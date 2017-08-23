 США продолжат прилагать усилия для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, - поздравление Трампа с Днем Независимости

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
"Со дня провозглашения Украиной независимости 24 августа 1991 года и особенно после революции Достоинства Соединенные Штаты всегда поддерживали ее стремление стать действительно европейской страной", - цитирует поздравление президента США пресс-служба главы Украинского государства в среду.
Трамп отдельно подчеркнул, что "Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать стремление Украины, а также прилагать усилия вместе с Вами, европейскими и другими единомышленниками для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".
Президент США передал украинцам поздравления и пожелания, подчеркнув, что День Независимости - особенный момент для празднования и оценки достигнутых результатов, несмотря на существующие вызовы.
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https://www.youtube.com/watch?v=-6DnTJBsSyo
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снова очередная победа хуйла и прогрышишь задравого смысла
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есть надежда, что из тебя Конгресс и Палата человека сделают.
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путенхуйло не засыпет бомбами в ответ на пендосские санкции.
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Это есть свершившийся исторический факт!
А с потерей Украины наступит развал последней путинской недоимперии...
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