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Все про:покушение (718) Порошенко (13615) СБУ (14785)

 СБУ разыскивает неизвестного, сообщившего о покушении на Порошенко, - источники

порошенко

Служба безопасности Украины разыскивает неизвестного, позвонившего в дежурную часть Харьковского облуправления спецслужбы и сообщившего, что на президента Украины Петра Порошенко во время визита в область будет совершено покушение.

Об этом сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.

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"Был звонок в дежурную часть управления вчера (во вторник, 22 августа - Ред.) между 11-ю и 12-ю часами. Звонок был совершен при помощи IP-телефонии. Механический голос, напоминающий женский, сказал, что на президента будет совершено покушение во время его визита в Харьковскую область. В связи со звонком были скорректированы некоторые организационные моменты визита", - сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, по данному факту начато уголовное производство по ст. 112 (покушение на жизнь государственного деятеля) УК Украины. Правоохранители проводят поисковые мероприятия, чтобы найти и установить того, кто совершил звонок.

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Об этом также сообщает агентство УНИАН, со ссылкой на источник в правоохранительных органах Харьковской области.

Как сообщалось, 22 августа П.Порошенко посетил Харьковскую область, где принял участие в церемонии открытия после первого за 17 лет капремонта моста через р.Северский Донец в г.Изюм.
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КЛАСС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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понты для лохов...
мы народ гуманный.придет время
и на пожизненное определит суд...
но не эти карманные судьи судить будут.
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понос подозревается в нападении на порошенко )))
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Захарова, наверное, перебрала и решила пошутить
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да барыга всех устраивает, вплоть до кремля, наверноее с югиком бахнули и решили попиарить шоколадного, на смех всем курям
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Для продолжения рода не снимай свои условия!
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кукуй ,колы цэй форум став вашим?
кукуй в спаме ,соевый.
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ольгінці тут біснуюця ! ідіті на свою лєнту ру хватить забрюдньовати наші форуми
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Как же так! Это же твоя стихия! Хватив лишку, не меняй тактику!
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На Пороха нападет торт "Киевский" и батальон карамелек.
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Такие сообщения должны озвучивать соответствующие органы, если они, конечно, работают на упреждение, и охранять Преза. Какая цель этого сообщения для нас ? Ну, позвонил какой-то "аноним", для чего это передали, чтобы "пересічні українці" начали дружно бояться за "Петю" ?
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Обычно такая утечка делается для других целей. В большинстве случаев от идеи отказываются, зная, что могут и маршруты изменить и время движения. Если этот факт конечно имел место быть, а не является пиаром СБУ. Хотя все звонки на горячую линию записываются в любом случае.
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Просто интересно. Найдут звонившего? Це ж типа дело чести....
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Честь по чести день ото дня доводи до совершенства!
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Іі справа бути тупою папугою, та вeрeщати про зраду..
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Конечно найдут! С тепловизором искать будут, с которым в шокина стреляли
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Ну хорошо, если не Порошенко, то кто? Есть кандидаты? (Я не порохобот!)
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а ти де шукаєш? в ПР, БПП, НФ, ОП, НП, РП, тобто в свиті порха?
там дійсно, одні гниди, наші українські.
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пахана знову хочеш?
за те багно яке я тобі перерахував, в сумі проголосувало більше 85% манкуртів, і ти там також є.
на твоє ХТО, відповідь дадуть вибори. якщо нічого не дійшло й досі, то знову вся Україна буде завдяки їм в лайні, якщо вона взагалі ще буде.
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Та легко. Тимошенко, Садовый - как минимум, политики высокого масштаба и наиболее вероятные следующие президенты.
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Мечты, мечты, где ваша сладость?
Ушли мечты, осталась гадость!
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"Механический голос, напоминающий женский"

