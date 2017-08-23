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 Политика Украины
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Все про:декларация (1015) проверка (512) электронное декларирование (582) НАПК (501)

 Замначальника Главного следственного управления Нацполиции Бут не указал в декларации дорогостоящую собаку, - НАПК

напк

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) утвердило результаты проверки электронной декларации за 2015 год заместителя начальника Главного следственного управления Национальной полиции Дмитрия Бута.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НАПК, установлено, что Бут при подаче декларации нарушил требования ч. 1 ст. 46 закона "О предотвращении коррупции". В частности, в раздел 5 декларации он не внес сведения о собаке, стоимость которой превышает установленный порог декларирования - 100 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года (1218 грн).

Также в декларации не отражена стоимость объектов недвижимости - 2 квартир и 2 гаражей, принадлежащих члену его семьи. Как объяснил Бут, информации о стоимости этих объектов нет в связи с их отчуждением и прекращением у члена семьи права собственности на них в 2016 году.

По решению НАПК, чиновнику будет предоставлена ​​возможность подать декларацию за 2015 год с достоверными сведениями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепы БПП Урбанский, Белоцерковец и Голубов задекларировали биткойны на миллионы гривен. ФОТО

Напомним, что основанием для наступления уголовной ответственности согласно статье 368-2 Уголовного кодекса Украины является приобретение с 26 апреля 2015 года лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере, законность приобретения которых не подтверждена доказательствами, а также передача им таких активов другому лицу.
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Ну, собака, это такое... Но собачью будку, надеюсь, указал - не может у чинуши такого ранга не быть собачьей будки...
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У него две будки для мокшанских свинособак...
(в смысле для рабов)
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Может им там пора доктора ввести в состав НАПК?
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дурында, почитай, что он НЕ задекларировал! Минимум 121800! Максимум не говорят. Иди лизни сраку той собаке, ты такого даже с сраки пэти не лизала!
Научись читать СТАТЬИ, в конце концов!)))))))))))))))))))))))))
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Т.е. собачка стоит более 121800 грн?
Так, где тут защитнички потужного рэформатора?
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только мокшанские свинособаки
- могут заявлять, что они столько стоят...

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первый состав НАПК - как в поговорке - первый блин комом
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Доначислить налогов на скрытое от налогообложения с коэффициентом К = 1000, всего делов, тогда каждая такая гнида обретет страх Божий.
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Взятка щенками - это "скрепный" способ коррупции!
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Хоть породу хоть назовите - за щенка которой
в Украине платят 4 800 долларов...

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Значит у пороха нарушений НЕТ. А "нарушение" которое отмазывается элементарно - шел, нашел дворняжечку, пожалел песика, отмыл, откормил - по виду - дорогая болонка. НАПК что ген. экспертизу проводить будет? Родословную составлять ? Иначе не оценишь.
А если нашел - надо сразу к оценщику и заплатить налог как за доходы? Такой бред...
Наезд имеет смысл только если на собачку есть регистрация и оф. документы.
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Собака друг человека , может ему всех друзей записать. Да ,допроверялись.
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Это точно собака? Может,ещё почитать декларацию по-трезвому?
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и что это за порода стоимостью около 5 т. зелени?
или это дворняга, проглотившая бриллиант, как в "Большом куше"?
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Собаки разные бывают. Пудель Буша дорогого стоил.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗамначальника Главного следственного управления Нацполиции Бут не указал в декларации дорогостоящую собаку, - НАПК
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