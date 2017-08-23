 Оккупанты сократят техперсонал в крымских школах ради "повышения" зарплат учителям

Об этом заявила "министр" образования оккупированного Крыма Наталья Гончарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
По ее словам речь идет о "неправильно составленном штатном расписании", где "большая доля в школах занята техническим персоналом".
"Сегодня по поручению главы республики работает рабочая группа, которая объезжает регионы и каждую школу, где мы видим определенные риски или где школа нуждается в методической помощи. Какой предварительный вывод мы можем сделать? Не оптимально, неэффективно составленное штатное расписание. Когда в школе количество технического персонала, который, да, необходим, но достигает 40% по сравнению с педагогами - это, на мой взгляд, очень неэффективно и неправильно", - заявила Гончарова.
При этом Наталья Гончарова утверждает, что "это не говорит о том, что в школах ожидается массовое увольнение", по ее словам, в крымских учреждениях образования "должны быть организованы внутреннее совместительство, правильная нагрузка учителей".
Глава оккупантов Сергей Аксенов, комментируя вопрос стимулирующих выплат медикам и учителям, утверждал, что в учреждениях образования и здравоохранения полуострова есть проблема превышения штатной численности работников.
Он добавил, что надо сформировать единый шаблон с методическими указаниями для руководителей учреждений о том, каким образом производить начисления стимулирующих
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22.08.2017 08:08
Голос российского МИДа демонстрирует свой антисемитизм. Похоже, это нравится не только публике
Глава департамента информации и печати российского МИДа Мария Захарова - замечательный бюрократ. Она прекрасно знает свою целевую аудиторию, и это отнюдь не иностранные дипломаты и журналисты, а публика российских федеральных каналов и соцсетей. Свою функцию - троллить врагов России - Захарова выполняет творчески, со страстью, очень личностно.
У этого подхода - безусловно, продуктивного (вон, сколько фидбеков каждый раз!) - есть и издержки: слишком проступает нутро.
Музыка чужой свадьбы
Сначала - о сути дела, которое, впрочем, к основному делу не относится.
Скандал вокруг музея в Собиборе - это чисто разборки между Россией и Польшей, для нового руководства которой демонстрация «личной неприязни» к Москве - ключевой пропагандистский бренд. Остальные партнеры проекта - Голландия, Словакия и Израиль - такие же приглашенные участники его, как Россия. Хозяева - поляки. Но поскольку апеллировать к ним российское руководство считает ниже своего достоинства, на ковер в МИД вызвали именно приглашенных, предложив тем самым им стать участниками своего конфликта с Польшей, - пусть попляшут на чужой свадьбе, музыка-то уже заказана.
До сих пор все, хоть и пахнет не очень, но кошерно. Есть дипломатическое решение - пусть такое, лукавое, направленное не на виновника склоки, а на попавших под раздачу - однако всех.
В нашумевшем выступлении Захаровой совершенно иные акценты. Она не упомянула ни одну страну, даже Польшу, - только Израиль. В изложении официального представителя МИДа (а большинство публики вообще узнало о конфликте вокруг Собибора только от нее) именно Израиль и отстранил Россию от участия в проекте. Для тех, кто, может, недопонял, Захарова еще и обвинила еврейское государство в «историческом предательстве» (бурные аплодисменты в студии). Оговорившись, правда, что выражает свою личную позицию.
Обе эти точки - «предательство», читай черная неблагодарность, Израиля и «личная позиция» официального представителя МИДа - ключевые.
Нас нечем попрекать и некому
Не поленитесь - прослушайте страстную речь Захаровой в телепрограмме на государственном канале. Там вся аргументация, все тщательно отобранные доводы и примеры сводятся к старой формуле про еврейский фронт в Ташкенте: «Мы вас, убогих, спасли, а вы нам даже не спасибо!».
Попрекать евреев тем, что их спасла Красная армия, СССР, великий Сталин, - самая распространенная версия антисемитов. Классическая, лакмусовая - такая же, как вера в кровавый навет, всемирное еврейское правительство, еврейскую трусость и жадность, как заявления о наличии друзей-евреев. Нет антисемитов, которые бы ее не употребляли.
Для них ведь не существует фактов, есть лишь стереотипы. Для них евреи на той войне - исключительно овцы на заклании у нацистов и беженцы в эвакуации (спич Захаровой полностью построен на этом убеждении). Не было полумиллиона воинов-евреев Красной армии, из которых 200 тысяч погибли, и полутора миллионов евреев в армиях стран антигитлеровской коалиции, четвертого места среди народов СССР по числу Героев Советского Союза, великих разведчиков и столпов военной промышленности.
Евреям некого благодарить за спасение их от нацистов, они сами воевали с нацистами, и их вклад в Победу никак не меньший, чем их соотечественников. Никто не воевал за евреев в той войне, ради их спасения не было предпринято специальных операций. Никем из союзников. Ни США и Британией, тщательно обходивших в маршрутах бомбежек крематории лагерей смерти и подъездные пути к ним, ни Советским Союзом.
Конкурс неблагодарностей
И история Собибора - лагеря, где уничтожали исключительно евреев, тысячами в день, - яркая тому иллюстрация, вплоть до деталей.
Этот конвейер смерти сломали сами узники - евреи, подняв восстание под руководством военнопленного Красной армии Александра Печерского.
Родина щедро вознаградила его - штрафбатом во время войны, увольнением с работы и уголовным делом в период борьбы с космополитизмом. Герой единственного успешного восстания в нацистском лагере смерти годами жил на иждивении жены, школьной вахтерши, и вышивал крестиком, чтобы не сойти с ума. Положенный ему как фронтовику орден заменили на медаль, исключили из партии, устроиться рабочим на завод он смог только после смерти Сталина. В годы перестройки его не пустили на премьеру голливудского фильма о восстании в Собиборе, а после смерти многочисленные и многолетние ходатайства о присвоении Печерскому звания Героя России удовлетворили орденом Мужества. В нескольких книгах о восстании в Собиборе, вышедших в СССР, нельзя было упоминать, что речь идет о евреях, а героям давали русские имена.
Так что попрекать неблагодарностью в данном конкретном случае следует в первую очередь не израильтян, и уж всяко не из Москвы. Требовать от евреев особой признательности именно Советскому Союзу именно за Собибор можно только под влиянием антисемитского мифа о том, что они не воевали, их спасли, а они своих спасителей предают.
То, что Захарова именно так и делает, свидетельствует о ее приверженности этому мифу.
Не случай, а система
И это не первый случай, когда официальный голос российского МИДа в ее лице обретает антисемитские нотки.
Вскоре после президентских выборов в США, в ноябре прошлого года, Мария Захарова выступала в программе у Владимира Соловьева. И там рассказала о том, как за год до выборов, будучи на Генассамблее ООН, она побывала в Нью-Йорке. Воспользовавшись такой редкой оказией, глава департамента МИДа решила выяснить - кто же станет будущим американским президентом? Для этого обратилась к тем, кто действительно это знает (она так и сказала, - В.Б), - к американским евреям. Туда, где их главное сосредоточение, - на Брайтон-Бич.
И тут же все выяснила. Изображая еврейский акцент именно так, как это принято у антисемитов в анекдотах про Абрамчика и Сарочку, она процитировала свою собеседницу, обладающую стопроцентной инсайдерской информацией: «Марочка, вы понимаете, мы, конечно дадим Клинтон, но Трампу мы дадим в два раза больше». После получения таких верных сведений она, по ее словам, не сомневалась, каким будет исход выборов в США.
Это не было шуткой. Это была провокация. Высокопоставленный чиновник МИДа в ранге замминистра, потомственный дипломат, выпускник МГИМо, среди прочего проработавшая три года в Нью-Йорке, в представительстве России в ООН, конечно, знает, что такое Брайтон-Бич, какие евреи там живут, что они могут знать и как в состоянии влиять на назначение президента США.
Но большинство зрителей телевизионного окна в мир имени Соловьева этого не знает. Они для нее - быдло, которому можно впаривать любую туфту. С этим якобы еврейским акцентом, с этими якобы верными сведениями от не последнего человека в МИДе, что всем в Америке заправляют евреи, что евреи в Америке - это наши пенсионерки из Жмеринки, что все там делается за еврейские деньги, впрочем, как и везде.
То есть официальный представитель МИДа, его полномочный голос, его публичное лицо участвует в укоренении самых гнусных, черных антисемитских мифов. Так это было в прошлом ноябре. Так это повторилось в минувшую пятницу. Стало быть - не случайность, позиция.
Диагноз
МИД России представляет антисемитка. Или чиновница, делающая вид, что она антисемитка. Но настойчивость и убежденность, с которой она это делает, является не смягчающим, а усугубляющим обстоятельством.
И то, что Захарова в своем спиче в пятницу оговорила, будто выражает свою личную позицию, не извиняет ее и не утешает нас. Имея такую личную позицию, она остается официальным представителем российского МИДа. Как частное лицо она может быть, хоть кем - хоть антисемиткой, хоть сатанисткой - и распространять свои личные взгляды в своем маргинальном кругу. Но пока она представитель МИДа, все ее публичные взгляды и высказывания - позиция МИДа. То есть для нас - России.
Как я уже говорил вначале, Захарова - замечательный бюрократ, прекрасно сознающий на кого работает и для кого. Ее популярность в российском медиапространстве - следствие не только ее личных незаурядных качеств, но и благосклонности сверху. Стало быть, таков не только социальный, а административный заказ.
Будь это иначе, ее бы приструнили еще после брайтонских кривляний. Судя по всему, не приструнили, а поощрили. Она, как пионерка, пробует на прочность эту еще не протоптанную стезю в новой российской дипломатии, и если не проваливается - по ней следуют другие. Пока не провалилась - можно дальше.http://mnenia.zahav.ru/Articles/9283/diplomatiya_pionerok
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увольнениякамни с неба.
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