 Полиция в Броварах опрашивает причастных к оформлению праздничной сцены картой без Крыма и Донбасса

Полиция опрашивает всех причастных к оформлению праздничной сцены в Броварах картой без Крыма и Донбасса, передает Цензор.НЕТ. Об этом 112.ua сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

Он сообщил, что сейчас карту уже сняли. "Опрашиваем причастных к оформлению сцены", - сообщил Жукович.

После этого будет дана правовая квалификация произошедшему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Броварах ко Дню Независимости устанавливают сцену с картой Украины без Крыма и оккупированного Донбасса. ФОТО

Как ранее сообщалось, в Броварах для проведения торжественных мероприятий ко Дню Независимости начали устанавливать концертную сцену с нарисованной картой, на которой нет Крыма и оккупированной части Донбасса.

Позже в Броварском городском совете пообещали убрать карту Украины без Крыма и Донбасса со сцены для проведения торжеств ко Дню независимости, установленной у здания администрации.

Советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что полиция должна разобраться. "Что это было: просто чей-то идиотизм или сознательная провокация разберется следствие. Впрочем, убежден, что при любых обстоятельствах, авторы этого позора должны дать четкие объяснения и в случае выявления правонарушения быть привлечены к ответственности", - написал Шкиряк в Facebook.