 Полиция в Броварах опрашивает причастных к оформлению праздничной сцены картой без Крыма и Донбасса

Полиция опрашивает всех причастных к оформлению праздничной сцены в Броварах картой без Крыма и Донбасса, передает Цензор.НЕТ. Об этом 112.ua сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович.
Он сообщил, что сейчас карту уже сняли. "Опрашиваем причастных к оформлению сцены", - сообщил Жукович.
После этого будет дана правовая квалификация произошедшему.
Как ранее сообщалось, в Броварах для проведения торжественных мероприятий ко Дню Независимости начали устанавливать концертную сцену с нарисованной картой, на которой нет Крыма и оккупированной части Донбасса.
Позже в Броварском городском совете пообещали убрать карту Украины без Крыма и Донбасса со сцены для проведения торжеств ко Дню независимости, установленной у здания администрации.
Советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что полиция должна разобраться. "Что это было: просто чей-то идиотизм или сознательная провокация разберется следствие. Впрочем, убежден, что при любых обстоятельствах, авторы этого позора должны дать четкие объяснения и в случае выявления правонарушения быть привлечены к ответственности", - написал Шкиряк в Facebook.
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И нечего на художника собак спускать - может, он так мир видит. )))
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- Моня, а чего они только опрашивают?
- Оно им нада - арестовывать, если они тоже согласны?
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