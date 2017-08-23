 СБУ не допустит провокаций в День Независимости, - Грицак

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я хочу заверить вас, что служба делает и будет делать всё возможное для того, чтобы праздники прошли нормально… В работе у нас есть немало материалов, в которых речь идет о том, что, скажем так, нехорошие люди, группы готовятся испортить праздник разными способами, и речь не идет о террористических актах", - сказал он на встрече с журналистами в среду в Киеве, отвечая на вопрос, располагает ли СБУ оперативной информацией о возможных провокациях и других угрозах 24 августа.
Глава СБУ отметил, что у спецслужб есть хорошее взаимодействие по обмену информацией с Национальной полицией и Национальной гвардией.
"Поверьте мне: служба будет делать всё возможное для того, чтобы украинские граждане, иностранцы, которые находятся в Украине, праздновали этот праздник спокойно", - заявил В.Грицак.
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- Моня, шо он и в правду не допустит?
- Не знаю. Но знаю точно, шо не повесится и не уйдёт в отставку если "допустит".
- Так чего он кипишует народу?
- А ты, Сара, не знаешь? Это для того, шо би ми думали шо он не будет пьяный все четыре дня празников, а будет на работе не допускать...
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