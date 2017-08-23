 "Подарок" на День Независимости Украины: Россия готовит очередной "гумконвой" для Донбасса

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МЧС РФ, 24 августа автомобили покинут Донской спасательный центр МЧС и отправятся в Донецкую и Луганскую области Украины.
"Колонна доставит жителям Донбасса около 750 тонн гуманитарной помощи. В составе груза - детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество, учебная литература для подготовки к новому учебному году", - информирует ведомство.
"Колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов", - добавили в МЧС РФ.
Напомним, предыдущая колонна с так называемой гуманитарной помощью МЧС России была отправлена на оккупированный Донбасс в конце июля.
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Вочевидь - не бажає Україна , хоча б якось , цьому завадити ?
П.С - "Российские производители не могут обойтись без украинских продуктов", - замглавы МЭРТ Микольская о росте торговли с РФ
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Боль старикам ничего не перепало.
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ещё снарягу им подгоняют, чтобы они в подготовку играли, когда те на ком надо тренироваться внаглую прут сюда
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