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 Общество
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 Киев ждет летальное оружие от стран-партнеров, пока помощь предоставила только Литва, - Полторак

полторак

Украина на данный момент получила летальное оружие только от Литвы, но надеется на предоставление такого оружия и от других стран-партнеров.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина об этом заявил С.Полторак журналистам на выставке вооружений в центре Киева в среду.

"С первого дня российской агрессии… мы обратились ко всем странам мира с просьбой оказать нам помощь в виде летального оружия. Нам такую помощь предоставила пока только Литва. Мы продолжаем ждать и готовы к получению летального оружия. Но для этого нужно решение не наше, а стран-партнеров. Мы очень надеемся на такую поддержку", - сказал он.

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Штурмовые винтовки можно и самим купить было..
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а зачем тогда Полторак, Гройсман, Порошенко и прочая шоколадная министерская хует@, что бы только обворовывать народ?
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Литва безвозмедно передала Украине несколько десятков крупнокалиберных пулеметов и три вагона патронов разных калибров к "совковскому" стрелковому оружию. Вот это действительно братья!..
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Вы может не знаете, но нам не продают оружие в т.ч. военное стрелковое. Я не думаю, что есть необходимость в штурмовых винтовках. Модернизировать АК, ставить коллиматоры и т.д. и достаточно. Снайперские крупнокалиберные типа Барретов думаю нужны...
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Необходимости нет у власти детки которой в окопах сидеть не будут,а калаш на сегодняшний день оружие папуасов и сколько его не обвешивай против 308-го ремингтона 5.45 не катит,а так бы наши имели фору в 200-300 метров против лапотных..
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Ооо дааа.. Это крутая вундервафля. Видел ролик в ютюбе. Не помню как называется. Кажись модификация Хелфаера.
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Джавелин бьёт сверху, и контактным способом, т.е. сама ракета попадает в мишень. Эта же летит горизонтально, как видно и взрывается в воздухе над мишенью. Жаль, не запомнил название. Всё-таки склоняюсь к Хелфаеру..
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Повезло Литве, у такой маленькой страны такой БОЛЬШОЙ ПРЕЗИДЕНТ. А у нашей БОЛЬШОЙ страны такой себе "хиленький" президент.
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Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы (с)
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невозможно победить врага под руковдством холуев кремля
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порошенко,гройсман,новинский,медведчук,ахметов,кернес..еще надо примеры?
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Первые два тут никак не пляшут, свидетель Зрады.
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инфокурвота,сдохни! порохло и гройсман- недорезаные выродки
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Зато

Польша повышает расходы на оборону для защиты от "российской агрессии"
На модернизацию польской армии в ближайшие 15 лет будут выделены дополнительные 200 млрд злотых (55 млрд долларов). К 2032 году ежегодные расходы Польши на оборону почти удвоятся.

Подробнее:http://www.newsru.com/
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На хрена президенту мира летальное оружие? Он что собирается воевать? Альтернативы ж Минску нет!
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Как нахрена? А чем тогда защищать Кубань от кацапов будем?
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Крым верни сначала. К стати. Педро его собирается вернуть исключительно мирным путем. Так нахрена все таки этим пацифистам летальное оружие?
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Вернём, не боись и не только Крым. Уже всё к этому идёт.
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Та хрен её знает... Токи кукурузник спьяну подарил русне- надо бы и призадуматься...
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А кто вам сказал, что после того как фашистско-бендеровские карательные загоны зайдут в лугандон и Кубань - там останется вата?
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А выпросим мы чего нить летального... Ну и попутно, поторгуем с русней... А на выторгованное купим чего то летального... И плавательного... И ездительного. Нам же нужно летать и плавать и ездить. Чтобы выпросить чего нить лет... Ну, в общем, читай сначала.
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А я круче премьера Франции... У мя велик примерно $1500 коштуе!
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Улица перекрыта и пуста, на заднем плане сотрудники спецслужб особо не парятся с маскировкой
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Киев ждет летальное оружие от стран-партнеров, пока помощь предоставила только Литва, - вот и видно кто друг Украины. А Германия продолжает убеждать отдать Крым.
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И противится получения нами лет. оружия. Шлюхи продажные.
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Что бы она нам не поставила, но поставила, в отличии от пресмыкающихся...
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Зброєю вирішити це питання - не можливо!
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Заебали говноеды политики- опустили страну,теперь без посторонней помощи и шагу ступить не можем. Блеать,пару депутатов раскулачить-и можно джавелины без скидки прикупить.
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Що ти мукаєш тваринка, вас всіх прикопають в Україні, "Задержанный рассказал, что офицерский состав в основном был укомплектован выходцами из России, в составе артиллерийских расчетов даже корректировщиками огня были россияне, одетые в военную полевую форму ВС РФ с офицерскими знаками различия Источник: https://censor.net.ua/v452800"
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А и "не сюда тоже" это куда? На парашку, полагаю? Дык ведь, ни миллиметра не влезли, даже не пытались... Ты еще про остров Змеиный, косу Тузла проблей.
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Я уже давно обращаю внимание на странные совпадения: как только на Донбасс прибывает очередной "гумконвой" из России, количество "гуманитарных" обстрелов подконтрольных Украине территорий возрастает в разы. Как только Россия в очередной раз "обделывается" в той или иной области, на международной арене, а Украина получает какие-нибудь преференции или поддержку, "вой" прокремлёвских шакалов в Интернете тоже возобновляется и усиливается многократно... "Бабло" отрабатывают... Тем более, между ними конкуренция возрастать начинает - "Димон" сказал: "Денег нет, но вы держитесь... "Лайф Ньюс" уже "посёл...". Кто следующий? Ведь "п....ть - не мешки ворочать...", как гласит старинная армейская поговорка. Никому не охота сменить "хлебное место "тролля" на реальную работу за компьютером. Тут - чем больше и заковыристее врёшь, тем больше платят, а там за враньё и голову открутить могут...
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Під час Дебальцево Полторак втікав від емісарів НАТО з відмовкою: "Не відволікайте нас, в нас АТО". Тоді вони так і поїхали до себе в Брюсель з питанням на обличчі. А тут така раптова переміна. Два з половиною роки вистачило нашому міністру збройних сил, щоб зрозуміти про важливість підтримки заходу. Дуже спритний наш міністр. Дуже...
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Оружие надо покупать самим, на подачки много не навоюешь.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКиев ждет летальное оружие от стран-партнеров, пока помощь предоставила только Литва, - Полторак
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