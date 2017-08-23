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 Экономика
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Все про:Россия (71967) экономика (3465) экспорт (540) Микольская (47)

 "Экспорт является гарантией независимости Украины", - замглавы Минэкономразвития Микольская

микольская

В условиях потери российского рынка Украина получила шанс диверсифицировать экспорт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель министра экономического развития и торговли Наталия Микольская в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы живем в условиях торговой агрессии с Россией, когда у нас искусственно отобрали большой естественный рынок. Ведь страны-соседи всегда являются важными рынками друг для друга, потому что так построена глобальная международная торговля. Ситуацию с утратой российского рынка мы пытаемся рассматривать как шанс и стимул для диверсификации нашего экспорта. Хотя, конечно же, такие взаимоотношения имеют свое негативное влияние", - сказала она.

"Если помнить о том, что экспорт в Украине традиционно формировал около 50% ВВП, то недооценивать его значение с точки зрения развития экономики нельзя. Я могу сегодня твердо утверждать, что экспорт является гарантией независимости Украины. Мы должны его развивать, поскольку от этого зависит рост экономики Украины. Ведь рост экспорта приводит не только к развитию сфер, производящих экспортируемые товары, но и позволяет развиваться сопутствующим отраслям - например, сфере производства разного рода упаковок для нашей продукции", - добавила чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина увеличила экспорт сахара в 6 раз

Напомним, ранее Микольская сообщила, что в результате торговой агрессии России в 2016 году Украина потеряла $1 млрд в части чистого экспорта.



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Так развивайте! Кто мешает? Больше дела, меньше анонсов.
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Может эту звездульку куда-нибудь экспортировать? Открыла Америку через форточку...Чем она заслужила должность: папой-мамой, мужем-любовником? На любом форуме люди говорят более актуальные и серьезные вещи
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Выступите с инициативой запретить журналистам брать у чиновников интервью, пусть прекратят вопросы задавать.
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Микольская по образованию юрист, экономического образования - нет, и это...что то рассуждает об экспорте. И еще замглавы! Минэкономразвития! "Позовите, Герца, старенького Герца, он споет популярный, в нашей синагоге, отходняк."
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Какая-то неумная (мягко говоря) заместитель министра. "Торговая агрессия, естественный рынок, страны-соседи". Может она не знает, но в Украине прошел Евромайдан, вследствие чего страна переориентировала свою экономику с "естественного" рынка на европейский рынок. И как результат "естественные" рынки были для нас закрыты. Все "естественно".
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Мы должны развивать экспорт - лозунг абсолютно пустой, как для такой должности.
Мы обещаем снять для экспорта все ограничения - звучало бы логичнее
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пипец, минэкономразвития, куда мы катимся-то... граждане хорошие, украинцы дорогие, на текущий момент времени мы оказались в ситуации феодализма решив после развала совдепа, что автоматически попадем в капиталистические условия, да вот не вышло. Ну возьмите, пожалуйста, сатирическую книжку Марка Твена "Янки из Коннектикута при дворе короля Артура", там в доступной и легкой юмористической форме описано как именно возможно феодализм превратить в капитализм, о чем в первую очередь заботиться необходимо для этого. Законность и конкуренция, вот на чем все основано там, где не имитируют, а действительно работают, вот чем надо заниматься, а не думать вместо этого как маму родную на органы продать на экспорт...
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олігархічний феодалізм - сучасна модель України ...
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навязанная, не наша, у нас со времен основания Киева правила идея единая на весь народ, но все же вы правы, это диагноз современного нездорового состояния Украины, страна больна, надо восстанавливать идейно-идеологический иммунитет и только после этого начнутся улучшения.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Экспорт является гарантией независимости Украины", - замглавы Минэкономразвития Микольская
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