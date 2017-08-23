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 Политика Украины
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 До 2014 года украинскую армию уничтожали под руководством России, - Порошенко

армия

До событий 2014 года украинскую армию сознательно и планомерно уничтожали.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

"Разбитой досталась нам армия. Я вспоминаю свои встречи в мае-июне 2014 года, когда армия не знала, что такое бронежилеты, средства индивидуальной защиты, аптечки, кевларовые шлемы: в войсках их не знали и никогда не видели. Финансовая мотивация солдат и офицеров также была близка к нулю", - сказал он.

"Армия разлагалась под влиянием российской пропаганды, которая убаюкивала наши Вооруженные силы до начала войны. И не только Вооруженные силы, но и все общество убаюкивали сказками о том, что якобы на нас никто и никогда не нападет и нам не нужны никакие оборонные блоки", - отметил глава государства.

По словам Порошенко, украинскую армию не готовили к войне, а сознательно уничтожали, снимая с вооружения, с боевого дежурства наиболее боеспособные образцы техники. "К этому причастен целый ряд предыдущих руководителей Министерства обороны, и за бесценок распродавая это... Я подчеркиваю, что этому преступлению еще предстоит дать даже не уголовную, а политическую и моральную оценку", - заявил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Любые попытки России и ее марионеток пойти в наступление получат решительный и бескомпромиссный отпор", - Порошенко

"По требованию тогдашнего руководства Украины на протяжении 2010-2012 годов высшие офицеры наших Вооруженных сил с завидной регулярностью посещали Генштаб РФ, там вместе с без пяти минут агрессором рассматривалось по советам россиян так называемое реформирование украинской армии. Под видом обмена опытом россияне навязывали нам свои взгляды и уничтожали остатки украинской обороноспособности", - сказал Президент.

"Весной 2014-го после такой подготовки россияне думали взять нас голыми руками, но не на тех напали: мощный патриотический подъем украинского общества, подвиги добровольцев, подвижничество волонтеров, настоящий героизм украинских воинов, ответственность новой власти - все это сорвало путинский "блицкриг". Нам с вами удалось отстоять свободу и независимость и остановить врага на юго-востоке страны. Не просто остановить, а начиная с июня 2014 года освободить две трети оккупированного Донбасса", - резюмировал Порошенко.
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Да какая разница сколько? Акцент на том- почему молчал!
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Наверное потому что молчали все и он всего лишь один из толпы этих молчащих.
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Приведите пример, кто тогда этим возмущался.
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"Все"-здесь не конает. Он был в то время во власти.Это другой уровень,другие полномочия,возможности и другая ответственность.Поэтому президенство Порошенка мне лично не по душе.Я бы хотел честного,искреннего,с идеальной репутацией...Только и всего.
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В списке претендентов такого примера нет.Он появится,когда изменятся основные принципы избирательной системы,для начала. Люди с нормальными мозгами и воспитанием (а таких много в Украине),к сожалению, не могут попасть во власть в настоящих условиях. НИКАК!!! Поэтому я не участвую в играх в "наперсток" уже давно.
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Предлагаете пока такой человек не появится поиграть не в напёрсток, а в анархию?
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А выбора сейчас нет,и повлиять на его появление можно лишь отчасти.Или "прессовать" и контролировать нынешних и днем и ночью,либо жевать сопли и бояться что "хуйло нападэ".Тогда "наперстки" будут продолжаться еще долго.Но когда то менять херовые схемы в Украине все равно придеться.Я за то,чтобы раньше.И война здесь этому не помеха.Все равно на територии вне ато-народ живет мирной жизнью.
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И еще...Власть (особенно теперешняя) не должна жить комфортно.Время не то,и уровень жизни в стране не позволяет.
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Менять надо, никто с этим не спорит. Хотя с натяжкой даже могу поверить в то, что можно поднапрячься, и выбрать достойного и безупречного президента. Но вот поверить в то, что он реально сможет изменить ситуацию с его конституционными правами и с нашей политической "элитой", с людьми дающими и берущими взятки на всех уровнях, по всей стране, начиная с уровня сельсоветов, даже с пьяных глаз не смогла бы.
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Для начала,нужно хотя бы кого то посадить с самого верху,а потом уже смотреть изменит это что то или нет. Посадки снизу ничего не дадут. Порошенко и его команда не те люди,у которых есть так называемая "политическая воля" сделать это. А у тех у кого она есть-все получится,нет сомнения.Сталин вам в пример (это конечно пример не очень удачный,но показывающий,что даже одному человеку возможно сделать много как плохого,так и хорошего.Пиночета можно вспомнить,лидеров современных восточно-европейских государств...)
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Не изменит. Ничего не поменяется до те пор, пока сначала не появится страх, что поймают. Можно конечно попробовать методами Михо в Грузии, но у нас такое не прокатит, никто президенту такие полномочия не даст. Это диктатура.
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А страх откуда появится? От наших судов?От тотальной безнаказанности? Они уже не только страх,а и нюх потеряли.Даже чувство самосохранения отсуствует!А это уже пахнет кровью и тем,о чем вы писали-анархией.Поэтому надо прессовать,а не поддерживать воровство и коррупцию.Чтобы то самое чувство самосохранения вернулось,я уже не говорю о совести.
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Прессовать суды может только Рада, а там не комикадзе сидят и под себя, родимых рыть не будут.
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Эльфа какого нибудь или ангела. Наверно он их многих знает......)))
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Стоп! А где был и что делал во время уничтожения армии Украины нынешний президент?Почему об этом молчали все, находящиеся во власти теперь?Они все боялись,или не знали?Народ видел и знал,а они были слепые и глухие?А может быть и участвовали в уничтожении и разграблении?На хрена нам такие трусливые "поводыри"? Неужели все "грабители" и "разрушители"покинули Украину? Большие сомнения...Кто нибудь наказан,осужден? Так на хрена этот пустопорожний треп?
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Вы прямо меня удивляете - он ничего другого не умеет.
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Ну и чому вы молчали?Як що армию розвалювали,то це всi бачили.Чому вы всi молчали тодi?
Може,тому,що вас це не обходило?!Бо Украина,для вас,лише плантация для заработка
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Читаю комменты и удивляюсь. В разграблении и деморализации украинской армии виноваты все . И НАТО, и педерация, и кондитер, и бандюкович пасечник, и сам Папа Римский. Забыли про главного- Леня Макарыч Кравчукович. Ладно ядреную бимбу слил, но это именно он украинскую армию первым разваливать начал. Многие помнят, как наши пацаны с офицерскими погонами, возвращаясь домой в Украину, с необъятных просторов совка. оказались ненужными ВСУ И пошли вчерашние летехи - майоры с кравчучками в челноки. Жить то надо

