 Трамп поздравил Украину с Днем Независимости: "США продолжат прилагать усилия для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
"Со дня провозглашения Украиной независимости 24 августа 1991 года и особенно после революции Достоинства Соединенные Штаты всегда поддерживали ее стремление стать действительно европейской страной", - цитирует поздравление президента США пресс-служба главы Украинского государства в среду.
Трамп отдельно подчеркнул, что "Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать стремление Украины, а также прилагать усилия вместе с Вами, европейскими и другими единомышленниками для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".
Президент США передал украинцам поздравления и пожелания, подчеркнув, что День Независимости - особенный момент для празднования и оценки достигнутых результатов, несмотря на существующие вызовы.
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https://www.youtube.com/watch?v=-6DnTJBsSyo
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снова очередная победа хуйла и прогрышишь задравого смысла
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есть надежда, что из тебя Конгресс и Палата человека сделают.
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путенхуйло не засыпет бомбами в ответ на пендосские санкции.
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Это есть свершившийся исторический факт!
А с потерей Украины наступит развал последней путинской недоимперии...
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Будет президент без бизнеса в Московии - будут и джавелины.
Конфликт интересов.
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Формально Трамп все еще президент. Но только формально.
Отношения США (и союзников) с россией, Ираном, Северной Кореей сейчас крайне обострились вследствие естественного развития событий. Америка вынуждена реагировать на реальную опасность. Дело дошло до бескомпромиссной борьбы. Конца ей пока не видно. Президент США, он же Верховный Главнокомандующий, должен отдавать в рамках этой борьбы жесткие приказы каждый день. А Трамп такие приказы отдавать не хочет или не может - не имеет значения.
Конгрессу приходится действовать - фактически отдавать приказы - через голову Трампа. В результате дела идут кое-как.
Великолепным примером являются поставки летального оружия Украине. Насколько я понимаю, Трамп (и его московские друзья) решительно против таких поставок. Но они уже начались.
После поставок партии снайперских винтовок калибра 12,7 мм "Барретт" ВСУ (Вооруженным Силам Украины) и Нацгвардии Украины США осуществили новую поставку - ручные гранатометы PSRL-1. В апреле 2017 года Нацгвардия купила 100 таких гранатометов у американской компании AirTronic USA. Гранатометы уже поступили на вооружение ряда подразделений. Это оружие отвечает заявленным характеристикам. На 500 метров обеспечивается идеальная точность, подготовленный стрелок поражает цели на 800 метров.
Но главное, конечно, отнюдь не символическая поставка 100 гранатометов. Главное, что вслед за "Барретами" Украине удалось получить еще одну партию летального оружия из США.
Вот уже два с половиной года обсуждается поставка в Украину противотанковых ракет Джавелин. Последние полгода, и особенно в июне-августе, Конгресс пропихивает эти поставки, а Белый дом их тормозит. Получается ни тпру, ни ну (бег на месте).
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