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Все про:День независимости (729) поздравление (650) США (13279) Трамп (1352)

 США продолжат прилагать усилия для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, - поздравление Трампа с Днем Независимости

порошенко трамп

Президент Украины Петр Порошенко получил поздравления от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по случаю 26-й годовщины независимости Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"Со дня провозглашения Украиной независимости 24 августа 1991 года и особенно после революции Достоинства Соединенные Штаты всегда поддерживали ее стремление стать действительно европейской страной", - цитирует поздравление президента США пресс-служба главы Украинского государства в среду.

Трамп отдельно подчеркнул, что "Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать стремление Украины, а также прилагать усилия вместе с Вами, европейскими и другими единомышленниками для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".

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Президент США передал украинцам поздравления и пожелания, подчеркнув, что День Независимости - особенный момент для празднования и оценки достигнутых результатов, несмотря на существующие вызовы.
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Давай, рыжий. Выбрал тебя царь Вова на свою голову..
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Ему некогда, он сейчас пузо где-нибудь в Италии греет.
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грузини на останніх виборах послали його і він лишився за кордоном чекати , коли грузини зрозуміють, яке то щастя, щоб він був їх президентом))))...а поки що можна перевірити: чи не дурніші українці за грузинів
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Прилагай побольше летального оружия и дави на Хуйла!
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должно быть теперь в мире цены на вазелин на биржах сильно вырастут, москали снова на своем привычном месте и в той же роли, которая так сильно монаха Филофея расстраивала
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дать бы еще аерике в глаз
снова очередная победа хуйла и прогрышишь задравого смысла
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вот и молодец доник,
есть надежда, что из тебя Конгресс и Палата человека сделают.
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Очередное расстройство для троллей. Они всё ждут повестку в ФБР, которую им Михо пообещал.
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угу, а гореть будет ростов или воронеж если его сцарь-батюшка путен хуйло не засыпет бомбами в ответ на пендосские санкции.
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для совсем тупых поясняю: прикалываюсь над теми кто здесь бился в истериках по поводу Трампа
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В настоящее время Америка - гарант независимости Украины от российской агрессии

Это есть свершившийся исторический факт!
А с потерей Украины наступит развал последней путинской недоимперии...
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У Трампа принято поздравлять за сутки до праздника?
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Понятно, что завтра. Это же не Новый год (когда, с "наступающим"), а что-типа дня рождения.
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Между Вашингтоном и Киевом 7 часов разницы во времени. Чтобы поздравить скажем утром в 9 часов 24 августа в Вашингтоне будет 2 часа ночи. Предлагаете Трампу ночь не спать чтоб Порошенко поздравить?
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Администрация Трампа могла бы и в 12 ночи прислать поздравление, когда тут будет уже 7 утра, а не слать его сегодня утром. Вы, надеюсь, не думаете, что Трамп звонил лично?
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Разве администрация президента США работает в 12 часов ночи? Или это должен был ночной сторож "Белого дома" отослать? А в 7 часов утра разве уже работают сотрудники в АП Украины?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША продолжат прилагать усилия для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, - поздравление Трампа с Днем Независимости
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