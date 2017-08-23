 "Экспорт является гарантией независимости Украины", - замглавы Минэкономразвития Микольская

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель министра экономического развития и торговли Наталия Микольская в интервью "Интерфакс-Украина".
"Мы живем в условиях торговой агрессии с Россией, когда у нас искусственно отобрали большой естественный рынок. Ведь страны-соседи всегда являются важными рынками друг для друга, потому что так построена глобальная международная торговля. Ситуацию с утратой российского рынка мы пытаемся рассматривать как шанс и стимул для диверсификации нашего экспорта. Хотя, конечно же, такие взаимоотношения имеют свое негативное влияние", - сказала она.
"Если помнить о том, что экспорт в Украине традиционно формировал около 50% ВВП, то недооценивать его значение с точки зрения развития экономики нельзя. Я могу сегодня твердо утверждать, что экспорт является гарантией независимости Украины. Мы должны его развивать, поскольку от этого зависит рост экономики Украины. Ведь рост экспорта приводит не только к развитию сфер, производящих экспортируемые товары, но и позволяет развиваться сопутствующим отраслям - например, сфере производства разного рода упаковок для нашей продукции", - добавила чиновник.
Напомним, ранее Микольская сообщила, что в результате торговой агрессии России в 2016 году Украина потеряла $1 млрд в части чистого экспорта.
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Мы обещаем снять для экспорта все ограничения - звучало бы логичнее
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