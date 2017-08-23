EN|RU|UK
Темы дня: ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов
 Политика Украины
  291  9
Все про:День независимости (726) провокация (1232) СБУ (14785) Грицак Василий (308)

 СБУ не допустит провокаций в День Независимости, - Грицак

сбу

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заверяет, что спецслужба сделает все возможное для недопущения каких-либо провокаций во время празднования Дня Независимости в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: СБУ разыскивает неизвестного, сообщившего о покушении на Порошенко, - источники

"Я хочу заверить вас, что служба делает и будет делать всё возможное для того, чтобы праздники прошли нормально… В работе у нас есть немало материалов, в которых речь идет о том, что, скажем так, нехорошие люди, группы готовятся испортить праздник разными способами, и речь не идет о террористических актах", - сказал он на встрече с журналистами в среду в Киеве, отвечая на вопрос, располагает ли СБУ оперативной информацией о возможных провокациях и других угрозах 24 августа.

Глава СБУ отметил, что у спецслужб есть хорошее взаимодействие по обмену информацией с Национальной полицией и Национальной гвардией.

Смотрите также: Нацполиция переходит на усиленный вариант несения службы в связи с подготовкой ко Дню Независимости. ВИДЕО

"Поверьте мне: служба будет делать всё возможное для того, чтобы украинские граждане, иностранцы, которые находятся в Украине, праздновали этот праздник спокойно", - заявил В.Грицак.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ты просто делай свою работу, Вася, а не баклань по сторонам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
торговое сальдо с РФ - плюс 26%, що ви там не пускаєте?
 показать весь комментарий
Ответить
 
СБУ не допустит провокаций в День Независимости, - Грицак

- Моня, шо он и в правду не допустит?
- Не знаю. Но знаю точно, шо не повесится и не уйдёт в отставку если "допустит".
- Так чего он кипишует народу?
- А ты, Сара, не знаешь? Это для того, шо би ми думали шо он не будет пьяный все четыре дня празников, а будет на работе не допускать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
грицак неверно формулирует - следует четко заявить - провокаторы и враги Украины будут уничтожены.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А в Броварах ,что это? Как это назвать? Это не провокация?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Но в Мариуполе во время матча за безопасность не отвечает....
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ не допустит провокаций в День Независимости, - Грицак
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти