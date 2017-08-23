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 Политика Украины, Экономика
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Все про:импорт (418) Россия (71967) экспорт (540) Микольская (47)

 "Российские производители не могут обойтись без украинских продуктов", - замглавы МЭРТ Микольская о росте торговли с РФ

экспорт

Украинские компании продолжают поставлять продукцию в Россию, потому что на нее существует спрос.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель министра экономического развития и торговли Наталия Микольская в интервью "Интерфакс-Украина".

"Когда искусственно обрубают торговые отношения между странами, компаниям необходимо некоторое время, чтобы переориентироваться на поставки из других стран. Российские импортеры сначала попробовали, возможно ли покупать аналоги украинской продукции в других странах. Оказалось, что украинская продукция даже после уплаты ввозной пошлины остается более выгодной. Статистика роста украинского экспорта подтверждает, что российские производители не могут обойтись без украинских продуктов, которые являются частью их производственного процесса или продукцией потребления", - сказала она.

"Значительная часть украинских компаний после закрытия российского рынка переориентировалась на другие направления. Но это исторический рынок. Недавно я общалась с представителями одной украинской компании, которая поставляет сложную машиностроительную технику на разные континенты. Раньше она ее поставляла и в Россию, потом на год поставки туда остановились. Но российские покупатели обратились с просьбой возобновить поставки, так как это для них наиболее выгодный вариант. Компания приняла решение вернуться на российский рынок ввиду спроса, хотя за год успела найти и другие рынки", - рассказала чиновник.

"Импорт из России вырос в основном за счет поставок минеральных продуктов, продукции химической промышленности - в частности, удобрений, сырья, из которого мы изготавливаем уже готовую продукцию. Есть рост по промышленным товарам, продукции машиностроения", - информирует Микольская.

Читайте также: "Экспорт является гарантией независимости Украины", - замглавы Минэкономразвития Микольская

Напомним, за 6 месяцев 2017 года экспорт товаров в РФ увеличился на 26,4%, а импорт из России - на 41,5%.
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Резюме: одним - воевать, другим барыжить.
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ТОРГОВЛЯ С ВРАГОМ, АГРЕССОРОМ И ОККУПАНТОМ - ИЗМЕНА и ПРЕДАТЕЛЬСТВО!
Надеюсь, рано или поздно ВСЕХ предателей повесят (как и должно с ними поступать)!!!
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Кто то мне напомнит? Сталин после 3 лет войны что в Германию поставлял?
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Так це що "зрада" чи "перамога" - зростання торгового обороту із "країною-агресором" ?!
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гарант, а нельзя ли так сделать чтобы не иметь с убийцами наших деткй вообще никаких дел? не по продуктам ни по энергоносителям вообще ни по чему!!!! я прав земляки?
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женщина, иногда, действительно, лучше молчать, чем говорить...
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Микольская сказала, что она с удовольствием расчленит и свою маму и своих внуков, лишь бы сумма в чеке совпала с её желанием
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Российские производители не могут обойтись без украинских продуктов", - замглавы МЭРТ Микольская о росте торговли с РФ
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