EN|RU|UK
Темы дня: ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов
 Политика Украины
  3055  105
Материалы по теме:
Все про:армия (8078) Порошенко (13615) Россия (71967) разруха (320)

 До 2014 года украинскую армию сознательно уничтожали под руководством России, - Порошенко

порошенко

До событий 2014 года украинскую армию сознательно и планомерно уничтожали.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

"Разбитой досталась нам армия. Я вспоминаю свои встречи в мае-июне 2014 года, когда армия не знала, что такое бронежилеты, средства индивидуальной защиты, аптечки, кевларовые шлемы: в войсках их не знали и никогда не видели. Финансовая мотивация солдат и офицеров также была близка к нулю", - сказал он.

"Армия разлагалась под влиянием российской пропаганды, которая убаюкивала наши Вооруженные силы до начала войны. И не только Вооруженные силы, но и все общество убаюкивали сказками о том, что якобы на нас никто и никогда не нападет и нам не нужны никакие оборонные блоки", - отметил глава государства.

По словам Порошенко, украинскую армию не готовили к войне, а сознательно уничтожали, снимая с вооружения, с боевого дежурства наиболее боеспособные образцы техники. "К этому причастен целый ряд предыдущих руководителей Министерства обороны, и за бесценок распродавая это... Я подчеркиваю, что этому преступлению еще предстоит дать даже не уголовную, а политическую и моральную оценку", - заявил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Любые попытки России и ее марионеток пойти в наступление получат решительный и бескомпромиссный отпор", - Порошенко

"По требованию тогдашнего руководства Украины на протяжении 2010-2012 годов высшие офицеры наших Вооруженных сил с завидной регулярностью посещали Генштаб РФ, там вместе с без пяти минут агрессором рассматривалось по советам россиян так называемое реформирование украинской армии. Под видом обмена опытом россияне навязывали нам свои взгляды и уничтожали остатки украинской обороноспособности", - сказал Президент.

"Весной 2014-го после такой подготовки россияне думали взять нас голыми руками, но не на тех напали: мощный патриотический подъем украинского общества, подвиги добровольцев, подвижничество волонтеров, настоящий героизм украинских воинов, ответственность новой власти - все это сорвало путинский "блицкриг". Нам с вами удалось отстоять свободу и независимость и остановить врага на юго-востоке страны. Не просто остановить, а начиная с июня 2014 года освободить две трети оккупированного Донбасса", - резюмировал Порошенко.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
а "любого друзя " забув, бо "вона все вкрала" коли послала росукренерго нах, продала за реальні гроші меткомбінат, коли сиділа в Качанівці ,а дехто з бімбою цукерочки клепав ? Які ви соєві убогі , аж деколи вас стає жаль - ну нехочуть люди вірити , що лайно це шоколад !
 показать весь комментарий
Ответить
 
уголовная ответственность за такие дела всегда лучше..., а потом можно и политическую и моральную...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, петр алексеевич, это всё правда, аж плакать хочется, что вредные добровольцы всё ВАМ испортили? А вы так старались по указанию своих кремлёвских хозяев, и всё коту под хвост...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вопрос о финансировании армии подымался в раде постояно , правда только патриотическими партиями начиная с "РУХ".Но всегда ставили встречный вопрос - а с кем воевать вы собрались, и действительно , потписаный Будапештский мИморандум ( это сейчас мы поняли ,что это просто кусок бумаги ) Такие гаранты Штаты,Бтитанцы, рашники зачем нам большая арми и огромные расходы на неё. Выражение " не хочеш кормить чужую армию ,корми свою" актуален всегда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДо 2014 года украинскую армию сознательно уничтожали под руководством России, - Порошенко
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти