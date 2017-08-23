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Все про:День независимости (729) поздравление (650) США (13281) Трамп (1353)

 Трамп поздравил Украину с Днем Независимости: "США продолжат прилагать усилия для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины"

трамп

Президент Украины Петр Порошенко получил поздравления от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по случаю 26-й годовщины независимости Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"Со дня провозглашения Украиной независимости 24 августа 1991 года и особенно после революции Достоинства Соединенные Штаты всегда поддерживали ее стремление стать действительно европейской страной", - цитирует поздравление президента США пресс-служба главы Украинского государства в среду.

Трамп отдельно подчеркнул, что "Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать стремление Украины, а также прилагать усилия вместе с Вами, европейскими и другими единомышленниками для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".

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Президент США передал украинцам поздравления и пожелания, подчеркнув, что День Независимости - особенный момент для празднования и оценки достигнутых результатов, несмотря на существующие вызовы.
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Давай, рыжий. Выбрал тебя царь Вова на свою голову..
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Ему некогда, он сейчас пузо где-нибудь в Италии греет.
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грузини на останніх виборах послали його і він лишився за кордоном чекати , коли грузини зрозуміють, яке то щастя, щоб він був їх президентом))))...а поки що можна перевірити: чи не дурніші українці за грузинів
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Прилагай побольше летального оружия и дави на Хуйла!
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должно быть теперь в мире цены на вазелин на биржах сильно вырастут, москали снова на своем привычном месте и в той же роли, которая так сильно монаха Филофея расстраивала
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дать бы еще аерике в глаз
снова очередная победа хуйла и прогрышишь задравого смысла
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вот и молодец доник,
есть надежда, что из тебя Конгресс и Палата человека сделают.
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Очередное расстройство для троллей. Они всё ждут повестку в ФБР, которую им Михо пообещал.
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угу, а гореть будет ростов или воронеж если его сцарь-батюшка путен хуйло не засыпет бомбами в ответ на пендосские санкции.
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для совсем тупых поясняю: прикалываюсь над теми кто здесь бился в истериках по поводу Трампа
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В настоящее время Америка - гарант независимости Украины от российской агрессии

Это есть свершившийся исторический факт!
А с потерей Украины наступит развал последней путинской недоимперии...
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У Трампа принято поздравлять за сутки до праздника?
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Понятно, что завтра. Это же не Новый год (когда, с "наступающим"), а что-типа дня рождения.
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Между Вашингтоном и Киевом 7 часов разницы во времени. Чтобы поздравить скажем утром в 9 часов 24 августа в Вашингтоне будет 2 часа ночи. Предлагаете Трампу ночь не спать чтоб Порошенко поздравить?
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Администрация Трампа могла бы и в 12 ночи прислать поздравление, когда тут будет уже 7 утра, а не слать его сегодня утром. Вы, надеюсь, не думаете, что Трамп звонил лично?
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Разве администрация президента США работает в 12 часов ночи? Или это должен был ночной сторож "Белого дома" отослать? А в 7 часов утра разве уже работают сотрудники в АП Украины?
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есть же посольство и посол. завтра поздравят с утра.
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Ла-ла-ла, бла-бла-бла... Джавелины хде?!
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Где-где, в магазине "Рошен" на бороде !
Будет президент без бизнеса в Московии - будут и джавелины.
Конфликт интересов.
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Трампушка дорогой, чтоб развалить рашистов, нужно Американские визы кацапам выдавать в Киеве. Это будет действовать гораздо эфектнее чем жевелины. Потому что весь бомонд рашистов не вездной в Украину.
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Ну, не весь, во первых, а во вторых - накуй сюда кацорылые будут свои пятаки свиномордые совать? Между Украиной и Мордором должен быть вечный железный занавес, потому как многовековая история показала, что это самая большая зараза на планете Земля.
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Стив Бэннон: "Нынешнее президентство Трампа завершается"
Формально Трамп все еще президент. Но только формально.

Отношения США (и союзников) с россией, Ираном, Северной Кореей сейчас крайне обострились вследствие естественного развития событий. Америка вынуждена реагировать на реальную опасность. Дело дошло до бескомпромиссной борьбы. Конца ей пока не видно. Президент США, он же Верховный Главнокомандующий, должен отдавать в рамках этой борьбы жесткие приказы каждый день. А Трамп такие приказы отдавать не хочет или не может - не имеет значения.
Конгрессу приходится действовать - фактически отдавать приказы - через голову Трампа. В результате дела идут кое-как.
Великолепным примером являются поставки летального оружия Украине. Насколько я понимаю, Трамп (и его московские друзья) решительно против таких поставок. Но они уже начались.
После поставок партии снайперских винтовок калибра 12,7 мм "Барретт" ВСУ (Вооруженным Силам Украины) и Нацгвардии Украины США осуществили новую поставку - ручные гранатометы PSRL-1. В апреле 2017 года Нацгвардия купила 100 таких гранатометов у американской компании AirTronic USA. Гранатометы уже поступили на вооружение ряда подразделений. Это оружие отвечает заявленным характеристикам. На 500 метров обеспечивается идеальная точность, подготовленный стрелок поражает цели на 800 метров.
Но главное, конечно, отнюдь не символическая поставка 100 гранатометов. Главное, что вслед за "Барретами" Украине удалось получить еще одну партию летального оружия из США.
Вот уже два с половиной года обсуждается поставка в Украину противотанковых ракет Джавелин. Последние полгода, и особенно в июне-августе, Конгресс пропихивает эти поставки, а Белый дом их тормозит. Получается ни тпру, ни ну (бег на месте).
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп поздравил Украину с Днем Независимости: "США продолжат прилагать усилия для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины"
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