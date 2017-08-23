 Замначальника Главного следственного управления Нацполиции Бут не указал в декларации дорогостоящую собаку, - НАПК

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НАПК, установлено, что Бут при подаче декларации нарушил требования ч. 1 ст. 46 закона "О предотвращении коррупции". В частности, в раздел 5 декларации он не внес сведения о собаке, стоимость которой превышает установленный порог декларирования - 100 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года (1218 грн).
Также в декларации не отражена стоимость объектов недвижимости - 2 квартир и 2 гаражей, принадлежащих члену его семьи. Как объяснил Бут, информации о стоимости этих объектов нет в связи с их отчуждением и прекращением у члена семьи права собственности на них в 2016 году.
По решению НАПК, чиновнику будет предоставлена возможность подать декларацию за 2015 год с достоверными сведениями.
Напомним, что основанием для наступления уголовной ответственности согласно статье 368-2 Уголовного кодекса Украины является приобретение с 26 апреля 2015 года лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере, законность приобретения которых не подтверждена доказательствами, а также передача им таких активов другому лицу.
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(в смысле для рабов)
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тоже закрысил.
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Научись читать СТАТЬИ, в конце концов!)))))))))))))))))))))))))
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Так, где тут защитнички потужного рэформатора?
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- могут заявлять, что они столько стоят...
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повеселил !!!
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ЭКС ГЛАВА СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ, БРАЛ ВЗЯТКИ БОРЗЫМИ ЩЕНКАМИ
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в Украине платят 4 800 долларов...
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А если нашел - надо сразу к оценщику и заплатить налог как за доходы? Такой бред...
Наезд имеет смысл только если на собачку есть регистрация и оф. документы.
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или это дворняга, проглотившая бриллиант, как в "Большом куше"?
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