 Украинцы, которые едут на заработки в РФ, могут быть использованы для постановок российских спецслужб, - Грицак

Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Эта информация имеет чрезвычайную важность, как мы считаем, поскольку она касается не только Украины, но и могла иметь катастрофические последствия для европейской безопасности", - сказал глава СБУ в среду на встрече с журналистами в Киеве.
Он обратил внимание, что в упомянутом недавнем случае российские спецслужбы фактически готовили провокацию. "Скорее всего, это наше допущение… Должен был быть обязательно какой-то большой теракт или диверсия со значительными жертвами, а во всех последующих местах могли быть найдены взрывчатка или "закладки", химические вещества которые должны были бы быть аналогичными тем, которые могли найти на дне рюкзаков (у украинцев - Ред.)", - рассказал глава СБУ.
В.Грицак рассказал, что украинцы, которых пыталась использовать ФСБ, должны были быть обвинены не только в терактах: в одной из инструкций "речь идет об уничтожении человека якобы на заказ прокурора Самарской области".
Глава СБУ подчеркнул, что спецслужбы РФ как минимум две группы направили в Россию для "отработки спектакля в возможной подготовкой украинскими гражданами - "АТОшниками" диверсий и терактов на территории Российской Федерации".
"Мы не убеждены, что мы взяли всех членов группы. Мы задержали человека, зовут его Игорь, и он подтвердил, что играл роль куратора группы, которая выезжала в Россию", - сказал В.Грицак.
"Мы вытащили на свет тот факт, что российские спецслужбы готовили ужасные провокации, ужасные вещи с человеческими жертвами на своей территории, чтобы потом это использовать как старт для атаки на Украину… Я не хочу фантазировать, какие вещи могли случиться уже сегодня, накануне или во время празднования Дня Независимости Украины, если бы нам не удалось быстро отреагировать и расследовать это дело", - отметил он.
По приблизительным данным, рассказал В.Грицак, около 2 млн украинцев находится на территории РФ как люди, выехавшие на заработки.
"Мы проводим контрразведывательную работу после их возвращения, проводим так называемые контрразведывательные опросы, и мы впечатлены количеством, так называемых, вербовочных подходов к простым украинцам: не обязательно это должны быть квалифицированные работники… мы впечатлены количеством вербовочных подходов и задачами, которые ставит перед ними РФ", - добавил В.Грицак.
Он обратился к украинцам: "Россия ведет активное агентурное проникновение в Украину. Я обращаюсь к украинцам… прошу: пожалуйста, это неправильно сейчас ехать на заработки в Россию. Я пойму нашего гражданина, который поедет на заработки в Польшу, страны Балтии, Европу, но не в Россию…"
По его словам, люди, которые едут на заработки в РФ, могут быть "явно или вслепую использованы для постановок российских спецслужб".
"Я даю слово, что тут (в истории с украинцами, которых российские спецслужбы вслепую пытались использовать для совершения терактов на территории РФ с целью дальнейшей дискредитации Украины - Ред.) нет ничего нашего чего-то придуманного. Мы не придумывали этот сценарий, но мы шокированы этим всем, какую границу уже перешла спецслужба РФ", - подытожил В.Грицак.
Как сообщалось, 17 августа глава СБУ на брифинге сообщил, что ФСБ России "втемную" использует граждан Украины - участников АТО в своих операциях. В.Грицак отметил, что руководители этого центра получили задание от ФСБ подобрать из числа бывших воинов АТО - граждан Украины кандидатов для якобы заработков в России. И в качестве посредников привлекли двух граждан Украины.
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