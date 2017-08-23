 Киев ждет летальное оружие от стран-партнеров, пока помощь предоставила только Литва, - Полторак

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина об этом заявил С.Полторак журналистам на выставке вооружений в центре Киева в среду.
"С первого дня российской агрессии… мы обратились ко всем странам мира с просьбой оказать нам помощь в виде летального оружия. Нам такую помощь предоставила пока только Литва. Мы продолжаем ждать и готовы к получению летального оружия. Но для этого нужно решение не наше, а стран-партнеров. Мы очень надеемся на такую поддержку", - сказал он.
Смотрите также: Литва выступает за размещение американских противоракетных комплексов Patriot в Балтии на постоянной основе, - Грибаускайте. ФОТОрепортаж
4631 62
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Задержан информатор "ДНР", посещавший "близких" на подконтрольной территории. ВИДЕО(6)
"Формат минского процесса, даже под зонтом нормандского процесса, не может помочь закончить войну", - Кравчук(27)
ГПУ составила Жириновскому подозрение в финансировании терроризма(19)
Враг 30 раз нарушил перемирие в зоне АТО, применяя 152- и 122-мм артиллерию, 120-мм минометы и гранатометы, - штаб(8)
ЗСУ не порушили "Мінськ", зайнявши нові позиції поблизу Світлодарської – Полторак(0)
Первый шаг к восстановлению территориальной целостности Украины - продолжительное прекращение огня на Донбассе, - Волкер(136)
Полиция задержала пособника террористов "ДНР"(12)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Польша повышает расходы на оборону для защиты от "российской агрессии"
На модернизацию польской армии в ближайшие 15 лет будут выделены дополнительные 200 млрд злотых (55 млрд долларов). К 2032 году ежегодные расходы Польши на оборону почти удвоятся.
Подробнее:http://www.newsru.com/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить