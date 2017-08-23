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 Политика Украины
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 Адвокаты просят суд снять с Насирова электронный браслет

насиров

Адвокаты отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова просят суд не продлевать срок действия дополнительных обязательств.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Один из адвокатов - Константин Дорошенко - заявил, что меры пресечения в виде залога в 100 млн грн достаточно. По его словам, прокуратура 26 июля объявила о завершении расследования. Поэтому, как считает защитник, доказательства уже собраны и Насиров не сможет повлиять на что-либо.

В свою очередь, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Андрей Перов требует продлить обязательство Насирова носить электронный браслет, а также ограничить его передвижение и общение с фигурантами дела.

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Напомним, Сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": "Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете ".

Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".

4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: "Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: "Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: "Подозрение Насирову делается без информирования Президента ". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": "Он все еще стационарный больной".

Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: "На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ".

13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".

Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.

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просят суд не продлевать срок действия дополнительных обязательств.

правильно - сразу в СИЗО и на зону... в Одессу)
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А ещё наградить,отпустить и звезду героя,не просят адвокаты?
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А заодно и КРЫЛЬЯ ПРИКРЕПИТЬ, чтобы эта "птичка" улетела в теплые края ПО НАКАТАННОЙ СХЕМЕ.
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Спалился адвокат: доказательства уже собраны. А чё тянем, тогда? Решаем вопросы?
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Может этому уроду корупционеру ещё и премию выписать ? Почему ссуку ещё не расстреляли?
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Нужно принять такой закон, в соответствии с которым, если, по просьбе адвоката, задержанному смягчили меру пресечения, а он этим воспользовался и удрал, пусть его бойкий адвокат идёт по его статье.
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скоро петя устроит ему возможность "побега"
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А может этому ворюге,притворщику,еще и морду вареньем намазать? (С)
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Браслет снять только после того как надеть на шею веревку.
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Так бы и сказали, ноги делать собрался насеров, а баласт тяготит!
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На следующий день как снимите, ищите его в компании Дыминского...
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У экс-главы налоговой г. Киева изъяли 90 кг золота. Снимите с Насырова браслет, уж очень бежать хочется. А 100 млн грн возьмите себе на туалетную бумагу.
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И когда же суд начнет сажать коррупционеров под арест, а не вся эта фигня - браслеты, домашний арест, залог, поручительство?!
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Потому что это все - КОМЕДИЯ, не имеющая никакого отношения к ПРАВОСУДИЮ.
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Вообще то можно снять пойти навстречу может мозоля натер и при условии, что воришка Ромчик будет сидеть в СИЗО...
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Я в шоке...На него второй браслет для страховки одеть надо,и клипсу в ноздрю с цепурой...
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Безчестный человек на высокой должности, полностью скомпрометировавший себя и своих рекомендателей, имеет огромные средства для оплаты дорогостоящих адвокатов и не имеет ни совести, ни чести, а только запятнанную репутацию. Имело ли смысл становиться на скользкий безчестный путь, уронив честь свою, своей и своих детей? Или он настолько уверен в отсутствии правосудия в Украине, что рассчитывает уйти от суда и возмездия за зло?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАдвокаты просят суд снять с Насирова электронный браслет
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