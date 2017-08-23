 Российские наемники обстреляли из гранатометов наши позиции под Крымским, а из минометов под Новоалександровкой, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "В частности, на Луганском направлении боевики дважды открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по нашим опорным пунктам неподалеку Крымского. А около 13 часов противник выпустил 2 мины калибра 120 и 82 миллиметра в районе Новоалександровки.
На Донецком направлении враг бил с крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениям в районе Авдеевской промзоны.
Почти на все вооруженные провокации силы АТО отвечали прицельным огнем, поэтому огневое противостояние было недолгим".
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