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Все про:Бровары (158) Киевская область (1685) Нацполиция (8480) Шкиряк (528)

 Полиция в Броварах опрашивает причастных к оформлению праздничной сцены картой без Крыма и Донбасса

карта

Происшествие пока не квалифицировано.

Полиция опрашивает всех причастных к оформлению праздничной сцены в Броварах картой без Крыма и Донбасса, передает Цензор.НЕТ. Об этом 112.ua сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

Он сообщил, что сейчас карту уже сняли. "Опрашиваем причастных к оформлению сцены", - сообщил Жукович.

После этого будет дана правовая квалификация произошедшему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Броварах ко Дню Независимости устанавливают сцену с картой Украины без Крыма и оккупированного Донбасса. ФОТО

Как ранее сообщалось, в Броварах для проведения торжественных мероприятий ко Дню Независимости начали устанавливать концертную сцену с нарисованной картой, на которой нет Крыма и оккупированной части Донбасса.

Позже в Броварском городском совете пообещали убрать карту Украины без Крыма и Донбасса со сцены для проведения торжеств ко Дню независимости, установленной у здания администрации.

Советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что полиция должна разобраться. "Что это было: просто чей-то идиотизм или сознательная провокация разберется следствие. Впрочем, убежден, что при любых обстоятельствах, авторы этого позора должны дать четкие объяснения и в случае выявления правонарушения быть привлечены к ответственности", - написал Шкиряк в Facebook.

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это кто-то страх потерял, у каратей хутны ведь не принято на площади пинать ногами часами, как у некоторых особо духовных ребят, пора исправляться.
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Это хэппенинг. )))
И нечего на художника собак спускать - может, он так мир видит. )))
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Хорошо еще, что сцену оформлял не правнук того самого художника, чьих кистей портрет Председателя :

Полиция в Броварах опрашивает причастных к оформлению праздничной сцены картой без Крыма и Донбасса - Цензор.НЕТ 4696
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Так, Украину не один он видит,как минимум 140 млн.в раше,украинская пятая колонна,продажные европейцы и еще н-ное количество в оставшемся мире.Но провокатора надо найти и рядом с этой картой высечь розгами,чтобы не повадно другим было.
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а я поздравляю всех украинцев с праздником Прапора и Днем Независимости, всех с Крымом и Донбассом. Мира вам, а с миром и горы свернете и будущее построите светлое
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Поневоле вспомнишь товарища Берия. Вот у кого умели допрашивать!
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Маленький апендицит внизу похожий на Крым . А вообще это не карта а мазня какая то .
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Я то же это же фото выложила а потом прочла что не одну меня посетила та же ассоциация )))
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Апендицит - це Буджак (південь Одеської области). Криму на мапі немає. І це НЕ МОЖЕ бути випадковістю чи недоглядом. Бо в Україні ВИ НІДЕ НЕ ЗНАЙДЕТЕ мап без Криму і Лугандону у складі України, з якої б ви могли НЕПРАВИЛЬНО ПЕРЕМАЛЮВАТИ.
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«Аппендицит» - это Бессарабия, юг Одещины. Крыма не видно взагали.
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То не Крим, а Бесарабія. Теж "спірна" (на думку румунів) територія...
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Малював рашист на замовлення російських спецслужб або з власної ініціативи . Тепер буде вдавати з себе дурника.
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Та за таку "Україну" (хоч з Кримом, хоч навіть з Кубанню та Бєлгородом) цих "художників" (Кісу та Осю) 3,14здити треба... (ІМХО)
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Если взялись за расследование Зорян со Шкиряком, значит полная попа.
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Это сознательная провокация, за такое надо почки в отбивную превращать.
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Видать этот безрукий, но в случае темы еще и без мозгов.
Полиция в Броварах опрашивает причастных к оформлению праздничной сцены картой без Крыма и Донбасса - Цензор.НЕТ 5860
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Художнику сломать руки, а кисти кое-куда засунуть. Из морды лица сделать палитру.
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За любі "помилки" потрібно винести приговор. Дебілізм і відкритий супротив вже давно пора поставити в рамки закону.
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Карта полезных ископаемых страны. Вижу подсолнухи, желуди, лошадок.
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Это реальный факт или фотошоп, кто из Броваров отпишитесь.
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Учитывая надпись "Украина это МЫ" речь очевидно идет о дюдях, а не территории. А считать ли крысчан и даунбасят, звавших ху%ла, украинцами большой вопрос.
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