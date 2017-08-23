 "Метинвест" инвестирует $85,5 млн в реконструкцию листопрокатного стана ММК им. Ильича

Как сообщается в пресс-релизе холдинга, общие инвестиции "Метинвеста" в проект составят $85,5 млн, передает Интерфакс Украина.
При этом уточняется, что проект предусматривает установку нового оборудования, которое увеличит производительность стана, существенно улучшит качество поверхности проката и значительно снизит отходы производства при прокатке слябов. Кроме того, комбинат расширит линейку рулонного проката востребованными для дальнейшей переработки позициями.
Будет также модернизирована автоматизированная система управления технологическим процессом и ключевые узлы чистовых клетей. Установка новой реверсивной клети позволит повысить максимальный вес рулонов до 27 тонн, а в перспективе - до 32 тонн.
Основное технологическое оборудование на ММК им. Ильича поставит "Метинвест Инжиниринг". Помимо разработки базового и детального инжиниринга, австрийские специалисты также поставят часть оборудования и будут сопровождать проект.
Поставки оборудования планируется начать осенью текущего года, а строительные работы - в конце 2018 года. Ввод модернизированного стана в эксплуатацию ожидается до 2020 года.
Как отметил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков, мировой металлургический рынок меняется, в соответствии с этим меняется стратегия группы. "Наша стратегия предусматривает развитие продуктов плоского проката - в том числе рулонов всех переделов. После реконструкции мощностей на ММК им. Ильича мы сможем удерживать конкуренцию в сегменте продукции с высокой добавленной стоимостью - благодаря повышению эффективности производства, сокращению времени на переработку продукции, сохранности при транспортировке и удобству логистики", - пояснил топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба.
В свою очередь гендиректор ММК им. Ильича Юрий Зинченко подчеркнул, что предприятие имеет успешный опыт реализации масштабных проектов с австрийскими партнерами.
"С конца прошлого года вместе с Primetals строим одну из самых современных машин непрерывного литья заготовки в Европе. Этот проект напрямую связан с реконструкцией наших прокатных мощностей. Перекатка слябов премиум-сегмента на модернизированном стане "1700" позволит увеличить присутствие украинской продукции на внешних рынках. Поэтому важно, что наш прокат с маркировкой Made in Ukraine будет отвечать лучшим мировым стандартам качества", - добавил руководитель комбината.
Вице-президент Primetals Technologies Austria GmbH Роберт Райзетбауер отметил, что его компания производит оборудование, которое охватывает весь технологический цикл - от обработки сырья и до производства готовой продукции.
"У нас долгая история сотрудничества. Даже в сложные времена, когда не было крупных проектов, мы совместно с "Метинвестом" развивали в Мариуполе технологии, работали над инжинирингом, и сотрудничали для решения сложных технических вопросов", - констатировал вице-президент австрийской компании.
В то же время чрезвычайный и полномочный посол Австрии в Украине Гермине Поппеллер указал на важность события для развития сотрудничества между Австрией и Украиной: "Это очень важный знак для дальнейшего восстановления Украины в этот не самый легкий период. И это очень важный знак для Мариуполя, учитывая его близость к линии разграничения. Инвестиции в этот город позволяют обеспечить стабильность".
Как сообщалось, ранее ММК им. Ильича заключил контракт с Новокраматорским машиностроительным заводом (НКМЗ) на поставку комплекса оборудования для смотки горячекатаного полосового проката общей стоимостью 80 млн грн. Новое оборудование будет установлено в ходе реконструкции ЛПЦ-1700 и позволит уже в конце 2017 года получать более тяжелые рулоны, а дальнейшую их обработку производить в горизонтальном положении, что снизит риск повреждения продукции при транспортировке.
С 2016 года ММК им. Ильича совместно с Primetals Technologies Austria GmbH ведет строительство двухручьевой машины непрерывного литья заготовок. Общая сумма инвестиций в проект превышает $150 млн. Новая МНЛЗ позволит предприятию производить 2,5 млн тонн в год литых слябов премиум-сегмента для их дальнейшей прокатки на стане "1700".
ММК им. Ильича входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
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