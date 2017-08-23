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 Российские наемники обстреляли из гранатометов наши позиции под Крымским, а из минометов под Новоалександровкой, - штаб АТО

штаб ато

День Государственного флага Украины в районе проведения АТО прошел относительно спокойно. С полуночи зафиксировано 4 случая нарушения перемирия. В основном, эти обстрелы были неприцельными и носили провокационный характер.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "В частности, на Луганском направлении боевики дважды открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по нашим опорным пунктам неподалеку Крымского. А около 13 часов противник выпустил 2 мины калибра 120 и 82 миллиметра в районе Новоалександровки.

На Донецком направлении враг бил с крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениям в районе Авдеевской промзоны.

Почти на все вооруженные провокации силы АТО отвечали прицельным огнем, поэтому огневое противостояние было недолгим".

Также читайте: Враг 30 раз нарушил перемирие в зоне АТО, применяя 152- и 122-мм артиллерию, 120-мм минометы и гранатометы, - штаб
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники обстреляли из гранатометов наши позиции под Крымским, а из минометов под Новоалександровкой, - штаб АТО
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