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Так.Були времена.Батя коли сухпай до дому приносил(тушёнка,макароны,мороженный минтай)в хатi був праздник
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забыл Жульку почему-то. Она вопила везде: "мы создадим контрактную армию, а потом - нет денег !" и это без войны!
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Золотые слова, Пётр Алексеевич ! Бездарная гнида ющенко с "вона працює" и предатель янукович, наёмная шестёрка путина почти уничтожили наши ВС. Слава Богу, сейчас идёт возрождение. Слава Украине !
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а "любого друзя " забув, бо "вона все вкрала" коли послала росукренерго нах, продала за реальні гроші меткомбінат, коли сиділа в Качанівці ,а дехто з бімбою цукерочки клепав ? Які ви соєві убогі , аж деколи вас стає жаль - ну нехочуть люди вірити , що лайно це шоколад !
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ПЕТЯ ПЕТЯ ГИДОРАС , НАТЯНУЛ НА ЖОПУ ГЛАЗ, И ОТТУДА СМОТРИТ ГЛАЗОМ, КАК БЫ СКИЗДИТЬ ВСЕ У НАС
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"подвиги добровольцев, подвижничество волонтеров,"Источник: https://censor.net.ua/n452794
и цынични бандэры...забыл добавить.
пэця,цинизм твой зашкаливает.
казала Сердючка :ну ты брэхло...
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"папередники" виноваты.а я (пэця) нормально чухавший себя
шо при красных шо при белых и всегда при портфеле...
таперича такой,мля,белый и пухнастый...нимба не хватает.
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уголовная ответственность за такие дела всегда лучше..., а потом можно и политическую и моральную...
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Да, петр алексеевич, это всё правда, аж плакать хочется, что вредные добровольцы всё ВАМ испортили? А вы так старались по указанию своих кремлёвских хозяев, и всё коту под хвост...
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Вопрос о финансировании армии подымался в раде постояно , правда только патриотическими партиями начиная с "РУХ".Но всегда ставили встречный вопрос - а с кем воевать вы собрались, и действительно , потписаный Будапештский мИморандум ( это сейчас мы поняли ,что это просто кусок бумаги ) Такие гаранты Штаты,Бтитанцы, рашники зачем нам большая арми и огромные расходы на неё. Выражение " не хочеш кормить чужую армию ,корми свою" актуален всегда.
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А сейчас под руководством махровых воров - Пашинского, Полторака, Павловского и всей гидрантовской стаи.
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Работникам минстець факты не нужны, они на службе по вылизыванию Пети и он для них Бог.
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Модернизация Т-72, ,,новые" модели БТР, которые ломаются на асфальте, миноменты кузни ,, Молот", дерьмовая форма и той не хватает, еда для АТОшников. Дальше продолжать или хватит? А закупка связи ,беспилотники. Мало?
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Десь в Києві, в дорогому ресторані гикнулося Гриценкові....
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Опять двадцать пять - это мы уже слышали.Работать надо,а не зарплату миллионами получать и рассказывать какая у нас большая средняя зарплата по стране.
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Просто неможливо тішитися кацапськими коментаторами.
Давайте - НАПРЯГАЙТЕ СИЛЬНЕЕ. А то начальство вас не поймет-с.
Придурки.
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мужики УКРАИНЫ объединитесь и сотрите с нашей родной земли этих жидов всех сволочей юриков коньяченых барыг шоколадно-гавнюков и других продажних сволочей
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До 2014 года украинскую армию уничтожали под руководством России, - Порошенко

Я правильно понимаю. Под руководством России руками экс президентов и большинством экс депутатами ВР? Возникает вопрос. Будут ли они отвечать за свои злодеяния ?
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До 2014 года украинскую армию уничтожали под руководством России, - Порошенко

Это еще раз подтверждает с каким азартом барыги - олигархи прихватизировали и грабили Украину все эти годы, что даже не позаботились об защите награбленного заодно и Украины.
Зато теперь украинский народ ценой своих жизней защищает свою Украину и награбленное добро олигархов. Которые и сейчас умудряются называть российского агрессора торговыми партнерами. Абсурд.Но это факт.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДо 2014 года украинскую армию уничтожали под руководством России, - Порошенко
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