 До 2014 года украинскую армию уничтожали под руководством России, - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.
"Разбитой досталась нам армия. Я вспоминаю свои встречи в мае-июне 2014 года, когда армия не знала, что такое бронежилеты, средства индивидуальной защиты, аптечки, кевларовые шлемы: в войсках их не знали и никогда не видели. Финансовая мотивация солдат и офицеров также была близка к нулю", - сказал он.
"Армия разлагалась под влиянием российской пропаганды, которая убаюкивала наши Вооруженные силы до начала войны. И не только Вооруженные силы, но и все общество убаюкивали сказками о том, что якобы на нас никто и никогда не нападет и нам не нужны никакие оборонные блоки", - отметил глава государства.
По словам Порошенко, украинскую армию не готовили к войне, а сознательно уничтожали, снимая с вооружения, с боевого дежурства наиболее боеспособные образцы техники. "К этому причастен целый ряд предыдущих руководителей Министерства обороны, и за бесценок распродавая это... Я подчеркиваю, что этому преступлению еще предстоит дать даже не уголовную, а политическую и моральную оценку", - заявил Порошенко.
"По требованию тогдашнего руководства Украины на протяжении 2010-2012 годов высшие офицеры наших Вооруженных сил с завидной регулярностью посещали Генштаб РФ, там вместе с без пяти минут агрессором рассматривалось по советам россиян так называемое реформирование украинской армии. Под видом обмена опытом россияне навязывали нам свои взгляды и уничтожали остатки украинской обороноспособности", - сказал Президент.
"Весной 2014-го после такой подготовки россияне думали взять нас голыми руками, но не на тех напали: мощный патриотический подъем украинского общества, подвиги добровольцев, подвижничество волонтеров, настоящий героизм украинских воинов, ответственность новой власти - все это сорвало путинский "блицкриг". Нам с вами удалось отстоять свободу и независимость и остановить врага на юго-востоке страны. Не просто остановить, а начиная с июня 2014 года освободить две трети оккупированного Донбасса", - резюмировал Порошенко.
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Може,тому,що вас це не обходило?!Бо Украина,для вас,лише плантация для заработка
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и цынични бандэры...забыл добавить.
пэця,цинизм твой зашкаливает.
казала Сердючка :ну ты брэхло...
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шо при красных шо при белых и всегда при портфеле...
таперича такой,мля,белый и пухнастый...нимба не хватает.
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Давайте - НАПРЯГАЙТЕ СИЛЬНЕЕ. А то начальство вас не поймет-с.
Придурки.
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Я правильно понимаю. Под руководством России руками экс президентов и большинством экс депутатами ВР? Возникает вопрос. Будут ли они отвечать за свои злодеяния ?
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Это еще раз подтверждает с каким азартом барыги - олигархи прихватизировали и грабили Украину все эти годы, что даже не позаботились об защите награбленного заодно и Украины.
Зато теперь украинский народ ценой своих жизней защищает свою Украину и награбленное добро олигархов. Которые и сейчас умудряются называть российского агрессора торговыми партнерами. Абсурд.Но это факт.
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