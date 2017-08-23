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 Политика Украины
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 "Подарок" на День Независимости Украины: Россия готовит очередной "гумконвой" для Донбасса

гумконвой

МЧС России завершило формирование 68-й "гуманитарной колонны" для оккупированного Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МЧС РФ, 24 августа автомобили покинут Донской спасательный центр МЧС и отправятся в Донецкую и Луганскую области Украины.

"Колонна доставит жителям Донбасса около 750 тонн гуманитарной помощи. В составе груза - детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество, учебная литература для подготовки к новому учебному году", - информирует ведомство.

"Колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов", - добавили в МЧС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь хочет поставлять гуманитарную помощь на Донбасс без посредников, - Лукашенко

Напомним, предыдущая колонна с так называемой гуманитарной помощью МЧС России была отправлена на оккупированный Донбасс в конце июля.
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- який , як завжди СПОКІЙНО привезе сєпарам боєприпаси , якими вони будуть вбивати наших хлопців ...
Вочевидь - не бажає Україна , хоча б якось , цьому завадити ?
П.С - "Российские производители не могут обойтись без украинских продуктов", - замглавы МЭРТ Микольская о росте торговли с РФ
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Сейчас все эти гуманитарные нищтяки в наши окопы полетят..
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Ну так Назаренковские подручные "осматривают" грузы на паРашкинской стороне. Опасаться нечего.
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А полицейские на заднем плане просто так стоят?
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Я так понимаю, что пару сторожевых кораблей не попали в объектив камеры на снимке ниже.....
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Это все показуха для лохтората, будь то он русский или французкий.
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А послать встретить подарок два штурмовика Су-25 религия не позволяет? Шо за народ эти правители?
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Алчевск. Февраль 2015г. Народ получил первую гумпомощь из РФ. Так выглядит паёк на двух восьмидесятилетних людей. Консервы просрочены. То не сахар. В пакете тоже сахара нет. Маргарин разогревается как битум.
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В апреле 2015г. помогли парализованной учительнице. И вищенка на тортик. Посрединке символ советского питания.
Боль старикам ничего не перепало.
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Бог создал три зла: )(уйла, чорта, и кацапа - казла !!!!!!!
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Неужели для 68-ми рашистских говноконвоев так и не нашлось взрывных "некачественных консервов" за три года??? Рашистские твари столько лет внаглую нарушают нашу границу, везя смертельный груз для убийств нашего лучшего генофонда, а наши "великие" военачальники только скулят об очередной заброске... Поразводили кучу контор, а "организовать" гибридный ответ ни хрена не могут. Или не хотят. Неизвестно, что хуже. Это же может быть совершено случайное самовозгорание части говноколонны, улет за поребрик, несправление с управлением, сон в летнюю ночь или иное неожиданное ДТП...) Вот уж поистине, как по старой народной мудрости про баранов и львов - бараны по-прежнему руководят львами.
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Хуйло козломордым даунбаситам привезет десятки фур боярышника и стекломоя а так же пластырь, чтобы заклеивали пердаки и заливали зенки до отключки и не смотрели как хунта празднует уже 4-й год независимости после того как даунецкие шахтеры в очередной раз взяли Киев....
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науй нам силы ссо? там наверное уже "учебников" 10 тонн боеприпасов на комбайнёра.
ещё снарягу им подгоняют, чтобы они в подготовку играли, когда те на ком надо тренироваться внаглую прут сюда
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РНБО и СБУ костьми лягут,но конвой с боеприпасами не пустят.Глядишь и обстрелы закончатся.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Подарок" на День Независимости Украины: Россия готовит очередной "гумконвой" для Донбасса
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