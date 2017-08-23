 До 2014 года украинскую армию сознательно уничтожали под руководством России, - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.
"Разбитой досталась нам армия. Я вспоминаю свои встречи в мае-июне 2014 года, когда армия не знала, что такое бронежилеты, средства индивидуальной защиты, аптечки, кевларовые шлемы: в войсках их не знали и никогда не видели. Финансовая мотивация солдат и офицеров также была близка к нулю", - сказал он.
"Армия разлагалась под влиянием российской пропаганды, которая убаюкивала наши Вооруженные силы до начала войны. И не только Вооруженные силы, но и все общество убаюкивали сказками о том, что якобы на нас никто и никогда не нападет и нам не нужны никакие оборонные блоки", - отметил глава государства.
По словам Порошенко, украинскую армию не готовили к войне, а сознательно уничтожали, снимая с вооружения, с боевого дежурства наиболее боеспособные образцы техники. "К этому причастен целый ряд предыдущих руководителей Министерства обороны, и за бесценок распродавая это... Я подчеркиваю, что этому преступлению еще предстоит дать даже не уголовную, а политическую и моральную оценку", - заявил Порошенко.
"По требованию тогдашнего руководства Украины на протяжении 2010-2012 годов высшие офицеры наших Вооруженных сил с завидной регулярностью посещали Генштаб РФ, там вместе с без пяти минут агрессором рассматривалось по советам россиян так называемое реформирование украинской армии. Под видом обмена опытом россияне навязывали нам свои взгляды и уничтожали остатки украинской обороноспособности", - сказал Президент.
"Весной 2014-го после такой подготовки россияне думали взять нас голыми руками, но не на тех напали: мощный патриотический подъем украинского общества, подвиги добровольцев, подвижничество волонтеров, настоящий героизм украинских воинов, ответственность новой власти - все это сорвало путинский "блицкриг". Нам с вами удалось отстоять свободу и независимость и остановить врага на юго-востоке страны. Не просто остановить, а начиная с июня 2014 года освободить две трети оккупированного Донбасса", - резюмировал Порошенко.
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