Источник: https://censor.net.ua/n452795
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СБУ идет по следу тепловизора.
Видно совсем у гаранта с рейтингом плохо стало, раз к таким дешевым приемам приходится прибегать.
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Сколько там, процентов 10 наберется хотя б? 1/5 от того, что было - вот это да, вот это в порядке.
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ну, типу, очень важний он у нас.
а систему перехват по всій Україні, не мочь?
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наверняка если прослушать тщательно сообщение, то звук трения усовпескова об трубку слышно будет, должен же хоть кто-то хоть как-то мечты шефа в реальность воплощать, ну или хотя бы имитировать это дело, без этого красных штанов не заслужить
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После бунтов в магазинах Рошен это еще одно дно от СБУ. Был звонок? Работайте! Вы же служба БЕЗОПАСНОСТИ, а не армянское радио.
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таня, за безопасность призедента, отвечает другая служба - так шо мимо - впрочем как всегда - лишь бы обвинить))
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-Что-то я давно не слышал про Армянское радио.
-Его уже заменило российское ТВ.
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"Суета без пользы Вам, раз мозг недоиспользован"
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Та Лазаренко на себе теж замахи інсценував. Цікаво, пєдраса мерліканці теж у себе у буцегарню посодють чи таки Україні видадуть?
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Отца нации отнять у нас хотят! Как же мы без него-то будем?
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Наверняка из России звонили... поисковые мероприятия наш МОССАД проведёт, ага, уже поверила.
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цапия пишеться с маленькой - ну если ты не знало))
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Такое ощущение, что тут одни дебилы собрались. Забыли уже с чего началась оккупации Крыма и Донбасса - деморализация гос- ва с устранением власти, и ввод зеленых гуманоидов. Где тут смеяться с этой новости?
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вроде на ВРУ никто не покушается, на Парубия покушаться бесполезно - спикер переизбирается за 5 минут, а на Гройсмана бессмысленно - шестерка ничем не управляет и ничего не решает
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Так и есть. Безумие и окамененное нечувствие проникло в души и сердца наших людей, они как-будто в другом государстве живут, все, что недоброго против наших властей и правителей затевается, они воспринимают, как благо. Потому наш народ и достоин таких испытаний, что никак не образумится.
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Знаешь почему у тебя, порохобот, такое ощущение сложилось? Потому что власть сегодня поддерживает от силы 2-3% населения. Но эти твари делают вид, что этого не замечают и на перевыборы добровольно не идут (как это сделали бы в любом цивилизованном государстве).
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та ну, покушение? на кума Медведчука и торгового партнера Хуйла? это бред. Звонили или "шутники" из АП, или сами эсбэушники резвились.
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Нужно срочно порошенко спрятать в одиночной камере с метровыми стенами, и дверь заварить...жизнь гаранта необходимо сбереч для будущего суда!!!
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Петю надо беречь . Он наше всьО. Без него никак. Он ещё себя покажет. Во второй раз и вадинтур.
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Спаси Господи и сохрани Раба Твоего Петра, Главу нашего Государства Украина, огради его своими Ангелами от всякого зла и супостата, отврати от него всякую напасть, а хранящим его от всякого злого умысла и нечистых помыслов даруй оставление грехов и велию милость.
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Це так Московський Паханат за свого диякона молиться ?!
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А фиг его знает. Почти нулевка, думаю кацапский провокатор, или так тонко стебается.
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читайте нижче -
"нужен для вразумления деспот..." ....... 100% нові методички кацапам підвалили !
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Порошенко - президент нашей страны. Вы уверены, что следующий будет лучше? Судя по ненависти, негодованию и оскорблениям людей на этом форуме, эти люди достойны гораздо большего зла. И оно придет. Таким злым и испорченным сердцам нужен для вразумления деспот.
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Будем менять, пока не будет лучше. На кую мы твоего деспота видели, как и этого барыгу.
Кто он? Ты в сосну ударился? Это нанятый мною рабочий, пускай и обходящийся мне очень дорого, но свое место, он должен знать. И если вместо работы, он предпочитает у меня воровать, то я предпочитаю его поменять/убрать и т.д.
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СБУ разыскивает неизвестного, сообщившего о покушении на Порошенко, - источники - Цензор.НЕТ 7509 Джеймс Блант

ты шо из секты Бьют По Попе?
не причитай так,а то с гузно луснэ.аминь !
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Нет, не из секты. Я просто живу в Украине и думаю как гражданин своего государства.
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Аааа, ты это вот что накалякал называешь - думаю?...
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це - звичайний кацапський бот - зверніть увагу на стилістику ...
Туга по "міцній владі" - виключно кацапська риса ...))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ разыскивает неизвестного, сообщившего о покушении на Порошенко, - источники
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