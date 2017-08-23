 СБУ разыскивает неизвестного, сообщившего о покушении на Порошенко, - источники

Об этом сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.
"Был звонок в дежурную часть управления вчера (во вторник, 22 августа - Ред.) между 11-ю и 12-ю часами. Звонок был совершен при помощи IP-телефонии. Механический голос, напоминающий женский, сказал, что на президента будет совершено покушение во время его визита в Харьковскую область. В связи со звонком были скорректированы некоторые организационные моменты визита", - сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, по данному факту начато уголовное производство по ст. 112 (покушение на жизнь государственного деятеля) УК Украины. Правоохранители проводят поисковые мероприятия, чтобы найти и установить того, кто совершил звонок.
Об этом также сообщает агентство УНИАН, со ссылкой на источник в правоохранительных органах Харьковской области.
Как сообщалось, 22 августа П.Порошенко посетил Харьковскую область, где принял участие в церемонии открытия после первого за 17 лет капремонта моста через р.Северский Донец в г.Изюм.
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мы народ гуманный.придет время
и на пожизненное определит суд...
но не эти карманные судьи судить будут.
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Он что ли позвонил ?то??
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кукуй в спаме ,соевый.
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там дійсно, одні гниди, наші українські.
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за те багно яке я тобі перерахував, в сумі проголосувало більше 85% манкуртів, і ти там також є.
на твоє ХТО, відповідь дадуть вибори. якщо нічого не дійшло й досі, то знову вся Україна буде завдяки їм в лайні, якщо вона взагалі ще буде.
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Ушли мечты, осталась гадость!
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Источник: https://censor.net.ua/n452795
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Видно совсем у гаранта с рейтингом плохо стало, раз к таким дешевым приемам приходится прибегать.
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а систему перехват по всій Україні, не мочь?
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-Его уже заменило российское ТВ.
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палочку от карамельки в поппу получит.
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"нужен для вразумления деспот..." ....... 100% нові методички кацапам підвалили !
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Кто он? Ты в сосну ударился? Это нанятый мною рабочий, пускай и обходящийся мне очень дорого, но свое место, он должен знать. И если вместо работы, он предпочитает у меня воровать, то я предпочитаю его поменять/убрать и т.д.
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ты шо из секты Бьют По Попе?
не причитай так,а то с гузно луснэ.аминь !
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Туга по "міцній владі" - виключно кацапська риса ...))
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