/900258546553679872 (фото).
P.S. Никто сейчас точно на знает, сколько граждан Украины были убиты за любовь к своей Родине, или сколько наших воинов отдали свои жизни, сражаясь под жёлто-синими знамёнами с российским захватчиком. Сегодня для нас, находящихся в оккупации, украинский флаг - это символ свободы и надежды… Свободы, которой нас лишили, и надежды, которой нас не лишат никогда! С праздником, Украина!

КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Это ж хорошо. Нахлебников из ЕС кормить Бамбасс не будет
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Не, ну я с Грызлова "охреневаю" - Прокопали ров на государственной границе с Украиной, на участках, неконтролируемых украинскими пограничниками, длиннее, чем Тарута с Яценюком вместе взятые, чтобы движения неконтролируемого из ДНР и ЛНР на территорию РФ не было, не пропускают автомобили с номерами ДНР, людей с паспортами ДНР, а "блокада" - со стороны Украины...
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Как говорил твой соотечесвенник Пашка Дремов: "Сосеш ты хер, Бориска"
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Грызлов догавкается,что Киев и весь поребрик заблокирует.
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Не везет русне с правителями. То алкаш то пациент, окруживший себя шестерками. И они еще говорят что это гражданская война в Украине. Дебилы, если так, то, какого черта не блокировать сепарную территорию? Или это то, же вопрос русни? Тогда вообще ничего не понятно - как они хотят забрать юг и восток Украины, если это украинский конфликт?
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Лугандонія обходиться Кремлю у 6 млрд. баксів щорічно. Посилення транспортної та економічної блокади означає, що ця сума не зменшиться. Як сказав Медвєдєв "Денег в бюджете нет".
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та газете Ру.Именно в рашасми,вся правда об Украине
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Киев усиливает экономическую и транспортную блокаду Донбасса, что полностью противоречит минским соглашениям", - сказал Грызлов.
Источник: https://censor.net.ua/n452814

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разрешите полюбопытствовать - и какому именно пункту упомянутых соглашений (для пересчета которых хватит и пальцев), противоречит усиление блокады???
Во кацапы дают! Безвизовый режим - противоречит минским соглашениям, ЗСТ с Канадой - противоречит, празднование Деня Независимости - противоречит, получение кредита в МВФ - противоречит, встпление в НАТО и ЕС - противоречит... И где они, ебультуи, вычитывают нах, то все в каких то 13-ти пунктах. Завтра бля, тем минским соглашениям уже будет противоречить наступления дня или ночи, лунные затмения, смена времён года и ваще тот факт, шо Земля вращается вокруг солнца.
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Тем более это не блокада, а контроль со стороны Украины. А со стороны россии тоже свой контроль. Кто доказал ему, что там вообще есть блокада?
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кацапу и доказывать ничего не нада. Если кацап шота придумал, то для него это уже и доказательство и состоявшийся факт. 47-ая хромосома рулит

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Странно, в каком пункте написано что хунта обязана кормить даунбас? И начном с пункта №0. Чтобы начать говорить о минских договоренностях нужно вернуть под контроль Украины Дебальцево и прилегающие раены до окупации которых и были подписаны минские договоренности. А тогда уже можно говорить о пункте №1 прекращение огня и вывод разейских воцск Запоребрик.
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А что думали вам падл.м караваи таскать будут??
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Что то я не пойму..
Киев ужесточает блокаду ..

А разве блокада не подразумевает 100% перекрытие поставок? Или блокада только на словах?
А где наши обосравшиеся блокираторы всякие там садовые.. семенченки и прочие горлопаны?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКиев усиливает экономическую и транспортную блокаду Донбасса, - Грызлов
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